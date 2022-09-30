Военный эксперт объяснил, почему русская артиллерия никак не уничтожит ВСУ в Красном Лимане - 30.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему русская артиллерия никак не уничтожит ВСУ в Красном Лимане
Военный эксперт объяснил, почему русская артиллерия никак не уничтожит ВСУ в Красном Лимане - 30.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему русская артиллерия никак не уничтожит ВСУ в Красном Лимане
У России сейчас есть сложности с применением артиллерии и РСЗО, потому что еще не спала "зеленка", где противник может прятаться. Беспилотники не всегда могут обнаружить места сосредоточения. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-30T13:31
2022-09-30T13:31
всу
россия
артиллерия
красный лиман
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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.В этой связи важна частичная мобилизация. В соответствии с ней люди должны за полтора месяца пройти обучение и как к раз к концу ноября прибыть на фронт, когда сойдет "зеленка" и появится возможность для наступательных действий, считает эксперт.Пока нам гораздо важнее попытаться удержать позиции. Дальнобойную артиллерию и высокоточное оружие нужно применять, чтобы сдержать продвижение противника. У нас пока нет возможности сделать это другими силами и средствами, заключил собеседник издания.
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всу, россия, артиллерия, красный лиман
ВСУ, Россия, артиллерия, Красный Лиман

Военный эксперт объяснил, почему русская артиллерия никак не уничтожит ВСУ в Красном Лимане

13:31 30.09.2022
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкБоевые стрельбы из установок 2С5 «Гиацинт»
Боевые стрельбы из установок 2С5 «Гиацинт» - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Иван Руднев
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У России сейчас есть сложности с применением артиллерии и РСЗО, потому что еще не спала "зеленка", где противник может прятаться. Беспилотники не всегда могут обнаружить места сосредоточения. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о тяжелой обстановке в районе Красного Лимана. По его словам, русские войска оставили Дробышево и Ямполь. Оборона сформирована по линии дамб. Наши силы по-прежнему контролируют Ставки. Заречное, Торское, но ВСУ держит под огневым контролем дорогу на Кременную.
В этой связи важна частичная мобилизация. В соответствии с ней люди должны за полтора месяца пройти обучение и как к раз к концу ноября прибыть на фронт, когда сойдет "зеленка" и появится возможность для наступательных действий, считает эксперт.
"Мы будем использовать наше превосходство в артиллерии, авиации и бронетехники. Это серьезный фактор", - указал Кнутов.
Пока нам гораздо важнее попытаться удержать позиции. Дальнобойную артиллерию и высокоточное оружие нужно применять, чтобы сдержать продвижение противника. У нас пока нет возможности сделать это другими силами и средствами, заключил собеседник издания.
 
ВСУРоссияартиллерияКрасный Лиман
 
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