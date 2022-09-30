В Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма
© TwitterВ Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма
В Германии владельцев хлебопекарни Märkisches Landbrot обвинили в использовании запрещенной символики Третьего рейха в рекламных материалах. Об этом в последние дни пишут немецкие блогеры и СМИ
Владельцев хлебопекарни Märkisches Landbrot из района Нойкельн в Берлине обвинили в использовании символики Третьего рейха. В рекламных материалах пекарни изобразили пшеничное поле, на котором вытоптан оккультный нацистский символ "Черное солнце". На это первым обратил внимание немецкий блогер Оливер Раутенберг в твиттер.
"Хлебопекарня рекламирует антропософское учение - социальную тройственность и экономику общего блага под лозунгом "Еда - это политика!", - написал Раутенберг.
Владельцы хлебопекарни заявили, что не знали о том, что символ "использовался в период национал-социалистов". Компания занимается социальными проектами, в том числе организацией помощи для украинских беженцев.
В пресс-службе хлебопекарни пообещали больше не использовать нацистскую символику, которую назвали "кругами на полях". "Мы работаем над тем, чтобы удалить их (круги на полях. - прим. ред.) из наших рекламных материалов", заявили в компании.