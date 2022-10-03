https://ukraina.ru/20221003/1039297690.html

Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотника

Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотника - 03.10.2022 Украина.ру

Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотника

Разведка НАТО предупредила командование блока о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Об этом сообщила 2 октября итальянская газета Repubblica

2022-10-03T07:10

2022-10-03T07:10

2022-10-03T07:15

ядерное

новости

нато

владимир путин

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Издание указало, что в отчете спецслужб говорится о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки "Белгород" в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника.Газета отметила, что имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах: "Посейдон" спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час."Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты", — пишет Repubblica.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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ядерное, новости, нато, владимир путин