https://ukraina.ru/20220930/1039254523.html
Военный эксперт объяснил, почему русская артиллерия никак не уничтожит ВСУ в Красном Лимане
Военный эксперт объяснил, почему русская артиллерия никак не уничтожит ВСУ в Красном Лимане - 30.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему русская артиллерия никак не уничтожит ВСУ в Красном Лимане
У России сейчас есть сложности с применением артиллерии и РСЗО, потому что еще не спала "зеленка", где противник может прятаться. Беспилотники не всегда могут обнаружить места сосредоточения. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-30T13:31
2022-09-30T13:31
2022-09-30T13:31
всу
россия
артиллерия
красный лиман
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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.В этой связи важна частичная мобилизация. В соответствии с ней люди должны за полтора месяца пройти обучение и как к раз к концу ноября прибыть на фронт, когда сойдет "зеленка" и появится возможность для наступательных действий, считает эксперт.Пока нам гораздо важнее попытаться удержать позиции. Дальнобойную артиллерию и высокоточное оружие нужно применять, чтобы сдержать продвижение противника. У нас пока нет возможности сделать это другими силами и средствами, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, россия, артиллерия, красный лиман
ВСУ, Россия, артиллерия, Красный Лиман
Военный эксперт объяснил, почему русская артиллерия никак не уничтожит ВСУ в Красном Лимане
У России сейчас есть сложности с применением артиллерии и РСЗО, потому что еще не спала "зеленка", где противник может прятаться. Беспилотники не всегда могут обнаружить места сосредоточения. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.
В этой связи важна частичная мобилизация. В соответствии с ней люди должны за полтора месяца пройти обучение и как к раз к концу ноября прибыть на фронт, когда сойдет "зеленка" и появится возможность для наступательных действий, считает эксперт.
"Мы будем использовать наше превосходство в артиллерии, авиации и бронетехники. Это серьезный фактор", - указал Кнутов.
Пока нам гораздо важнее попытаться удержать позиции. Дальнобойную артиллерию и высокоточное оружие нужно применять, чтобы сдержать продвижение противника. У нас пока нет возможности сделать это другими силами и средствами, заключил собеседник издания.