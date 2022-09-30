https://ukraina.ru/20220930/1039264596.html
Путин рассказал, куда Штаты поставляют зерно с Украины
Путин рассказал, куда Штаты поставляют зерно с Украины - 30.09.2022 Украина.ру
Путин рассказал, куда Штаты поставляют зерно с Украины
Американские элиты используют трагедии людей для устранения конкуренции, заявил президент России Владимир Путин
2022-09-30T15:44
2022-09-30T15:44
2022-09-30T16:24
новости
владимир путин
зерно
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Штаты вывозят зерно с Украины в страны Европы. С беднейшими странами не делятся, сказал Путин.«Куда идет [хлеб]? Все идет в те же европейские страны, только 5% идет в беднейшие страны. Опять надувательство и обман. Американские элиты используют трагедии людей для устранения конкуренции», — сказал Путин.
https://ukraina.ru/20220908/1038566310.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир путин, зерно
Путин рассказал, куда Штаты поставляют зерно с Украины
15:44 30.09.2022 (обновлено: 16:24 30.09.2022)
Американские элиты используют трагедии людей для устранения конкуренции, заявил президент России Владимир Путин