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Депутат Госдумы от Крыма Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен
Депутат Госдумы от Крыма Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен - 02.10.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы от Крыма Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен
Процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев РИА Новости
2022-10-02T09:35
2022-10-02T09:35
2022-10-02T09:35
новости
референдум
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30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.По его словам, в основе вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, лежит процесс воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
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новости, референдум, лднр, запорожская область, херсонская область
Депутат Госдумы от Крыма Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен
Процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев РИА Новости
30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
"Уверен, что принятие четырех новых регионов – не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель. В этом убеждает и мое общение с жителями освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума - они ненавидят киевскую хунту, говорят, что устали бояться, и хотят мира и стабильности, которые может дать только Россия", - сказал Бахарев.
По его словам, в основе вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, лежит процесс воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.