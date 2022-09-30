https://ukraina.ru/20220930/1039271320.html

Богдан Безпалько: Путин призвал Россию к войне, в которой каждому придется чем-то пожертвовать

Богдан Безпалько: Путин призвал Россию к войне, в которой каждому придется чем-то пожертвовать - 30.09.2022 Украина.ру

Богдан Безпалько: Путин призвал Россию к войне, в которой каждому придется чем-то пожертвовать

Выступление Владимира Путина показало, что нам нужно полностью менять всю структуру внутренней и внешней политики. Нужно объяснить гражданам, что сейчас речь... Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T17:14

2022-09-30T17:14

2022-09-30T18:28

интервью

россия

владимир путин

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Выступление Владимира Путина показало, что нам нужно полностью менять всю структуру внутренней и внешней политики. Нужно объяснить гражданам, что сейчас речь идет о нашем выживании в мире, где не стесняются подрывать наши газопроводы и обстреливать Курскую и Белгородскую области. Большинство граждан эти меры поймут и примут. Но при условии, что будут соблюдены определенные социальные пропорции, считает член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.— Путин сказал, что теперь мы будем выстраивать свою политику в отношении постсоветского пространства и внешнего мира, исходя из позиций выстраивания «Большой исторической России». Это наша новая концепция, которая была озвучена президентом. Я надеюсь, что в рамках этой концепции мы будем менять и внутреннюю политику, потому что без этого невозможно выстраивать внешнюю политику.Я имею в виду мобилизацию экономики, введение экстренных мер по борьбе с коррупцией и с разными негативными явлениями, а также увеличение скорости работы чиновников и разного рода структур. Например, сейчас в ходе мобилизации мы столкнулись с разного рода ошибками и несуразицами. Это понятно, потому что мобилизация в последний раз проводилась у нас 80 лет назад. Но нам сейчас необходимо срочно исправлять все эти ошибки и несуразности в том, что касается военно-промышленной и медийной политики.Самое главное — вопрос идеологии. Если президент озвучил, что мы строим «Большую историческую Россию», то нам надо менять и систему образования, и учебники, и преподавателей. Здесь не нужно считаться с потерями. Если на Факультете журналистики МГУ все пронизано либеральной русофобией (ранее студента третьего курса затравили в родном вузе за фотографию с символикой Z и флагом ЛНР. — Ред.), то я бы смело этот факультет упразднил. В конце концов, журналистикой может заниматься любой грамотный человек. За рубежом, насколько я знаю, журналистов и писателей в университетах не готовят.Нам нужно полностью менять всю структуру внутренней и внешней политики во всех областях жизни. Нужно объяснить гражданам, что сейчас речь идет о нашем выживании в мире, где не стесняются подрывать наши газопроводы и обстреливать Курскую и Белгородскую области. Думаю, большинство граждан эти меры поймут и примут. Но при условии, что будут соблюдены определенные социальные пропорции. Если простые люди будут нести тяготы военной службы или экономических санкций, то точно такие же тяготы должны нести люди, у которых больше имущества, денег и всего остального.Я убежден, что и наша церковь должна включиться в этот процесс. Это небедная структура, но при этом закрытая. На какого епископа ни посмотришь — у него дорогая иномарка и масса драгоценностей, которые «ему положены по сану». Может быть, стоит пожертвовать их на покупку беспилотников или хотя бы медикаментов, если покупать беспилотники не позволяют христианские правила. Мы фактически находимся в состоянии отечественной войны. А во время Великой Отечественной войны все чем-то жертвовали и все принимали участие в спасении нашей страны.Наверное, не надо стесняться жестких мер. Я не понимаю, почему уклонистам позволили уехать в Казахстан и в Грузию. У нас же ввели ужесточение законодательства за уклонение от военной службы. Пусть бы эти люди отправились в тюрьму. Может быть, там бы они одумались. А кто-то вступил бы в ЧВК «Вагнер» и стал бы прекрасным «музыкантом».Я считаю, что нет никаких препятствий для использования иностранной военной силы. Многие эксперты, включая меня, призывали задействовать войска КНДР. И сама Северная Корея изъявляла желание участвовать в борьбе с «иностранным империализмом». КНДР — прекрасное в военном отношении государство. Там очень большая вымуштрованная армия. Если бы хотя бы десятая часть этой армии переместилась бы на Донбасс, пусть и с устаревшей техникой, украинцы бежали бы в панике не то что во Львов, но и в Брюссель. А в ответ мы могли бы снабжать КНДР нефтью и газом, которые им так необходимы.Нам все равно объявили десятки тысяч санкций. Такого никогда не было. Наши «северные потоки» взорвали несмотря на то, что они являются собственностью на миллиарды долларов не только нашей, но и Германии. Чего нам уже стесняться?Что касается судьбы других регионов Украины, то об этом пока говорить рано. Пока нам нужно хотя бы отбить Красный Лиман с остатками Запорожской области и ДНР. Но, конечно, речь будет идти о Николаевской, Одесской области, о многострадальной Харьковской области или даже Кировоградской. Там тоже полно симпатизантов России. Они просто затихли и ждут, потому что боятся.

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, владимир путин