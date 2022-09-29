Как США добивают Германию и почему не перекрываем трубу Украине - Колташов. Видео - 29.09.2022 Украина.ру
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Как США добивают Германию и почему не перекрываем трубу Украине - Колташов. Видео
Как США добивают Германию и почему не перекрываем трубу Украине - Колташов. Видео - 29.09.2022 Украина.ру
Как США добивают Германию и почему не перекрываем трубу Украине - Колташов. Видео
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, в кого на самом деле... Украина.ру, 29.09.2022
2022-09-29T14:46
2022-09-29T14:46
видео
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, в кого на самом деле целились США, взрывая "Северные потоки", как наказать Анкару за запрет карт "Мир", а также объяснил, как частичная мобилизация повлияет на экономику страны:00:50 – Кто причастен к диверсиям на "Северных потоках"?06:00 – Как США искусственным образом пытаются приостановить гиперинфляцию; 14:40 - Восьмой пакет санкций ЕС и рынок нефти;20:10 – Запрет на карты "Мир" в Турции: куда движется Анкара?25:35 – Создание особой экономической зоны в Донбассе: что это такое?27:45 – Как частичная мобилизация отразится на экономике страны?Напомним, ночью 26 сентября в газопроводе "Северный поток – 2" упало давление. Снижение зафиксировали в трубе А. Также падение давления было зафиксировано на обеих нитках "Северного потока – 1" в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. В зонах утечек установили пятимильные запретные зоны для судоходства. К падению давления в газопроводе "Северный поток – 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла привести целенаправленная диверсия. В операторе первого "Северного потока" Nord Stream AG заявили, что разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море носит беспрецедентный характер.28 сентября в Кремле указали на "эйфорическую реакцию" Польши после ЧП на "Северных потоках" и огромные прибыли США от поставок сжиженного газа в Евросоюз. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, пока наблюдается дефицит по взаимодействию и диалогу для выяснения деталей ЧП на "Северных потоках" и исправления ситуации. Жозеп Боррель признал, что инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" не случайны.
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Как США добивают Германию и почему не перекрываем трубу Украине - Колташов. Видео

14:46 29.09.2022
 
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, в кого на самом деле целились США, взрывая "Северные потоки", как наказать Анкару за запрет карт "Мир", а также объяснил, как частичная мобилизация повлияет на экономику страны:
00:50 – Кто причастен к диверсиям на "Северных потоках"?
06:00 – Как США искусственным образом пытаются приостановить гиперинфляцию;
14:40 - Восьмой пакет санкций ЕС и рынок нефти;
20:10 – Запрет на карты "Мир" в Турции: куда движется Анкара?
25:35 – Создание особой экономической зоны в Донбассе: что это такое?
27:45 – Как частичная мобилизация отразится на экономике страны?
Напомним, ночью 26 сентября в газопроводе "Северный поток – 2" упало давление. Снижение зафиксировали в трубе А. Также падение давления было зафиксировано на обеих нитках "Северного потока – 1" в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. В зонах утечек установили пятимильные запретные зоны для судоходства. К падению давления в газопроводе "Северный поток – 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла привести целенаправленная диверсия. В операторе первого "Северного потока" Nord Stream AG заявили, что разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море носит беспрецедентный характер.
28 сентября в Кремле указали на "эйфорическую реакцию" Польши после ЧП на "Северных потоках" и огромные прибыли США от поставок сжиженного газа в Евросоюз. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, пока наблюдается дефицит по взаимодействию и диалогу для выяснения деталей ЧП на "Северных потоках" и исправления ситуации. Жозеп Боррель признал, что инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" не случайны.
 
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