https://ukraina.ru/20220930/1039236124.html

Признание независимости, обстановка в Красном Лимане. Главное на утро 30 сентября

Признание независимости, обстановка в Красном Лимане. Главное на утро 30 сентября - 30.09.2022 Украина.ру

Признание независимости, обстановка в Красном Лимане. Главное на утро 30 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. В Красном Лимане сложилась крайне тяжёлая обстановка для союзных войск, сообщают российские военкоры

2022-09-30T09:08

2022-09-30T09:08

2022-09-30T09:08

хроники

эксклюзив

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О подписании указов о признании независимости регионов Северной Таврии стало известно в ночь на 30 сентября."В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Запорожской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Запорожской области", - гласил указ №685.В следующем указе - №686 — президент России Владимир Путин постановил признать суверенитет и независимость Херсонской области. Оба указа датированы 29 сентября."Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей Украины. Это необходимый формальный шаг перед включением их в состав Российской Федерации (соответствующие соглашения будут подписаны 30 сентября). С Днём Независимости, дорогие запорожцы и херсонцы!" - прокомментировал подписание указов член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Накануне стало известно, что в пятницу, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ней примет участие Путин и парламентарии.Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, начало церемонии запланировано на 15:00. По его словам, договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы. В этот же день Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий.Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что находится на карантине перед встречей с российским президентом."Подготовка идет, мы на карантине сидим. Это необходимые процедуры, которые должны выполняться. Все документы у нас готовы, печати с собой, результаты референдума есть. Завтра должно состояться подписание. Затем будут (заседания) Совета Федерации и Госдумы. И все вступит в силу. Мы наконец-то обретём свою родину вновь", - заявил Балицкий в эфире канала "Россия 24".На следующий день, 30 сентября, власти Запорожской области сообщили, что в регионе приступили к разработке устава региона как субъекта Российской Федерации.Позже депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что после вхождения в состав России новых территорий любые попытки агрессии в отношении них будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность страны, а у России достаточно сил и средств, чтобы защитить свои регионы."После вхождения в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, мы все станем единой общей семьей. И любые попытки агрессии со стороны киевских властей, подталкиваемые американскими хозяевами, будут расцениваться как посягательство на территориальную целостность России", - заявил в комментарии РИА "Новости" Шеремет.По его словам, Россия будет вправе применить все виды тактического оружия для защиты своих территорий."Время увещеваний прошло. Никто ни с кем церемониться не будет. У России достаточно сил и средств защитить свою территорию", - подчеркнул депутат.Тем временем в Красном Лимане, что в Донецкой Народной Республике, крайне непростая обстановка.Что происходит в Красном ЛиманеВ ночь на 30 сентября стали поступать сведения об ухудшении обстановки в Красном Лимане."Под Лиманом обстановка крайне сложная. Противник наносит основной удар под Ямполем и на Торское, с целью окончательно перерезать трассу Кременная-Лиман и окружить наши войска. Атакует крупными силами при поддержке артиллерии, Хаймарсов и бронетехники. Сегодня будет очень сложная ночь и завтра очень сложный день", - сообщил один из российских военкоров.Позже проект WarGonzo подтвердил эту информацию."Эта ночь будет решающей для Красного Лимана. Кто-то может скептически сказать "в очередной раз". Но мы достоверно утверждаем, опираясь сразу на несколько надёжных источников - так жестко и так опасно там ещё не было. Помимо прорыва к Ставкам и фактической блокаде Дробышева прибавилась обрывочная информация о том, что начались бои и за Ямполь. Клещи вокруг Лимана могут сомкнуться в любой момент. Там ещё остаются люди, в том числе бойцы НМ ДНР и Русской Армии. Драматизма к ситуации прибавляет тот факт, что завтра должен быть по идеи торжественный и исторический день. Поэтому дай Бог, чтобы трагедии не случилось! Мы молимся за вас, наши Герои!" - указывалось в сообщении канала.Информацию о том, что в Красном Лимане сложилась крайне тяжёлая обстановка сообщил и Союз добровольцев Донбасса."Ребята пишут, что положение очень тяжёлое, и легче оно не становится.Скорее всего, только утром будет понятна ситуация вокруг Красного Лимана и Дробышева. В Дробышево воюет батальон Союза добровольцев Донбасса под командованием Фомича. Держитесь, мужики!!!" - указывалось в сообщении канала СДД.Также о тяжести обстановки в Красном Лимане сообщил утром 30 сентября бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв."Красный Лиман в тактическом окружении. Ещё немного, и будет в полном. Сейчас надо решать или деблокировать его, или пытаться вывести из него наши подразделения. Решение надо принимать прямо сейчас или будет поздно. Вопрос деблокирования будет связан с потерями. Наступать всегда гораздо сложнее, чем обороняться. Я хочу сказать, что целесообразнее было своевременно усилить фланги, на это был месяц, чем сейчас отбивать уже занятые врагом населённые пункты", - отметил Царёв.Он подчеркнул, что оставить Лиман — это очередная потеря территории, причём после Лимана под удар попадёт крупная агломерация —Северодонецк и Лисичанск."Потеря крупного населённого пункта в день подписания договоров о присоединении новых территорий к России и связанных с этим гуляний — не лучший подарок к празднику от нашего министерства обороны", - подытожил Царёв.Спустя несколько минут о тяжёлой обстановке в Красном Лимане сообщил и российский военкор Александр Коц."По Лиману, к сожалению, вести не очень хорошие. Город фактически находится в оперативном окружении. На дорогу снабжения на Сватово сейчас вылезают ДРГ. Часть ее находится под контролем украинской артиллерии. Ямполь к утру, по факту, находится в "серой зоне", нашим подразделениям пришлось отойти. В Дробышево линия обороны прорвана. Ситуация в районе Красного Лимана критическая", - подчеркнул Коц.Он попытался ответить на некоторые вопросы, которые беспокоили его подписчиков."Отвечая на сотни ваших вопросов, я не знаю, почему сюда не подтягивают резервы, почему бьют ракетами и Геранью по Днепру и Николаеву, а не по наступающим на Лиман. Но я знаю, что после сегодняшнего дня у нас не остается выбора, кроме как освобождать ВСЮ территорию ДНР. Об этом говорит Конституция Российской Федерации, об этом говорит наша военная доктрина. Но героям в Красном Лимане от этого, конечно, не легче", - отметил он.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив