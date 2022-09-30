https://ukraina.ru/20220930/1039256509.html

Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре

Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре - 30.09.2022 Украина.ру

Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре

В Красном Лимане и на северо-востоке фронта ситуация для русских войск тяжелая. Но на линии Северск-Соледар-Артемовск есть постепенное продвижение наших сил. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-30T13:49

2022-09-30T13:49

2022-09-30T13:49

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северск

артемовск

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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.Артемовск мы берем с востока, севера и юга, потихонечку устанавливаем контроль над промзоной, выходим в район жилой застройки. Складывается благоприятная ситуация для штурма города, отметил эксперт.По его словам, ситуация в Красном Лимане напрямую не зависит от ситуации в Северске и Артемовске, но если ВСУ захватят Красный Лиман, противник вряд ли остановиться.Сейчас нам надо думать об укреплении обороны в ЛНР. Угроза вторжения туда существует. Она имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, северск, артемовск