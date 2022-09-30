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Путин: Нет ничего сильнее решимости людей, которые считают себя частью России
Путин: Нет ничего сильнее решимости людей, которые считают себя частью России - 30.09.2022 Украина.ру
Путин: Нет ничего сильнее решимости людей, которые считают себя частью России
30 сентября в Кремле проходит церемония подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины. Перед участниками мероприятия выступил президент России Владимир Путин
2022-09-30T15:29
2022-09-30T15:29
2022-09-30T15:29
новости
владимир путин
референдум
россия
регионы
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"Советского союза нет, прошлого не вернуть, да и России это уже не нужно. Но нет ничего сильнее решимости людей, которые считают себя частью России. Нет ничего сильнее решения вернуться в подлинное историческое наследство", - сказал Путин. Жители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР сделали свой выбор на референдумах с 23 по 27 сентября. Абсолютным большинством избиратели проголосовали за вхождение регионов в состав России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, референдум, россия, регионы
Новости, Владимир Путин, референдум, Россия, регионы
Путин: Нет ничего сильнее решимости людей, которые считают себя частью России
30 сентября в Кремле проходит церемония подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины. Перед участниками мероприятия выступил президент России Владимир Путин
"Советского союза нет, прошлого не вернуть, да и России это уже не нужно. Но нет ничего сильнее решимости людей, которые считают себя частью России. Нет ничего сильнее решения вернуться в подлинное историческое наследство", - сказал Путин.
Жители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР сделали свой выбор на референдумах с 23 по 27 сентября. Абсолютным большинством избиратели проголосовали за вхождение регионов в состав России.