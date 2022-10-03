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Американский полковник рассказал, как НАТО может исчезнуть из-за России

Американский полковник рассказал, как НАТО может исчезнуть из-за России - 03.10.2022 Украина.ру

Американский полковник рассказал, как НАТО может исчезнуть из-за России

Стремление Польши и части американских элит вступить в войну с Россией приведет к исчезновению НАТО. Об этом на днях заявил в эфире Fox News полковник ВС США в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор

2022-10-03T08:37

2022-10-03T08:37

2022-10-03T08:57

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"Помимо Польши, никто в НАТО не заинтересован в войне с Россией. Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет. <…> Никто не хочет воевать с Россией, кроме поляков и небольшого числа людей в Вашингтоне", — сказал Макгрегор.Он также уточнил, что подавляющее большинство граждан Германии выступают против военной конфронтации с Россией.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, так как у блока агрессивный характер. Как указывали в МИД России, Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, россия, польша, новости, сша