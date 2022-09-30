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Путин: Нет ничего сильнее решимости людей, которые считают себя частью России

Путин: Нет ничего сильнее решимости людей, которые считают себя частью России - 30.09.2022 Украина.ру

Путин: Нет ничего сильнее решимости людей, которые считают себя частью России

30 сентября в Кремле проходит церемония подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины. Перед участниками мероприятия выступил президент России Владимир Путин

2022-09-30T15:29

2022-09-30T15:29

2022-09-30T15:29

новости

владимир путин

референдум

россия

регионы

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"Советского союза нет, прошлого не вернуть, да и России это уже не нужно. Но нет ничего сильнее решимости людей, которые считают себя частью России. Нет ничего сильнее решения вернуться в подлинное историческое наследство", - сказал Путин. Жители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР сделали свой выбор на референдумах с 23 по 27 сентября. Абсолютным большинством избиратели проголосовали за вхождение регионов в состав России.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, референдум, россия, регионы