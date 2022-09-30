Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039256509.html
Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре
Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре - 30.09.2022 Украина.ру
Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре
В Красном Лимане и на северо-востоке фронта ситуация для русских войск тяжелая. Но на линии Северск-Соледар-Артемовск есть постепенное продвижение наших сил. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-30T13:49
2022-09-30T13:49
новости
россия
всу
северск
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103356/10/1033561046_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3bbf3dfae4518b0791da2fa16d919bf6.jpg
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.Артемовск мы берем с востока, севера и юга, потихонечку устанавливаем контроль над промзоной, выходим в район жилой застройки. Складывается благоприятная ситуация для штурма города, отметил эксперт.По его словам, ситуация в Красном Лимане напрямую не зависит от ситуации в Северске и Артемовске, но если ВСУ захватят Красный Лиман, противник вряд ли остановиться.Сейчас нам надо думать об укреплении обороны в ЛНР. Угроза вторжения туда существует. Она имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103356/10/1033561046_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_7936d3ce4ca30fedecf74cf8618f0d81.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, всу, северск, артемовск
Новости, Россия, ВСУ, Северск, Артемовск

Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре

13:49 30.09.2022
 
© Фото : warfiles.ruЮрий Кнутов
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : warfiles.ru
Читать в
В Красном Лимане и на северо-востоке фронта ситуация для русских войск тяжелая. Но на линии Северск-Соледар-Артемовск есть постепенное продвижение наших сил. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.
Артемовск мы берем с востока, севера и юга, потихонечку устанавливаем контроль над промзоной, выходим в район жилой застройки. Складывается благоприятная ситуация для штурма города, отметил эксперт.
"В Соледаре тоже промзона под нашим контролем. Идут бои за жилую зону. В Северске похожая ситуация, но там больше надо говорить о боях за господствующие высоты", - указал Кнутов.
По его словам, ситуация в Красном Лимане напрямую не зависит от ситуации в Северске и Артемовске, но если ВСУ захватят Красный Лиман, противник вряд ли остановиться.
Сейчас нам надо думать об укреплении обороны в ЛНР. Угроза вторжения туда существует. Она имеет политическое, а не военно-стратегическое значение. Но это не значит, что мы должны относиться к продвижению украинских войск спокойно. Нужно попытаться с помощью дальнобойной артиллерии, РСЗО и авиации нанести противнику ощутимый ущерб, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУСеверскАртемовск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Репрессии в Харьковской области: задержан еще один лесничий
15:01Кнутов рассказал, когда в районе СВО будет ощущаться эффект частичной мобилизации
14:50Украина теряет не только земли: Ищенко о мобилизационном потенциале России. Видео
14:45ВС РФ за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25
14:34Конашенков рассказал об ударах по Днепропетровску и Николаеву
14:14К чему готовиться нашим военным и почему не называем виновных в подрыве "Северных потоков" - Царёв. Видео
14:06Василий Колташов: Европа восстанет против власти США, и Россия поможет возродить европейскую экономику
14:06Пугачева получила иностранное гражданство – СМИ
14:05Сенатор рассказал о названиях входящих в состав РФ территорий
13:53Просто о сложном. Как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут входить в состав России
13:49Несмотря на Красный Лиман. Военный эксперт о том, как Россия лупит ВСУ в Северске, Артемовске и Соледаре
13:46Подрыв "Северных потоков": что увидел швейцарский разведчик и какие выводы сделали в Китае
13:44ФСБ предотвратило диверсию на железной дороге в Свердловской области - СМИ
13:34Путин о мобилизации: как избежать ошибок
13:31Петр Акопов: Сейчас происходит воссоединение с Украиной, после чего родится новая Россия
13:31Военный эксперт объяснил, почему русская артиллерия никак не уничтожит ВСУ в Красном Лимане
13:16Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО
13:14Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками
13:11Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман
13:09"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор
Лента новостейМолния