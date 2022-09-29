https://ukraina.ru/20220929/1039198607.html

Визит в Москву, протесты студентов. Главное на Украине на утро 29 сентября

Визит в Москву, протесты студентов. Главное на Украине на утро 29 сентября - 29.09.2022 Украина.ру

Визит в Москву, протесты студентов. Главное на Украине на утро 29 сентября

Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области прибыли в Москву. Украинские студенты протестуют против запрета на выезд на обучение за границу

2022-09-29T09:49

2022-09-29T09:49

2022-09-29T09:49

хроники

эксклюзив

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О прибытии глав Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях стало известно вечером 28 сентября."Исторический самолёт с руководителями освобождённых территорий приземлился в Москве. Это конечно уже история, но со счастливым концом. Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения", - сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Он заявил, что Херсонская область скоро станет субъектом Российской Федерации."Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации. Об этом мы расскажем совсем скоро, но это уже будет совсем другая страна и совсем другая история…", - написал он в своём телеграм-канале.При этом глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что собирается направиться в Москву."С данным протоколом (итогов голосования — Ред.) я выдвинусь на подписание соглашения с президентом РФ", - отмечал Пушилин.За несколько часов до этого главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о принятии республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации."На протяжении восьми лет жители Луганской Народной Республики подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны киевского режима. В бессильной злобе от безуспешных попыток вторгнуться на территорию ЛНР и неудач в открытом бою с защитниками Республики, неонацисты только усилили террор и обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры, уничтожают школы, больницы, детские сады. Киевский режим, подстрекаемый Западом не щадит никого: гибнут старики, женщины и самое страшное – дети. "Цивилизованный" в кавычках мир молчит. Ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева на Донбассе. Все эти восемь лет только Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдает преступные приказы понесут заслуженное наказание", - отмечал, в частности, глава ЛНР Леонид Пасечник.Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что народ региона проголосовал за вхождение в состав РФ."Сегодня свобода мысли, слова, совести и вероисповедания под угрозой искоренения в угоду централизованно навязываемых ценностей, зачастую противных не только разуму, но и самой природе, мы, Запорожский народ, ради достижения общей для нас всех цели обеспечить мир и безопасность, верховенство прав и свобод человека, хотим стать одним государством с Российской Федерацией! У нас общее историческое прошлое и, в надежде на общее, счастливое и свободное настоящее и будущее, Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию", - отметил Балицкий.Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в своём обращении сослался на нормы международного права."Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом. Уставом ООН провозглашен принцип о праве каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, поэтому проведение референдума на территории нашей области является абсолютно законным", - подчеркнул Сальдо.При этом ряд источников сообщают, что подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации президент России подпишет 30 сентября. Об этом сообщило, в частности, российское издание РБК.Косвенным свидетельством правоты информации РБК многие считают и сообщение департамента транспорта Москвы о перекрытии для проезда центральных улиц и набережных в Москве.Протест и избиения студентовУкраинские СМИ сообщили о протесте на КПП "Шегини" украинских студентов, учащихся в иностранных университетов. Один из участников протеста оказался в карете скорой помощи. Ряд телеграм-каналов распространил видно, как люди в военной форме с автоматами уводят молодого украинца в комнату."Студентов на Шегинях начали незаконно задерживать. Видео нам послал участник мирного перехода. Скорее всего, пограничники получили "указание сверху", — сообщил канал Student Out.На кадрах видно, как двое людей в военной форме с автоматами уводят парня, одетого в чёрную куртку. За ними следует полицейский, который рекомендует снимающему видео выключить телефон."Что вы делаете?" — кричит задержанный и его товарищи.Позже появилась информация о том, что участник акции по имени Тимофей находится в автомобиле скорой помощи."Парень в шоковом состоянии, на руках — следы наручников. Было составлено заявление в полицию", — указывалось в сообщении.При этом, по информации СМИ, это не первый подобный случай. Один из студентов иностранного университета рассказывал, что на КПП "Шегини" его якобы избили люди, которые отказались предоставить удостоверения."Начали меня под колено бить, в живот бить, по шее, вытащили меня на улицу и на глазах людей мне подбили ноги, я не мог идти, меня тащили по тротуару. Я требовал от этих работников предъявить служебные удостоверения в развернутом виде. Мне сказали, что во время написания заявления начальница даст контактные данные, имена, фамилии людей, которые совершили это правонарушение", — заявил студент на видео.Парень добавил, что отправится с родителями во Львов писать заявление и просить записи с камер наблюдения.Украинских студентов осудили украинские националисты, заявив, что первым не помешало бы отправиться на фронт, чтобы сражаться за свою страну.Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил о том, что его страна закрыла границы для студентов, выезжающих за рубеж. По словам Демченко, это было связано с нарушениями и обширным использованием поддельных документов об образовании для выезда мужчин за границу.

https://ukraina.ru/20220928/1039190155.html

https://ukraina.ru/20220928/1039180134.html

https://ukraina.ru/20220928/1039163634.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив