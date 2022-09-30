https://ukraina.ru/20220930/1039268058.html

Вхождение Донбасса и Северной Таврии в состав России. Главное на Украине на 16:00 30 сентября

Вхождение Донбасса и Северной Таврии в состав России. Главное на Украине на 16:00 30 сентября - 30.09.2022 Украина.ру

Вхождение Донбасса и Северной Таврии в состав России. Главное на Украине на 16:00 30 сентября

Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская область вошли в состав Российской Федерации. На Украине состоялось экстренное заседание Ставки верховного главнокомандующего и СНБО

2022-09-30T16:36

2022-09-30T16:36

2022-09-30T16:56

хроники

эксклюзив

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Перед подписанием договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, гражданам Донбасса и жителям Северной Таврии ."Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной думы, сенаторы РФ, вы знаете, в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены. Результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор", - заявил Путин в начале речи.Он заявил, что уверен: Федеральное Собрание поддержит законы о присоединении новых территорий. Президент России подчеркнул: Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР в своём праве — их право на равноправие и самоопределение зафиксировано в Уставе ООН. При этом Путин указал, что Россия готова к переговорам с Украиной. Последнюю он призвал прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров."Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано", - отметил он.Путин также вспомнил и о героях Русской весны."Мы всегда будем помнить героев Русской весны, тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственном переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить, – это воины Донбасса, мученики Одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом", - подчеркнул Путин.Он также отметил роль ополченцев и добровольцев, мирных жителей и народных героев."Это добровольцы и ополченцы, это и мирные жители, дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящие народные лидеры Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Качура и Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики Сергей Горенко, это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной операции" - сказал Путин.Президент России подчеркнул: Россия не предаст людей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей."Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст", - заявил ПутинПод конец своей речи президент России подчеркнул, что в мир вступил в период революционных трансформаций, а Россия борется за справедливый и свободный путь развития без диктата и деспотии."Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю: как прежде уже не будет. Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история — это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу. Сегодня мы сражаемся за то, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплочённости может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности — это человеколюбие, милосердие и сострадание. И хочу завершить свою речь словами настоящего патриота — Ивана Александровича Ильина: "Если я считаю моей Родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа, его дух — мой дух, его судьба — моя судьба, его страдание — моё горе, его расцвет — моя радость". За этими словами великий духовный выбор, которому более, чем за тысячу лет российской государственности следовали многие поколения наших предков. Сегодня этот выбор делаем мы, сделали граждане Донецкой и Луганской Народный Республик, сделали жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить её судьбой, побеждать вместе с ней. За нами правда, за нами — Россия!"- завершил свою речь Путин.После в президиум были приглашены глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальдо.Путин и они подписали договоры о присоединении к Российской Федерации и образовании новых субъектов.Реакция Украины и ЕвропыЕщё до начала выступления президента России Владимира Путина на Украине созвали заседание Ставки верховного главнокомандующего."Заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений. Рассмотрели дальнейший план освобождения наших территорий. Проанализировали возможные действия противника в ближайшей перспективе. Проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами нашего войска на наиболее горячих направлениях", - рассказал позже о содержании беседы с военными и другими силовиками, а также я рядом гражданских министров президент Украины Владимир Зеленский.Помимо него, в заседании приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов.В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками ОК "Юг" Андрей Ковальчук и глава Государственной погранслужбы Украины Сергей Дейнеко.Также 30 сентября состоялось экстренное заседание Совета безопасности и обороны Украины. Как сообщили СМИ, на заседании транслировали речь президента России Владимира Путина по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Тем временем Евросовет опубликовал заявление, в котором отмечалось, что члены Евросоюза решительно отвергают и осуждают присоединение четырех субъектов к России и обещают усиление санкций против Москвы."Мы усилим наши ограничительные меры в ответ на противоправные действия России", - указывалось в заявлении.Как сообщил журналист телеканала NBC Питер Александер со ссылкой на администрации президента США Джо Байдена сообщил о новых санкциях США в отношении России."Администрация Байдена, как ожидается, сегодня утром (разница между Москвой и Вашингтоном по времени составляет 7 часов — Ред.) ответит на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о "новых экономических издержках", то есть санкциях", - сообщил он.Тем временем в Донбассе продолжаются ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20220930/1039246203.html

https://ukraina.ru/20220930/1039236124.html

https://ukraina.ru/20220929/1039232596.html

https://ukraina.ru/20220929/1039220480.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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