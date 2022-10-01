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Эксперт рассказал, изменят ли референдумы ситуацию на международной арене

Эксперт рассказал, изменят ли референдумы ситуацию на международной арене - 01.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, изменят ли референдумы ситуацию на международной арене

Вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР и двух регионов Украины не приведёт к радикальным изменениям международного положения и отношений России с остальным миром. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог и экономист Андрей Суздальцев

2022-10-01T06:30

2022-10-01T06:30

2022-10-01T06:30

новости

референдум

андрей суздальцев

международные отношения

ссср

прибалтика

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Он сказал, что страны Запада не согласятся с результатами референдумов в обозримом будущем, однако это не помешает им торговать с Россией, когда это будет выгодно, и вспомнил об историческом прецеденте.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, референдум, андрей суздальцев, международные отношения, ссср, прибалтика