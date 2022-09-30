Путин рассказал о возрождении антиколониального движения в разных странах - 30.09.2022 Украина.ру
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Путин рассказал о возрождении антиколониального движения в разных странах
Путин рассказал о возрождении антиколониального движения в разных странах - 30.09.2022 Украина.ру
Путин рассказал о возрождении антиколониального движения в разных странах
Президент России Владимир Путин сказал, что у России много единомышленников во многих странах, Россия чувствует поддержку
2022-09-30T15:56
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новости
россия
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новости, россия, владимир путин
Новости, Россия, Владимир Путин

Путин рассказал о возрождении антиколониального движения в разных странах

15:56 30.09.2022 (обновлено: 16:18 30.09.2022)
 
© скриншот видео РИА НовостиВладимир Путин на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины 30 сентября 2022 года
Владимир Путин на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины 30 сентября 2022 года
© скриншот видео РИА Новости
Читать в
Президент России Владимир Путин сказал, что у России много единомышленников во многих странах, Россия чувствует поддержку

«Во многих странах поднимает голову освободительное антиколониальное движение против однополярной гегемонии».

«Мы воюем за то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом».

 
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