Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотника - 03.10.2022 Украина.ру
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Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотника
Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотника - 03.10.2022 Украина.ру
Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотника
Разведка НАТО предупредила командование блока о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Об этом сообщила 2 октября итальянская газета Repubblica
2022-10-03T07:10
2022-10-03T07:15
ядерное
новости
нато
владимир путин
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Издание указало, что в отчете спецслужб говорится о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки "Белгород" в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника.Газета отметила, что имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах: "Посейдон" спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час."Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты", — пишет Repubblica.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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Новости
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ядерное, новости, нато, владимир путин
ядерное, Новости, НАТО, Владимир Путин

Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотника

07:10 03.10.2022 (обновлено: 07:15 03.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Разведка НАТО предупредила командование блока о возможных испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Об этом сообщила 2 октября итальянская газета Repubblica
Издание указало, что в отчете спецслужб говорится о перемещениях многоцелевой атомной подводной лодки "Белгород" в Карском море, где якобы могут произойти пуски ядерного беспилотника.

"Посейдон может сгенерировать радиоактивное цунами, способное стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес", — говорится в публикации.

Газета отметила, что имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах: "Посейдон" спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час.
"Даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты", — пишет Repubblica.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852.
Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.
Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
 
ядерноеНовостиНАТОВладимир Путин
 
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