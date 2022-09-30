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Рогов заявил о десятках погибших при обстреле автоколонны в Запорожской области

Рогов заявил о десятках погибших при обстреле автоколонны в Запорожской области - 30.09.2022 Украина.ру

Рогов заявил о десятках погибших при обстреле автоколонны в Запорожской области

Двадцать три человека погибли, 34 были ранены после обстрела украинскими войсками колонны машин на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Об этом 30 сентября сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале

2022-09-30T10:55

2022-09-30T10:55

2022-09-30T10:55

рогов

обстрелы

новости

запорожская область

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"На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах", - написал Рогов.Об обстреле колонны Рогов рассказал утром в пятницу. По его словам, украинские власти пытаются выдать произошедшее за обстрел со стороны российских военных.На деле же Киев старается запугать мирных жителей подконтрольной ему части региона и предотвратить их отток на территорию, которая в скором времени станет частью России, считает член ВГА.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рогов, обстрелы, новости, запорожская область