Депутат Госдумы от Крыма Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен - 02.10.2022 Украина.ру
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Депутат Госдумы от Крыма Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен
Депутат Госдумы от Крыма Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен - 02.10.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы от Крыма Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен
Процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев РИА Новости
2022-10-02T09:35
2022-10-02T09:35
новости
референдум
лднр
запорожская область
херсонская область
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30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.По его словам, в основе вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, лежит процесс воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
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новости, референдум, лднр, запорожская область, херсонская область
Новости, референдум, ЛДНР, Запорожская область, Херсонская область

Депутат Госдумы от Крыма Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен

09:35 02.10.2022
 
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Процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев РИА Новости
30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
"Уверен, что принятие четырех новых регионов – не последний этап в процессе возвращения исторических российских земель. В этом убеждает и мое общение с жителями освобожденных территорий в ходе прошедшего референдума - они ненавидят киевскую хунту, говорят, что устали бояться, и хотят мира и стабильности, которые может дать только Россия", - сказал Бахарев.
По его словам, в основе вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, лежит процесс воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
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