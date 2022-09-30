Кнутов рассказал, когда в районе СВО будет ощущаться эффект частичной мобилизации - 30.09.2022 Украина.ру
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Кнутов рассказал, когда в районе СВО будет ощущаться эффект частичной мобилизации
Кнутов рассказал, когда в районе СВО будет ощущаться эффект частичной мобилизации - 30.09.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, когда в районе СВО будет ощущаться эффект частичной мобилизации
Результаты частичной мобилизации в РФ скажутся в районе боевых действий на Украине скажутся примерно через два месяца. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-09-30T15:01
2022-09-30T15:01
новости
спецоперация
юрий кнутов
мобилизация
призыв
результаты
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Он рассказал, что призыв займёт одну-две недели, затем потребуется некоторое время на формирование подразделений.Он призвал не "строить иллюзии, что уже завтра войска придут и начнутся боевые действия активные, наступательные". Основной задачей союзных сил сейчас является сдерживание противника и нанесение ему максимальных потерь, указал Кнутов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, юрий кнутов, мобилизация, призыв, результаты
Новости, Спецоперация, Юрий Кнутов, мобилизация, призыв, результаты

Кнутов рассказал, когда в районе СВО будет ощущаться эффект частичной мобилизации

15:01 30.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Результаты частичной мобилизации в РФ скажутся в районе боевых действий на Украине скажутся примерно через два месяца. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он рассказал, что призыв займёт одну-две недели, затем потребуется некоторое время на формирование подразделений.

Подразделения будут отправлены на полигоны, в районы слаживания, комплектования, формирования воинских частей. Потом будут переброшены в район СВО. Но это конец ноября, начало декабря

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Он призвал не "строить иллюзии, что уже завтра войска придут и начнутся боевые действия активные, наступательные". Основной задачей союзных сил сейчас является сдерживание противника и нанесение ему максимальных потерь, указал Кнутов.
28 сентября, 18:40
Все бегут? Куда? Ответы на вопросы о мобилизации в РоссииКорреспонденты Украина.ру побывали в мобилизационном центре в Музее Москвы, где пообщались с мобилизованными и их родителями, узнали, как проходит финальный этап мобилизации перед отправкой в учебный центр, а также выяснили, где искать ответы на вопросы о процессе и куда писать о проблемах, связанных с процессом мобилизации.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЮрий Кнутовмобилизацияпризыврезультаты
 
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