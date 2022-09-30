https://ukraina.ru/20220930/1039273851.html
США помогут Украине вернуть территории – Байден
США помогут Украине вернуть территории – Байден - 30.09.2022 Украина.ру
США помогут Украине вернуть территории – Байден
Президент США Джо Байден 30 сентября заявил, что Соединенные Штаты Америки помогут Украине "вернуть" утраченные территории
2022-09-30T17:45
2022-09-30T17:45
2022-09-30T17:45
новости
сша
джо байден
украина
освобождённые регионы украины
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По его словам, "Россия нарушает международное право, попирает устав ООН и повсюду демонстрирует свое презрение к мирным нациям".В пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о присоединении регионов к России.Президент подчеркнул, что первая статья устава ООН подразумевает право народов на равноправие и самоопределение. Референдумы доказали, что это решение – воля миллионов людей, сказал Путин.
https://ukraina.ru/20220930/1039273412.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, джо байден, украина, освобождённые регионы украины
Новости, США, Джо Байден, Украина, освобождённые регионы Украины
США помогут Украине вернуть территории – Байден
Президент США Джо Байден 30 сентября заявил, что Соединенные Штаты Америки помогут Украине "вернуть" утраченные территории
США поддержат попытки Киева вернуть их.
По его словам, "Россия нарушает международное право, попирает устав ООН и повсюду демонстрирует свое презрение к мирным нациям".
В пятницу 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о присоединении регионов к России.
Президент подчеркнул, что первая статья устава ООН подразумевает право народов на равноправие и самоопределение. Референдумы доказали, что это решение – воля миллионов людей, сказал Путин.