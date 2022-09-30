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Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП"

Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП" - 30.09.2022 Украина.ру

Глава Пентагона высказался о виновных в авариях на "СП"

США не станут гадать о том, кто несет ответственность за аварии на газопроводе "Северный поток", а вместо этого настаивают на необходимости дождаться результатов окончательного расследования. Об этом 29 сентября заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой

2022-09-30T10:30

2022-09-30T10:30

2022-09-30T10:30

северный поток

новости

пентагон

аварии

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"Что касается ущерба, который был причинен трубопроводу… Откровенно говоря, на данный счет существует много спекуляций, однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло", - сказал Остин.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.Согласно информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

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северный поток, новости, пентагон, аварии