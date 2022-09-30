Кнутов рассказал, когда в районе СВО будет ощущаться эффект частичной мобилизации

Все бегут? Куда? Ответы на вопросы о мобилизации в России Корреспонденты Украина.ру побывали в мобилизационном центре в Музее Москвы, где пообщались с мобилизованными и их родителями, узнали, как проходит финальный этап мобилизации перед отправкой в учебный центр, а также выяснили, где искать ответы на вопросы о процессе и куда писать о проблемах, связанных с процессом мобилизации.