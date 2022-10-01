https://ukraina.ru/20221001/1039277567.html
Эксперт рассказал, изменят ли референдумы ситуацию на международной арене
Эксперт рассказал, изменят ли референдумы ситуацию на международной арене - 01.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, изменят ли референдумы ситуацию на международной арене
Вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР и двух регионов Украины не приведёт к радикальным изменениям международного положения и отношений России с остальным миром. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог и экономист Андрей Суздальцев
2022-10-01T06:30
2022-10-01T06:30
2022-10-01T06:30
новости
референдум
андрей суздальцев
международные отношения
ссср
прибалтика
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Он сказал, что страны Запада не согласятся с результатами референдумов в обозримом будущем, однако это не помешает им торговать с Россией, когда это будет выгодно, и вспомнил об историческом прецеденте.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039265486_329:0:1453:843_1920x0_80_0_0_5ac01e939ace6eef5b502642280dc156.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, андрей суздальцев, международные отношения, ссср, прибалтика
Новости, референдум, Андрей Суздальцев, международные отношения, СССР, Прибалтика
Эксперт рассказал, изменят ли референдумы ситуацию на международной арене
Вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР и двух регионов Украины не приведёт к радикальным изменениям международного положения и отношений России с остальным миром. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог и экономист Андрей Суздальцев
Он сказал, что страны Запада не согласятся с результатами референдумов в обозримом будущем, однако это не помешает им торговать с Россией, когда это будет выгодно, и вспомнил об историческом прецеденте.
Они Прибалтику не признавали, когда она вошла в состав СССР, но Советский Союз торговал со всем миром
Андрей Суздальцев
Политолог и экономист
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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