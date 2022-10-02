https://ukraina.ru/20221002/1039290954.html

Депутат Госдумы от Крыма Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен

Депутат Госдумы от Крыма Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен - 02.10.2022 Украина.ру

Депутат Госдумы от Крыма Бахарев: процесс воссоединения русских земель еще не завершен

Процесс воссоединения исторических русских земель еще не завершен, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев РИА Новости

2022-10-02T09:35

2022-10-02T09:35

2022-10-02T09:35

новости

референдум

лднр

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101439/21/1014392102_0:313:1775:1311_1920x0_80_0_0_74e4bbf9965976915f6e8c1cf8e023bb.jpg.webp

30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.По его словам, в основе вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, лежит процесс воссоединения самого большого в мире разделенного русского народа.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

https://ukraina.ru/20221001/1039287606.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, референдум, лднр, запорожская область, херсонская область