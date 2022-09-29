https://ukraina.ru/20220929/1039195355.html

Украина перестала существовать как проект США — Стремоусов

Украина перестала существовать как проект США — Стремоусов - 29.09.2022 Украина.ру

Украина перестала существовать как проект США — Стремоусов

Украина перестала существовать как американский проект, в который вкладывали деньги, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации. Об этом 29 сентября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале

2022-09-29T08:59

2022-09-29T08:59

2022-09-29T08:59

херсонская область

кирилл стремоусов

украина

новости

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_97e0182fc508672da120b43b32debf2a.jpg.webp

"Херсонская область уже в считанные десятки часов станет субъектом РФ... Украина уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег... Украина превратилась в криптоколонию, которую использовали... Украина и все, кто ее создавал, я думаю, в ближайшее время развалятся, потому что мир сегодня встает с колен рабства", - сказал он.Стремоусов отметил, что Херсонскую область вернули в нормальное состояние. Регион, по его словам, будет развиваться по примеру Крыма, который расцвел за восемь лет, прошедших с момента воссоединения с Россией. Между тем американская демократия в мире ничем себя не проявила, кроме "бед, разрушенных судеб, уничтоженных государств", выразил мнение он.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. По данным избиркомов, подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, кирилл стремоусов, украина, новости, сша