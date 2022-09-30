https://ukraina.ru/20220930/1039273851.html

США помогут Украине вернуть территории – Байден

США помогут Украине вернуть территории – Байден - 30.09.2022 Украина.ру

США помогут Украине вернуть территории – Байден

Президент США Джо Байден 30 сентября заявил, что Соединенные Штаты Америки помогут Украине "вернуть" утраченные территории

2022-09-30T17:45

2022-09-30T17:45

2022-09-30T17:45

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По его словам, "Россия нарушает международное право, попирает устав ООН и повсюду демонстрирует свое презрение к мирным нациям".В пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о присоединении регионов к России.Президент подчеркнул, что первая статья устава ООН подразумевает право народов на равноправие и самоопределение. Референдумы доказали, что это решение – воля миллионов людей, сказал Путин.

https://ukraina.ru/20220930/1039273412.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, джо байден, украина, освобождённые регионы украины