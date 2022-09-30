https://ukraina.ru/20220930/1039243589.html

В Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма

В Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма - 30.09.2022 Украина.ру

В Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма

В Германии владельцев хлебопекарни Märkisches Landbrot обвинили в использовании запрещенной символики Третьего рейха в рекламных материалах. Об этом в последние дни пишут немецкие блогеры и СМИ

2022-09-30T11:06

2022-09-30T11:06

2022-09-30T11:06

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нацизм

украина

германия

символика

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Владельцев хлебопекарни Märkisches Landbrot из района Нойкельн в Берлине обвинили в использовании символики Третьего рейха. В рекламных материалах пекарни изобразили пшеничное поле, на котором вытоптан оккультный нацистский символ "Черное солнце". На это первым обратил внимание немецкий блогер Оливер Раутенберг в твиттер. Владельцы хлебопекарни заявили, что не знали о том, что символ "использовался в период национал-социалистов". Компания занимается социальными проектами, в том числе организацией помощи для украинских беженцев. В пресс-службе хлебопекарни пообещали больше не использовать нацистскую символику, которую назвали "кругами на полях". "Мы работаем над тем, чтобы удалить их (круги на полях. - прим. ред.) из наших рекламных материалов", заявили в компании.

https://ukraina.ru/20220820/1037908712.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, нацизм, украина, германия, символика