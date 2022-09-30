В Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма - 30.09.2022 Украина.ру
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В Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма
В Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма - 30.09.2022 Украина.ру
В Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма
В Германии владельцев хлебопекарни Märkisches Landbrot обвинили в использовании запрещенной символики Третьего рейха в рекламных материалах. Об этом в последние дни пишут немецкие блогеры и СМИ
2022-09-30T11:06
2022-09-30T11:06
новости
нацизм
украина
германия
символика
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Владельцев хлебопекарни Märkisches Landbrot из района Нойкельн в Берлине обвинили в использовании символики Третьего рейха. В рекламных материалах пекарни изобразили пшеничное поле, на котором вытоптан оккультный нацистский символ "Черное солнце". На это первым обратил внимание немецкий блогер Оливер Раутенберг в твиттер. Владельцы хлебопекарни заявили, что не знали о том, что символ "использовался в период национал-социалистов". Компания занимается социальными проектами, в том числе организацией помощи для украинских беженцев. В пресс-службе хлебопекарни пообещали больше не использовать нацистскую символику, которую назвали "кругами на полях". "Мы работаем над тем, чтобы удалить их (круги на полях. - прим. ред.) из наших рекламных материалов", заявили в компании.
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новости, нацизм, украина, германия, символика
Новости, нацизм, Украина, Германия, символика

В Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма

11:06 30.09.2022
 
© TwitterВ Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма
В Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Twitter
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В Германии владельцев хлебопекарни Märkisches Landbrot обвинили в использовании запрещенной символики Третьего рейха в рекламных материалах. Об этом в последние дни пишут немецкие блогеры и СМИ
Владельцев хлебопекарни Märkisches Landbrot из района Нойкельн в Берлине обвинили в использовании символики Третьего рейха. В рекламных материалах пекарни изобразили пшеничное поле, на котором вытоптан оккультный нацистский символ "Черное солнце". На это первым обратил внимание немецкий блогер Оливер Раутенберг в твиттер.
"Хлебопекарня рекламирует антропософское учение - социальную тройственность и экономику общего блага под лозунгом "Еда - это политика!", - написал Раутенберг.
Владельцы хлебопекарни заявили, что не знали о том, что символ "использовался в период национал-социалистов". Компания занимается социальными проектами, в том числе организацией помощи для украинских беженцев.
В пресс-службе хлебопекарни пообещали больше не использовать нацистскую символику, которую назвали "кругами на полях". "Мы работаем над тем, чтобы удалить их (круги на полях. - прим. ред.) из наших рекламных материалов", заявили в компании.
20 августа, 23:55
Рейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанами
 
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