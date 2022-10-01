Эксперт рассказал, изменят ли референдумы ситуацию на международной арене - 01.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221001/1039277567.html
Эксперт рассказал, изменят ли референдумы ситуацию на международной арене
Эксперт рассказал, изменят ли референдумы ситуацию на международной арене - 01.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, изменят ли референдумы ситуацию на международной арене
Вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР и двух регионов Украины не приведёт к радикальным изменениям международного положения и отношений России с остальным миром. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог и экономист Андрей Суздальцев
2022-10-01T06:30
2022-10-01T06:30
новости
референдум
андрей суздальцев
международные отношения
ссср
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039265486_142:0:1641:843_1920x0_80_0_0_6fd4788a74f037f15ea0c2097180cac0.jpg
Он сказал, что страны Запада не согласятся с результатами референдумов в обозримом будущем, однако это не помешает им торговать с Россией, когда это будет выгодно, и вспомнил об историческом прецеденте.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039265486_329:0:1453:843_1920x0_80_0_0_5ac01e939ace6eef5b502642280dc156.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, референдум, андрей суздальцев, международные отношения, ссср, прибалтика
Новости, референдум, Андрей Суздальцев, международные отношения, СССР, Прибалтика

Эксперт рассказал, изменят ли референдумы ситуацию на международной арене

06:30 01.10.2022
 
© скриншот видео РИА НовостиЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
© скриншот видео РИА Новости
Читать в
Вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР и двух регионов Украины не приведёт к радикальным изменениям международного положения и отношений России с остальным миром. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог и экономист Андрей Суздальцев
Он сказал, что страны Запада не согласятся с результатами референдумов в обозримом будущем, однако это не помешает им торговать с Россией, когда это будет выгодно, и вспомнил об историческом прецеденте.

Они Прибалтику не признавали, когда она вошла в состав СССР, но Советский Союз торговал со всем миром

Андрей Суздальцев
Андрей Суздальцев
Политолог и экономист
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиреферендумАндрей Суздальцевмеждународные отношенияСССРПрибалтика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Не США: Кнутов о том, кто может первым применить ядерное оружие на Украине
06:30Эксперт рассказал, изменят ли референдумы ситуацию на международной арене
06:00Кнутов ответил, следует ли ожидать всеобщей мобилизации в России
05:30Эксперт рассказал, с чем связаны недостатки работы российских военкоматов
05:00Политолог рассказал, что произойдёт в случае перехода от СВО к контртеррористической операции
04:30Кнутов рассказал о передаваемой киевскому режиму старой бронетехнике
04:00Киевский режим может остаться без ракет к РСЗО HIMARS – военный эксперт
01:53США хотели изолировать РФ за референдумы, а столкнулись в СБ ООН с открытым бунтом и потерпели крах
23:52США похоронили надежды Зеленского на НАТО, а Столтенберг - ещё и саму Украину
23:25Кулеба назвал Украину де-факто членом НАТО
23:15Глава разведки Украины угрожает атакой на Крым
22:44США отказали Украине в членстве в НАТО в ускоренном порядке
20:28Медведев назвал Столтенберга циничным мальчиком за слова об Украине
20:08Путин: Победа будет за нами
19:44Роман Камышов из Херсона: Теперь наша область выросла до Владивостока
19:32Столтенберг ответил на вопрос о заявке Украины на членство в НАТО
19:25Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта
19:18Новые регионы России, срочно в НАТО, бои под Красным Лиманом. Итоги 30 сентября на Украине
19:03"Донбасс отчизну не подведет". Глава ДНР выступил на Красной площади в Москве
18:52Кочетков: украинство создали для разрушения русской идентичности
Лента новостейМолния