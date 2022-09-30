https://ukraina.ru/20220930/1039264596.html

Путин рассказал, куда Штаты поставляют зерно с Украины

Путин рассказал, куда Штаты поставляют зерно с Украины - 30.09.2022 Украина.ру

Путин рассказал, куда Штаты поставляют зерно с Украины

Американские элиты используют трагедии людей для устранения конкуренции, заявил президент России Владимир Путин

2022-09-30T15:44

2022-09-30T15:44

2022-09-30T16:24

новости

владимир путин

зерно

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Штаты вывозят зерно с Украины в страны Европы. С беднейшими странами не делятся, сказал Путин.«Куда идет [хлеб]? Все идет в те же европейские страны, только 5% идет в беднейшие страны. Опять надувательство и обман. Американские элиты используют трагедии людей для устранения конкуренции», — сказал Путин.

https://ukraina.ru/20220908/1038566310.html

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2022

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новости, владимир путин, зерно