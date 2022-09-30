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Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП"
Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП" - 30.09.2022 Украина.ру
Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП"
США не станут гадать о том, кто несет ответственность за аварии на газопроводе "Северный поток", а вместо этого настаивают на необходимости дождаться результатов окончательного расследования. Об этом 29 сентября заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой
2022-09-30T10:30
2022-09-30T10:30
2022-09-30T10:30
северный поток
новости
пентагон
аварии
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"Что касается ущерба, который был причинен трубопроводу… Откровенно говоря, на данный счет существует много спекуляций, однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло", - сказал Остин.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.Согласно информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
северный поток, новости, пентагон, аварии
Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП"
США не станут гадать о том, кто несет ответственность за аварии на газопроводе "Северный поток", а вместо этого настаивают на необходимости дождаться результатов окончательного расследования. Об этом 29 сентября заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой
"Что касается ущерба, который был причинен трубопроводу… Откровенно говоря, на данный счет существует много спекуляций, однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло", - сказал Остин.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.
Согласно информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".