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"Хотят госпереворот в РФ": Килинкаров объяснил, почему Запад поддерживает Киев

"Хотят госпереворот в РФ": Килинкаров объяснил, почему Запад поддерживает Киев - 30.09.2022 Украина.ру

"Хотят госпереворот в РФ": Килинкаров объяснил, почему Запад поддерживает Киев

Запад финансирует и поддерживает Украину для того, чтобы не дать возможность России малыми силами решить конфликт на украинской территории и спровоцировать мобилизацию, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру

2022-09-30T04:30

2022-09-30T04:30

2022-09-30T04:30

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По его мнению, дестабилизировать ситуацию внутри РФ, расшатывать общество — это основная идея США на данный момент.Конечная цель Запада заключается в том, чтобы затащить Россию в длительный конфликт со всеми последствиями, дестабилизировать ситуацию внутри страны и осуществить очередной государственный переворот, заключил эксперт.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ukraina.ru/20220929/1039146257.html

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2022

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новости, сша, украина, россия