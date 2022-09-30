Признание независимости, обстановка в Красном Лимане. Главное на утро 30 сентября
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. В Красном Лимане сложилась крайне тяжёлая обстановка для союзных войск, сообщают российские военкоры
О подписании указов о признании независимости регионов Северной Таврии стало известно в ночь на 30 сентября.
"В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Запорожской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Запорожской области", - гласил указ №685.
В следующем указе - №686 — президент России Владимир Путин постановил признать суверенитет и независимость Херсонской области. Оба указа датированы 29 сентября.
"Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей Украины. Это необходимый формальный шаг перед включением их в состав Российской Федерации (соответствующие соглашения будут подписаны 30 сентября). С Днём Независимости, дорогие запорожцы и херсонцы!" - прокомментировал подписание указов член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Накануне стало известно, что в пятницу, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ней примет участие Путин и парламентарии.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, начало церемонии запланировано на 15:00. По его словам, договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы. В этот же день Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что находится на карантине перед встречей с российским президентом.
"Подготовка идет, мы на карантине сидим. Это необходимые процедуры, которые должны выполняться. Все документы у нас готовы, печати с собой, результаты референдума есть. Завтра должно состояться подписание. Затем будут (заседания) Совета Федерации и Госдумы. И все вступит в силу. Мы наконец-то обретём свою родину вновь", - заявил Балицкий в эфире канала "Россия 24".
На следующий день, 30 сентября, власти Запорожской области сообщили, что в регионе приступили к разработке устава региона как субъекта Российской Федерации.
Позже депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что после вхождения в состав России новых территорий любые попытки агрессии в отношении них будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность страны, а у России достаточно сил и средств, чтобы защитить свои регионы.
"После вхождения в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, мы все станем единой общей семьей. И любые попытки агрессии со стороны киевских властей, подталкиваемые американскими хозяевами, будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность России", - заявил в комментарии РИА "Новости" Шеремет.
Вчера, 16:00Договоры о вхождении, польская угроза, атака на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 29 сентябряСтало известно, когда подпишут договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Польша пригрозила вводом войск НАТО на Украину. Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС
По его словам, Россия будет вправе применить все виды тактического оружия для защиты своих территорий.
"Время увещеваний прошло. Никто ни с кем церемониться не будет. У России достаточно сил и средств защитить свою территорию", - подчеркнул депутат.
Тем временем в Красном Лимане, что в Донецкой Народной Республике, крайне непростая обстановка.
Что происходит в Красном Лимане
В ночь на 30 сентября стали поступать сведения об ухудшении обстановки в Красном Лимане.
"Под Лиманом обстановка крайне сложная. Противник наносит основной удар под Ямполем и на Торское, с целью окончательно перерезать трассу Кременная-Лиман и окружить наши войска. Атакует крупными силами при поддержке артиллерии, Хаймарсов и бронетехники. Сегодня будет очень сложная ночь и завтра очень сложный день", - сообщил один из российских военкоров.
Позже проект WarGonzo подтвердил эту информацию.
"Эта ночь будет решающей для Красного Лимана. Кто-то может скептически сказать "в очередной раз". Но мы достоверно утверждаем, опираясь сразу на несколько надёжных источников - так жестко и так опасно там ещё не было. Помимо прорыва к Ставкам и фактической блокаде Дробышева прибавилась обрывочная информация о том, что начались бои и за Ямполь. Клещи вокруг Лимана могут сомкнуться в любой момент. Там ещё остаются люди, в том числе бойцы НМ ДНР и Русской Армии. Драматизма к ситуации прибавляет тот факт, что завтра должен быть по идеи торжественный и исторический день. Поэтому дай Бог, чтобы трагедии не случилось! Мы молимся за вас, наши Герои!" - указывалось в сообщении канала.
Вчера, 12:00Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентябряУкраинские военные ожесточённо обстреливают Донбасс и Северную Таврию. При ударе ВСУ по колонне беженцев в Харьковской области погибли дети. Стали известны обстоятельства убийства главы ДНР Александра Захарченко
Информацию о том, что в Красном Лимане сложилась крайне тяжёлая обстановка сообщил и Союз добровольцев Донбасса.
"Ребята пишут, что положение очень тяжёлое, и легче оно не становится.
Скорее всего, только утром будет понятна ситуация вокруг Красного Лимана и Дробышева. В Дробышево воюет батальон Союза добровольцев Донбасса под командованием Фомича. Держитесь, мужики!!!" - указывалось в сообщении канала СДД.
Скорее всего, только утром будет понятна ситуация вокруг Красного Лимана и Дробышева. В Дробышево воюет батальон Союза добровольцев Донбасса под командованием Фомича. Держитесь, мужики!!!" - указывалось в сообщении канала СДД.
Также о тяжести обстановки в Красном Лимане сообщил утром 30 сентября бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
"Красный Лиман в тактическом окружении. Ещё немного, и будет в полном. Сейчас надо решать или деблокировать его, или пытаться вывести из него наши подразделения. Решение надо принимать прямо сейчас или будет поздно. Вопрос деблокирования будет связан с потерями. Наступать всегда гораздо сложнее, чем обороняться. Я хочу сказать, что целесообразнее было своевременно усилить фланги, на это был месяц, чем сейчас отбивать уже занятые врагом населённые пункты", - отметил Царёв.
Он подчеркнул, что оставить Лиман — это очередная потеря территории, причём после Лимана под удар попадёт крупная агломерация —Северодонецк и Лисичанск.
"Потеря крупного населённого пункта в день подписания договоров о присоединении новых территорий к России и связанных с этим гуляний — не лучший подарок к празднику от нашего министерства обороны", - подытожил Царёв.
Спустя несколько минут о тяжёлой обстановке в Красном Лимане сообщил и российский военкор Александр Коц.
"По Лиману, к сожалению, вести не очень хорошие. Город фактически находится в оперативном окружении. На дорогу снабжения на Сватово сейчас вылезают ДРГ. Часть ее находится под контролем украинской артиллерии. Ямполь к утру, по факту, находится в "серой зоне", нашим подразделениям пришлось отойти. В Дробышево линия обороны прорвана. Ситуация в районе Красного Лимана критическая", - подчеркнул Коц.
Он попытался ответить на некоторые вопросы, которые беспокоили его подписчиков.
"Отвечая на сотни ваших вопросов, я не знаю, почему сюда не подтягивают резервы, почему бьют ракетами и Геранью по Днепру и Николаеву, а не по наступающим на Лиман. Но я знаю, что после сегодняшнего дня у нас не остается выбора, кроме как освобождать ВСЮ территорию ДНР. Об этом говорит Конституция Российской Федерации, об этом говорит наша военная доктрина. Но героям в Красном Лимане от этого, конечно, не легче", - отметил он.
В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.