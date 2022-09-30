Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП" - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039242229.html
Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП"
Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП" - 30.09.2022 Украина.ру
Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП"
США не станут гадать о том, кто несет ответственность за аварии на газопроводе "Северный поток", а вместо этого настаивают на необходимости дождаться результатов окончательного расследования. Об этом 29 сентября заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой
2022-09-30T10:30
2022-09-30T10:30
северный поток
новости
пентагон
аварии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_5abe7fc4d3d97f13838257fc540f9874.jpg
"Что касается ущерба, который был причинен трубопроводу… Откровенно говоря, на данный счет существует много спекуляций, однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло", - сказал Остин.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.Согласно информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7e02b01dd33ae3abb54a961994be036e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
северный поток, новости, пентагон, аварии
Северный поток, Новости, Пентагон, аварии

Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП"

10:30 30.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать в
США не станут гадать о том, кто несет ответственность за аварии на газопроводе "Северный поток", а вместо этого настаивают на необходимости дождаться результатов окончательного расследования. Об этом 29 сентября заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой
"Что касается ущерба, который был причинен трубопроводу… Откровенно говоря, на данный счет существует много спекуляций, однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло", - сказал Остин.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.
Согласно информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
 
Северный потокНовостиПентагонаварии
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16Рогов назвал новую столицу Запорожской области
11:06В Германии хлебопекарню, которая собирала деньги для Украины, обвинили в рекламе нацизма
11:01"Требует усилий": Патрушев рассказал о противодействии украинскому оружию
11:00Global Times: основную выгоду от кризиса в Европе получают США
10:55Рогов заявил о десятках погибших при обстреле автоколонны в Запорожской области
10:54Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрии
10:51Харьков: настроение – надежда
10:30Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП"
10:08В Запорожской области расстреляна гуманитарная колонна: есть жертвы
10:06Эрдоган и новые регионы России. Кому и зачем нужны очередные переговоры
10:01В Херсоне во время обстрела погиб чиновник администрации Алексей Катериничев
10:00Что изменится в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье после присоединения к России?
09:50Главком рассказал об ускоренной подготовке сухопутных войск
09:46Министр обороны Великобритании тайно посетил Киев
09:38В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США
09:37Турция готова выступить посредником по Украине - Эрдоган
09:10Полянский прокомментировал заявление генсека ООН о референдумах
09:08Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы
09:08Признание независимости, обстановка в Красном Лимане. Главное на утро 30 сентября
09:07Алексей Зубец: Бывшие регионы Украины будут привыкать жить в России несколько лет
Лента новостейМолния