https://ukraina.ru/20221003/1039294605.html

Борис Рожин: После ухода из Красного Лимана Россия может отступать как минимум до зимы

Борис Рожин: После ухода из Красного Лимана Россия может отступать как минимум до зимы - 03.10.2022 Украина.ру

Борис Рожин: После ухода из Красного Лимана Россия может отступать как минимум до зимы

Ситуация с отступлением российских войск из Красного Лимана остается, как минимум, неоднозначной. Из этого отступления стоит сделать выводы и военным и... Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T03:11

2022-10-03T03:11

2022-10-03T03:11

интервью

россия

красный лиман

всу

рамзан кадыров

херсон

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Ситуация с отступлением российских войск из Красного Лимана остается, как минимум, неоднозначной. Из этого отступления стоит сделать выводы и военным и политикам.Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.руРанее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в оставлении Красного Лимана генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, которому, по словам политика, де-факто отдали в подчинение и войска Западного военного округа. За Лапина заступились бойцы группировки "О", отметив, что Лапин не командовал обороной Лимана и не отсиживался в тылу, однако позднее появилась информация, что командующим ЗВО назначали генерала-лейтенанта Романа Бердникова.- Борис, назначение Бердникова – это просто первая реакция на отступление из Лимана? Или это начало серьезного кадрового обновления?- Сейчас уже есть информация, что Бердников был назначен существенно раньше, 28 сентября. У меня самое слабое представление о том, как проходит процесс принятия решений и кто непосредственно командовал обороной Красного Лимана, чтобы кого-то обвинять или защищать. Говорят, что это был не Лапин. А кто это был – мы не знаем.- Почему у нас вообще начались проблемы с отступлением, начиная с треугольника Балаклея-Купянск-Изюм и заканчивая сегодняшней ситуацией?- Недостаточно организованная оборона. Недостаточное количество личного состава на направлениях главного удара противника. Ошибки в расположении резервов. Эти проблемы на поверхности и приводят к таким результатам. Частичная мобилизация – это и есть первая реакция государственной машины на эти системные проблемы, проявившиеся в ходе СВО.- Почему под Херсоном у противника не удалось добиться таких политически обидных для нас успехов? Дело в открытой местности? Или дело в другом?- Дело не в местности. Противник тоже бросил под Херсон большие резервы, но там оборона была организована грамотно. Командование смогло провести успешную оборонительную операцию, нанеся противнику серьезные потери. Они не окупились локальными успехами, потому что слишком большая цена была заплачена людьми и техниками за незначительное продвижение. То есть качество управления войсками там было повыше.- Военкор Поддубный пишет, что сейчас линия обороны выстраивается у Кременной, противник может пойти либо на Сватово, либо на Рубежное. Где ВСУ попытаются нанести удар?- Противник будет пытаться обходить Кременную с севера, чтобы прорвать фронт между Сватово и Кременной.- Сколько у нас есть времени, чтобы подтянуть туда значительные резервы?- Не знаю. В Балаклее фронт прорвали еще 9 сентября. Прошло больше трех недель. Получается, что за это время мы не смогли разместить необходимые резервы для обороны. Сколько у нас есть времени сейчас – я вообще не знаю.- Помешают ли наши неудачи в Красном Лимане продвижению по линии Северск-Артемовск?- В Артемовске дела как шли, так и идут. Все очень медленно. На Северском направлении сейчас позиционные бои, продвижения к городу нет. Причем мы отбиваем попытки противника прорваться к Новодружевску и Лисичанскому НПЗ.- Похоже, сейчас общество нужно подготовить к тому, что нам придется куда-то отступать. А сколько еще мы будем отступать?- Наша задача сейчас стабилизировать фронт, организовать оборону и пополнить части. Наращивание численности войск на линии фронта позволит к зиме начать наступательные действия.

https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, красный лиман, всу, рамзан кадыров, херсон