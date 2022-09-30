https://ukraina.ru/20220930/1039203101.html

Килинкаров рассказал, как ситуация на Украине отразится на выборах в США

Килинкаров рассказал, как ситуация на Украине отразится на выборах в США - 30.09.2022 Украина.ру

Килинкаров рассказал, как ситуация на Украине отразится на выборах в США

Тактика США на Украине не поменяется до выборов 10 ноября, но у них есть очень большие риски, потому что именно в этот период могут произойти такие события, которые повлияют на Штаты, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру

2022-09-30T04:00

2022-09-30T04:00

2022-09-30T04:00

сша

украина

новости

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Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон считает результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России как "полностью сфабрикованные", а также "никогда не признает" их.По его словам, если "произойдет форс-мажор" у американцев по Украине, то это отобразится и на результатах выборов в Штатах.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, новости