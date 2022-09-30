https://ukraina.ru/20220930/1039256509.html
Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре
Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре - 30.09.2022 Украина.ру
Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре
В Красном Лимане и на северо-востоке фронта ситуация для русских войск тяжелая. Но на линии Северск-Соледар-Артемовск есть постепенное продвижение наших сил. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-30T13:49
2022-09-30T13:49
2022-09-30T13:49
новости
россия
всу
северск
артемовск
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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.Артемовск мы берем с востока, севера и юга, потихонечку устанавливаем контроль над промзоной, выходим в район жилой застройки. Складывается благоприятная ситуация для штурма города, отметил эксперт.По его словам, ситуация в Красном Лимане напрямую не зависит от ситуации в Северске и Артемовске, но если ВСУ захватят Красный Лиман, противник вряд ли остановиться.Сейчас нам надо думать об укреплении обороны в ЛНР. Угроза вторжения туда существует. Она имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, северск, артемовск
Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре
В Красном Лимане и на северо-востоке фронта ситуация для русских войск тяжелая. Но на линии Северск-Соледар-Артемовск есть постепенное продвижение наших сил. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.
Артемовск мы берем с востока, севера и юга, потихонечку устанавливаем контроль над промзоной, выходим в район жилой застройки. Складывается благоприятная ситуация для штурма города, отметил эксперт.
"В Соледаре тоже промзона под нашим контролем. Идут бои за жилую зону. В Северске похожая ситуация, но там больше надо говорить о боях за господствующие высоты", - указал Кнутов.
По его словам, ситуация в Красном Лимане напрямую не зависит от ситуации в Северске и Артемовске, но если ВСУ захватят Красный Лиман, противник вряд ли остановиться.
Сейчас нам надо думать об укреплении обороны в ЛНР. Угроза вторжения туда существует. Она имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб, заключил собеседник издания.