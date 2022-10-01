https://ukraina.ru/20221001/1039283000.html

Деньги, но не НАТО, новый статус Азовского моря. Главное на Украине на утро 1 октября

Деньги, но не НАТО, новый статус Азовского моря. Главное на Украине на утро 1 октября - 01.10.2022 Украина.ру

Деньги, но не НАТО, новый статус Азовского моря. Главное на Украине на утро 1 октября

США выделили новые деньги для Украины, но не поддержали её срочную заявку на членство в НАТО. Азовское море изменило свой статус

2022-10-01T09:36

2022-10-01T09:36

2022-10-01T09:36

хроники

эксклюзив

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Президент США Джо Байден подписал закон о временном государственном финансировании, который позволяет избежать приостановления работы государственных учреждений и предусматривает выделение $12,3 млрд Украине."Закон предусматривает ассигнования федеральным ведомствам на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) до 16 декабря 2022 года для продолжения проектов и деятельности федерального правительства, а также включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию на Украине", - сообщил Белый дом.Ранее, 29 сентября соответствующий законопроект поддержал Сенат, а 30 сентября — Палата представителей США. Вступление документа в силу до конца финансового года позволило избежать шатдауна — вынужденного приостановления работы учреждений.Законопроект включает пакет военной помощи Украине. Среди прочего предусмотрено выделение $3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку.Также США выделят $1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, которые оказали поддержку, $2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки, а также дополнительные $35 млн на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" на Украине.Ранее, 28 сентября, Минобороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи размером $1,1 млрд, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.Помимо этого в пакет входят: 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV); 150 тактических машин для буксировки вооружения; 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелого оборудования; два радара для беспилотных авиационных систем; 20 многофункциональных радаров; системы противодействия беспилотным летательным аппаратам; тактические системы защищенной связи, системы наблюдения и оптики; оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов; бронежилеты и другое полевое снаряжение; финансирование подготовки, технического обслуживания и содержания.Выделение дополнительного финансирования Украине среди прочего уменьшит разочарование части украинского общества в Западе, усилившееся после того, как НАТО не поддержало немедленную заявку Украины на членство.Более того, 30 сентября Белый дом заявил, что считает вопрос членства Украины в Альянсе несвоевременным."США десятки лет чётко заявляли, что поддерживают политику открытых дверей НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 членами Альянса и странами, которые стремятся к нему присоединиться. Сейчас, на наш взгляд, лучший путь поддерживать Украину - практическая поддержка Украины "на земле", а процессом в Брюсселе надо заняться в другое время", - заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Таким образом Украине указали на несвоевременность её заявки о членстве.Новый статус Азовского моряС вхождением в состав России Донбасса и Северной Таврии Азовское море стало российским внутренним морем, заявил в комментарии РИА "Новости" депутат Госдумы Михаил Шеремет."Теперь Азовское море официально стало исключительно внутренним морем нашей страны", - заявил Шеремет.По его словам, это положит раз и навсегда конец планам киевской власти устроить провокации в азовском регионе, а НАТО — разместить там свою военно-морскую базу."Россия возвращает себе то, что некогда исторически принадлежало ей по праву", - подчеркнул депутат.До этого аналогичное заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов."Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство", - отметил Константинов в комментарии РИА "Новости".По его словам, мариупольский порт становится важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся."Грузовое сообщение тоже должно восстановиться в полной мере. Уверен, что можно будет реализовать много различных программ", - подчеркнул Константинов.В эфире радио Sputnik политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо прояснил, как именно изменяется статус Азовского моря."Азовское море действительно станет внутренним морем России. Соответственно, будет денонсирован Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года. Напомню, что Киев до сих пор не вышел из этого соглашения, хотя в международных судах пытался представить дело таким образом, что Азовское море – это международные воды. Азовское море действительно имеет стратегическое значение – это наше южное подбрюшье. И теперь уже не будет провокаций, когда украинские суда или малотоннажные суда стран НАТО попытаются прорваться в Азовское море. Изменится юридический статус четырех регионов и, я думаю, фактически изменится статус специальной военной операции. Прорисовываются новые "красные линии"", - отметил он ещё до того, как были подписаны договоры о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации.В комментарии "Ленте.ру" капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал и о том, какие корабли появятся в Азовском море."Там будут, скорее всего, находиться корабли нашего Черноморского флота, где будет гидрографическая служба, где будут порты работать. Есть вопрос санкций, но это уже другой вопрос. Могут это не признавать украинцы, могут даже американцы не признавать, но по нашей конституции это будет внутреннее российское море. Раньше был договор совместного пользования, там определялся [вопрос] судоходства и так далее. Были договоренности по проходу через Керченский пролив, а сейчас и Керченский пролив полностью и с одной, и с другой стороны полностью российская тема", — описал ситуацию Дандыкин.Он также рассказал о том, как изменятся правила судоходства в Азовском море."В Азовское море, внутреннее море можно будет зайти только с одобрения Российской Федерации. Это такая тема, которая определяется тем, кто и под какими флагами будет ходить", - отметил Дандыкин.По его словам, это "это вопрос уже другого порядка".

https://ukraina.ru/20220930/1039278510.html

https://ukraina.ru/20220930/1039268058.html

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https://ukraina.ru/20220930/1039236124.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив