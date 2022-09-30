Килинкаров рассказал, как ситуация на Украине отразится на выборах в США - 30.09.2022 Украина.ру
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Килинкаров рассказал, как ситуация на Украине отразится на выборах в США
Килинкаров рассказал, как ситуация на Украине отразится на выборах в США - 30.09.2022 Украина.ру
Килинкаров рассказал, как ситуация на Украине отразится на выборах в США
Тактика США на Украине не поменяется до выборов 10 ноября, но у них есть очень большие риски, потому что именно в этот период могут произойти такие события, которые повлияют на Штаты, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-09-30T04:00
2022-09-30T04:00
сша
украина
новости
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Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон считает результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России как "полностью сфабрикованные", а также "никогда не признает" их.По его словам, если "произойдет форс-мажор" у американцев по Украине, то это отобразится и на результатах выборов в Штатах.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сша, украина, новости
США, Украина, Новости

Килинкаров рассказал, как ситуация на Украине отразится на выборах в США

04:00 30.09.2022
 
© РИА Новости . Джина Мун / Перейти в фотобанкСторонники Демократической партии США. Ночь после выборов
Сторонники Демократической партии США. Ночь после выборов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Джина Мун
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Тактика США на Украине не поменяется до выборов 10 ноября, но у них есть очень большие риски, потому что именно в этот период могут произойти такие события, которые повлияют на Штаты, сказал народный депутат Украины трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон считает результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России как "полностью сфабрикованные", а также "никогда не признает" их.
Они не будут признавать результаты референдума, все будет двигаться по спирали. Конечно, до 10 ноября, до выборов в США, я думаю, тактика американцев на Украине не поменяется. Им нужны какие-то малые победы, им нужно как-то это все показать. Но у них есть очень большие риски. Потому что именно в этот период могут произойти такие события, которые могут повлиять на ход выборов в самих Штатах.
Спиридон Килинкаров интервью
Спиридон Килинкаров
народный депутат Украины трех созывов
По его словам, если "произойдет форс-мажор" у американцев по Украине, то это отобразится и на результатах выборов в Штатах.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
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