Украина перестала существовать как проект США — Стремоусов - 29.09.2022 Украина.ру
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Украина перестала существовать как проект США — Стремоусов
Украина перестала существовать как проект США — Стремоусов - 29.09.2022 Украина.ру
Украина перестала существовать как проект США — Стремоусов
Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывали деньги, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации. Об этом 29 сентября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале
2022-09-29T08:59
2022-09-29T08:59
херсонская область
кирилл стремоусов
украина
новости
сша
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"Херсонская область уже в считанные десятки часов станет субъектом РФ... Украина уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег... Украина превратилась в криптоколонию, которую использовали... Украина и все, кто ее создавал, я думаю, в ближайшее время развалятся, потому что мир сегодня встает с колен рабства", - сказал он.Стремоусов отметил, что Херсонскую область вернули в нормальное состояние. Регион, по его словам, будет развиваться по примеру Крыма, который расцвел за восемь лет, прошедших с момента воссоединения с Россией. Между тем американская демократия в мире ничем себя не проявила, кроме "бед, разрушенных судеб, уничтоженных государств", выразил мнение он.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По данным избиркомов, подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
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херсонская область, кирилл стремоусов, украина, новости, сша
Херсонская область, Кирилл Стремоусов, Украина, Новости, США

Украина перестала существовать как проект США — Стремоусов

08:59 29.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывали деньги, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации. Об этом 29 сентября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале
"Херсонская область уже в считанные десятки часов станет субъектом РФ... Украина уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег... Украина превратилась в криптоколонию, которую использовали... Украина и все, кто ее создавал, я думаю, в ближайшее время развалятся, потому что мир сегодня встает с колен рабства", - сказал он.
Стремоусов отметил, что Херсонскую область вернули в нормальное состояние.
Регион, по его словам, будет развиваться по примеру Крыма, который расцвел за восемь лет, прошедших с момента воссоединения с Россией.
Между тем американская демократия в мире ничем себя не проявила, кроме "бед, разрушенных судеб, уничтоженных государств", выразил мнение он.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По данным избиркомов, подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.
 
Херсонская областьКирилл СтремоусовУкраинаНовостиСША
 
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