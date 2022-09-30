https://ukraina.ru/20220930/1039250800.html

Василий Колташов: Европа восстанет против власти США, и Россия поможет возродить европейскую экономику

Василий Колташов: Европа восстанет против власти США, и Россия поможет возродить европейскую экономику - 30.09.2022 Украина.ру

Василий Колташов: Европа восстанет против власти США, и Россия поможет возродить европейскую экономику

Крушение американского господства в Европе неминуемо, европейские народы восстанут. Американцы думают, что они выкачают Евросоюз как коктейль через трубочку,... Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T14:06

2022-09-30T14:06

2022-09-30T15:06

интервью

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экономика

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Крушение американского господства в Европе неминуемо, европейские народы восстанут. Американцы думают, что они выкачают Евросоюз как коктейль через трубочку, выпьют до последней капельки, но этот план не удастся реализовать, считает экономист, директор "Института нового общества" Василий Колташов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Василий, начнём со взрывов на "Северных потоках". На ваш взгляд, кому это выгодно? – Министерство иностранных дел уже сделало заявление, что взрывы произошли в зоне действия американской разведки. Мы можем даже прямо сказать, кто является здесь заинтересованной стороной. В начале года Джо Байден, президент США, заявил о том, что "Северный поток-2" будет уничтожен, если Россия будет действовать на направлении Украины в формате вторжения. И вот это произошло.Соединенные Штаты заинтересованы, чтобы цены на газ были в Европейском Союзе предельно высокими, просто потому, что американцы на этом зарабатывают. Но они также заинтересованы в том, чтобы Россия не могла на этом заработать, не было российских поставок, и даже гипотетически Европейский Союз не мог получить газ по "Северным потокам" 1 и 2.Газопроводы "Северный поток" 1 и 2 де-факто уничтожены, можно говорить, что их больше нет. Потому что ремонт будет стоить чрезвычайно дорого, будет крайне сложным и, по сути, ничто не отменяет возможности повторного уничтожения. Мы больше не находимся в ситуации, когда по морскому дну можно провести газопровод, который будет в безопасности.Уже видно, что немецкие СМИ начали рассказывать о том, что эти взрывы устроены Россией, "Россия сама взорвала". Но мы помним хорошо пропаганду киевского режима, бандеровского - о том, что это не ракеты, не снаряды падают на Луганск, а это там кондиционеры взрываются. Здесь вновь проявляется старый цинизм.Но надо сказать, в чем интерес Соединенных Штатов. Они ведь не просто занимаются поставками газа, они решают задачу гораздо более масштабную. Что это за задача и как она решается, видно хотя бы по тому, как изменился курс доллара по отношению к евро и фунту стерлингов, по тому, что мы наблюдаем обрушение евро и фунта стерлингов на фоне удорожания доллара.И, конечно, мы наблюдаем очень серьезное повышение учетной ставки Федеральной резервной системы США, которая составляет теперь 3,25% - это больше на процент, чем у Банка Англии, и больше на два процента, чем у Европейского Центрального Банка.Соединенные Штаты, начав санкционную войну против России, вызвали колоссальный переток капиталов из Европейского Союза, да и из Англии в свою сторону. Их интерес состоит в невозможности функционирования в Европейском Союзе прежней крупной промышленности. И удар наносится, прежде всего, по ней. В первую очередь, конечно, удар наносится по Германии, потому что она здесь выступает наиболее уязвимой страной поскольку она-то в российском газе нуждается особо.Надо сказать, существует еще газопровод, ведущий через Польшу, он заблокирован фактически усилиями Польши. Существует газопровод, который идет через территорию Украины, но его судьбу трудно предсказать, и вообще нельзя сказать, что с ним случится в ближайшее время.Россия явно не заинтересована в том, чтобы оставить своих торговых партнеров без газа. Им должны его поставить, они должны его забрать, они его оплачивают. В этом смысле понятно, почему не прекращается прокачка газа через Украину. Здесь есть определенная логика. Это не означает, что этот вопрос не может как-то решиться по-иному в ближайшее время, все может серьезно измениться сейчас, в том числе и транзит газа через Украину.Здесь мы можем ожидать как блокировку транзита со стороны киевского режима, так и прекращения прокачки со стороны России, потому что положение в связи с изменением формата Специальной военной операции может измениться - и газ этот, вполне возможно, прокачивать не будут.Наконец, существует вероятность, что газопровод просто будет подорван. Вот это, наверное, наиболее вероятное в условиях, когда есть столь большое количество боевиков киевского режима, которые тоже не понимают, как и многие российские патриоты, почему газ идет через Украину, почему газопровод еще не подорван.И, наконец, Соединенные Штаты. Их главный интерес, если они хотят полностью оставить без газа на эту зиму европейскую промышленность, то уничтожить или остановить работу газопровода, идущего через Украину – это то, что может быть в американских интересах.Что делают Соединенные Штаты? Мы все помним, как в 2008 году начался мировой экономический кризис. Началось падение рынков, потом падение цен на нефть – с середины лета 2008 года. Тогда установилась определенная финансовая стратегия, суть которой для США, для ЕС и для Англии состояла в том, чтобы не дать упасть крупным экономическим структурам.То есть не допустить нормального развития экономического кризиса. Но что такое "нормальное экономическое развитие кризиса" – это сгорание капитала. Падение курсов ценных бумаг, разорение компаний, торгуемых на бирже, разорение большого количества других фирм, банковский кризис, вполне возможно, разорение банков. Они все это заблокировали. Блокировку эту они держали на протяжении многих лет.Надо сказать, такая политика, политика блокировки развития кризиса, не является новой, экономический кризис семидесятых годов тоже был во многом заблокирован. В 1973 году, как известно, поднялись цены на нефть, но крупное падение пытались остановить, особенно в промышленности. Это была направленная политика. Пока ситуация не оказалась безальтернативной, тогда политика ФРС США привела к обрушению, точнее, усилила обрушение в промышленности – 1981-1982 годы.Тогда Фернан Бродель так описывал ситуацию: он говорил, что вы своей контрциклической политикой смогли превратить кризис-ураган в кризис-наводнение. У нас произошло то же самое, у нас тоже кризис-ураган смогли превратить в кризис-наводнение, на отрезке 2008-2019.Дело в том, что ураган все равно должен был прийти. Ураган пришел в 2020 году, и в 2020 году снова его пытались остановить старыми способами, когда, например, американские ценные бумаги, американский фондовый рынок рос одновременно с безработицей. Такого еще в истории никогда не было, чтобы в условиях, когда разворачивается экономическая катастрофа, бумаги дорожали. Ну, столько денег закачивали.И вот в какой-то момент выяснилось, что США теряют контроль над процессами, в мировой торговле идет обесценивание доллара и потеря доверия к нему. Идет поиск резервирования альтернативы доллару. Главное, что все проблемы, которые были на момент 2007-2008 года, все остались, только многократно увеличились. И нужно пойти на самое неприятное решение – допустить падение экономики.Рецессия, о которой сейчас говорят, то есть, сокращение ВВП в Соединенных Штатах – это не результат стечения обстоятельств. Это результаты определенных решений, которые состоят в том, что то, что должно упасть, пусть упадет, потому что уже нет сил держать. Вот так это выглядит. Потому что дальше – перспектива дефолта, или перспектива такой инфляции, гиперинфляции, обесценивание доллара и полного отказа от доллара в мире. Этого они постарались не допустить.Поэтому сейчас мы наблюдаем, что доллар дорожает, но понимаем, что должна сократиться значительная масса производства, должны уйти с рынков избыточные производственные мощности. США приняли стратегическое решение: пусть с рынков уйдут мощности союзников – Японии, Европейского Союза, может быть, Южной Кореи.Но в первую очередь – Европейского Союза и Англии.Это решение и реализуется. Поэтому выключение посредством террористических актов "Северных потоков" 1 и 2 логично укладывается в американскую экономическую стратегию. Потому что в рамках западного мира они понимают, что должно произойти экономическое падение. Они делают кредит дороже, в то время как все держалось на сверхдешевых кредитах. И у всех огромные обязательства, и корпоративные обязательства. Что сделать, как поддержать систему? Пусть банкротятся европейцы, пусть те доли, которые у них были в рамках западного рынка, перераспределятся в пользу США.Если в Европейском Союзе сейчас на 70% сократилось производство азотных удобрений, для чего требуется природный газ, и эти предприятия закроются – так ведь смотрите, какие доли смогут занять американские поставщики удобрений такого вида. Они ведь не допустят туда российские и белорусские удобрения. Эти доли займут американские производители.На четверть сократилось производство алюминия. Ну что же, американцы смогут своим алюминием занять эти доли. Производство стали падает, пока на 5%, а может упасть за зиму и на 50%, и на 70%, неизвестно, как все это обернется. Без газа, без электричества – какие печи смогут работать, сколько печей будет остановлено?Это означает, что американская сталь пойдет в Европейский Союз, а европейской стали будет очень мало. В сельском хозяйстве сейчас они буквально давят европейского фермера, еще и потоком дешевых продуктов с Украины. Мы все знаем, что с Украины идет просто бешеный вывоз продовольствия. Никто не думает о том, что там останется населению, и как оно будет зимовать.Но с точки зрения европейского обывателя, особенно европейского фермера, происходит нечто необычное. Особенно с точки зрения европейского фермера, потому что получается, что кто-то демпингует, кто-то сбивает цены и заваливает рынок дешевым продовольствием. Зерно, которое должно было пойти в бедные, голодающие страны, естественно, отправилось на европейский рынок и там произвело негативное воздействие на фермерские хозяйства. Фермеры ничего с этим поделать не могут.Топливо – дорогое в Европейском Союзе, санкции против российской нефти поломают всю систему получения нефти и ее переработки в ЕС. Это все выгодно США, потому что нефтепереработка умрет в Евросоюзе. Это значит, что США смогут химическую продукцию поставлять сами в Европейский Союз, а у ЕС не будет достаточного количества собственной химической промышленности, просто предприятия остановятся.Это один из шоков для Германии сейчас. В Германии мы наблюдаем ныне протесты людей, которые работают в химической промышленности, и очень пугающие заявления менеджмента, которые говорят – ну да, мы развивались двести лет, а теперь мы будем закрываться.Так что ситуация выглядит катастрофической для Европы, для Европейского Союза, но она выглядит очень приятной для Соединенных Штатов. Все пласты событий и изменений, которые сокрыты за этими терактами на газопроводах "Северный поток" 1 и 2, позволяют понять очень четко, кому выгодно, и в чем конкретно состоит выгода. Выгода, как мы видим, колоссальная.И, наконец, самое интересное – почему рыбка не соскочит с крючка. Выяснилось, что Европейский Союз и большинство европейских правительств абсолютно несамостоятельные, они управляются Соединенными Штатами.Это ныне шоковая информация для многих граждан Евросоюза, в том числе и для Германии, для германских граждан, потому что, я так понимаю, они и представить себе не могли, в какой степени их страна является зависимой от Соединенных Штатов, что здесь просто всем управляют США, и нет ничего, что было бы по-настоящему независимо от американского влияния. А это означает, что все меры, которые были приняты по уничтожению европейского производства, будут реализовываться дальше, с какими-то смягчениями, возможно, посредством увеличения правительственного долга и субсидирования цен на электрическую энергию, которой будет все равно мало. Политика останется прежней, ведь уже готовится новый, восьмой пакет санкций против России.– В Госдуме призвали начать Специальную экономическую операцию. Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов внес ряд инициатив по экономической поддержке страны. В том числе – создание особой экономической зоны в Донбассе. В чем может быть ее суть?– Наверное, максимум, что это может быть, – это временный период низких налогов. Если эти области, ДНР и ЛНР, прежде всего, входят в состав России, и там создается особая зона, то все, что ей надо дать – это налоговые послабления. Потому что территории эти не будут признаны иностранными государствами территорией России. Фирмы, которые там работают, скорее всего, будут под санкциями, чиновники все будут под санкциями.Следовательно, для инвесторов, даже и иностранных инвесторов, эти области хотя и остаются очень интересными, но они остаются и достаточно рискованными. Поэтому нужно попытаться налоговым образом сделать. По крайней мере, я так понимаю эту инициативу. Может быть, это действительно поможет, простимулирует, но для этого нужно линию фронта для начала отодвинуть очень далеко. Пока что это очень близко к театру военных действий, и даже нельзя сказать, что территория ДНР была полностью освобождена.Если про Луганскую республику можно такое сказать, то на донецком направлении очень тяжело ломаются укрепрайоны противника. А чтобы обойти эти укрепрайоны, как предполагали военные аналитики еще несколько месяцев назад, недостаточно сил оказалось. Формат Специальной операции не дал достаточных сил для того, чтобы на таком огромном фронте действовать мощными охватывающими ударами, просто потому, что нет достаточного количества людей. Даже окружить, выясняется, нет сил. Нужно ввести тридцать-сорок тысяч человек для того, чтобы блокировать отход противника, а их нет, потому что вся группировка недостаточно велика.– Переходим к вопросу частичной мобилизации. Как она повлияет на экономику страны?– Сейчас, когда против России введено столько санкций, и когда так много негативных событий происходит на мировом рынке… Нужно быть готовыми к тому, что рубль может ослабеть, и нам необходимо всячески стимулировать экономику. Военные заказы – это один из самых важных стимулов. То есть сейчас нужно много будет обуви, одежды, снаряжения различного.Война, как известно, всякий экономический кризис уменьшает в силе его воздействия. А может быть, и вообще сводит на нет. То есть просто исчезает как явление и заменяется новыми экономическими событиями, расширением производства военного, на это идут большие расходы.Это такое военное кейнсианство, когда для армии требуется больше и больше всего, это все новые заказы для экономики, для предприятий, в то время как гражданские заказы уменьшаются под влиянием обстоятельств. Так что Специальная военная операция может российскую экономику простимулировать, тем более, она создает основы для будущего экономического подъема, просто потому что происходит восстановление территории России.То есть освобождение территорий, которые уже сейчас можно называть бывшей Украиной, и это очень важные области для российской экономики, особенно Донбасс, где есть уголь и сталь, и где самое короткое плечо доставки этого угля, этой руды до комбинатов металлургических. Поэтому будущее экономическое создается.– Это и вопрос совершенствования правовой базы?– Я думаю, что это вопрос и совершенствования правовой базы, и это вопрос совершенствования экономической политики. Наконец-то нужно понимать, что если США потерпят поражение в Европе, то все эти руины европейской экономики будут работать на нашу экономику.Если сейчас ввоз российской стали в Евросоюз остановлен, но европейские металлурги могут быть разорены в течение ближайших восьми-двенадцати месяцев в значительной массе. Если после этого произойдет восстание народов, "Весна народов"… О чем говорят уже европейские политологи-аналитики, что это должно произойти, потому что так никто никогда не делал с европейской экономикой, настолько ее ломать – никто не ломал. И в какой-то момент люди восстанут.Восстанут те, кто вообще закрывал глаза на политику, занимаясь исключительно своей профессиональной или коммерческой деятельностью, я имею в виду капитал. Он будет участвовать в этом – торговый, промышленный европейский капитал. Он перестанет думать, что у него есть какие-то представители в виде каких-нибудь немецких социал-демократов, или христианских демократов, он вложится в новые политические силы, которые сметут власть.И это крушение американского господства в Европе, на мой взгляд, неминуемо. Думаю, американский план, что они выкачают Евросоюз как коктейль через трубочку, выпьют до самого донышка, до последней капельки – этот план не удастся. В какой-то момент фактор под названием "Народы Европы" – сыграет свою роль. Они просто взорвутся, потому что никто никогда не уничтожал их экономику, этого никогда не было в таком масштабе.Да, Гитлер приходил, изымал автомобили у французов, изымал еще много чего. Но не было такого, чтобы все останавливать, все разрушать. Это беспрецедентно. Даже Великая Депрессия такого не производила, да и другие кризисы. Кризис семидесятых годов – тоже таким не был.Приближается этот момент. Когда это все случится, когда не только операция на Украине завершится, но и когда посыплется власть США в Европе, в Евросоюзе, а это произойдет, то российские производственные мощности, в том числе производственные мощности Донбасса, будут очень и очень востребованы.Сталь будет нужна, а в Евросоюзе будет дефицит, потому что их предприятия остановятся. Топливо будет нужно, а его будет недостаточно. И газ будет нужен, и удобрения будут нужны. А всего этого своего не будет, потому что даже производство собственных удобрений из газа будет уничтожено в Европейском Союзе.Мы будем иметь такие руины после последней американской операции против европейских народов, что восстановление какой бы то ни было серьезной экономической деятельности в Европейском Союзе, какого-то роста – будет стимулировать и нашу экономику. Это нужно понимать.Вот за что в конечном итоге с экономической точки зрения ведется борьба. Я не говорю здесь про культурные моменты, про глубокий конфликт с неолиберальной идеологией, неолиберальной этикой, которую нам навязывают в виде бесконечного числа гендеров, но говорю о том, что является фундаментальным, экономическим. Эти изменения будут работать на российскую экономику. Я думаю, нас ожидает очень сильный экономический подъем после этого военного конфликта.Но конфликт этот, как мы видим, на границах Украины не заканчивается. Он уже сейчас пустил корни в Европе, и победа социал-консерваторов в Италии – это пример того, как события могут развиваться. Это еще даже не совсем большие какие-то изменения в Италии, но это уже намек на них. Американское господство будет в Евросоюзе не бесконечным.

https://ukraina.ru/20220506/1033919021.html

https://ukraina.ru/20220930/1039219860.html

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https://ukraina.ru/20220926/1039080413.html

https://ukraina.ru/20220930/1039243879.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, колташов, сво, северный поток, ес, сша, рф, экономика, кризис