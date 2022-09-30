https://ukraina.ru/20220930/1039204040.html
"Хотят госпереворот в РФ": Килинкаров объяснил, почему Запад поддерживает Киев
"Хотят госпереворот в РФ": Килинкаров объяснил, почему Запад поддерживает Киев - 30.09.2022 Украина.ру
"Хотят госпереворот в РФ": Килинкаров объяснил, почему Запад поддерживает Киев
Запад финансирует и поддерживает Украину для того, чтобы не дать возможность России малыми силами решить конфликт на украинской территории и спровоцировать мобилизацию, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-09-30T04:30
2022-09-30T04:30
2022-09-30T04:30
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По его мнению, дестабилизировать ситуацию внутри РФ, расшатывать общество — это основная идея США на данный момент.Конечная цель Запада заключается в том, чтобы затащить Россию в длительный конфликт со всеми последствиями, дестабилизировать ситуацию внутри страны и осуществить очередной государственный переворот, заключил эксперт.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ukraina.ru/20220929/1039146257.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, россия
"Хотят госпереворот в РФ": Килинкаров объяснил, почему Запад поддерживает Киев
Запад финансирует и поддерживает Украину для того, чтобы не дать возможность России малыми силами решить конфликт на украинской территории и спровоцировать мобилизацию, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
Сама идея поддержки Украины финансово и оружием, она и была связана с тем, чтобы не дать в короткие сроки и с минимальными потерями решить политический конфликт, который возник между Украиной и Россией. Идея была очень простая — через финансирование, через поставки оружия, не давая возможности России малыми силами решить вопрос на Украине, спровоцировать решение о мобилизации.
Спиридон Килинкаров
народный депутат Украины трех созывов
По его мнению, дестабилизировать ситуацию внутри РФ, расшатывать общество — это основная идея США на данный момент.
Конечная цель Запада заключается в том, чтобы затащить Россию в длительный конфликт со всеми последствиями, дестабилизировать ситуацию внутри страны и осуществить очередной государственный переворот, заключил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.