"Испытывают на прочность": посол рассказал, как США провоцируют столкновение ядерных держав - 29.09.2022 Украина.ру
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"Испытывают на прочность": посол рассказал, как США провоцируют столкновение ядерных держав
"Испытывают на прочность": посол рассказал, как США провоцируют столкновение ядерных держав - 29.09.2022 Украина.ру
"Испытывают на прочность": посол рассказал, как США провоцируют столкновение ядерных держав
Прямая вовлеченность США в конфликт на стороне Украины на сегодняшний день очевидна, Вашингтон открыто наращивает поставки Киеву смертоносных вооружений. Об этом 28 сентября заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest
2022-09-29T08:23
2022-09-29T08:23
ядерное
новости
посол
антонов
сша
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Он обратил внимание, что на сегодняшний день есть ощущение, будто "Россию испытывают на прочность".По его словам, американские официальные лица запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны Росси."Подобная риторика искажает смысл сказанного российским руководством", - отметил он.Посол выразил надежду, что Россия и США, несмотря на все сложности, не подошли к порогу срыва в пропасть ядерного конфликта. В этой связи Антонов призвал американскую сторону "прекратить угрозы" в адрес Москвы.Президент Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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ядерное, новости, посол, антонов, сша
ядерное, Новости, посол, Антонов, США

"Испытывают на прочность": посол рассказал, как США провоцируют столкновение ядерных держав

08:23 29.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Прямая вовлеченность США в конфликт на стороне Украины на сегодняшний день очевидна, Вашингтон открыто наращивает поставки Киеву смертоносных вооружений. Об этом 28 сентября заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest
Он обратил внимание, что на сегодняшний день есть ощущение, будто "Россию испытывают на прочность".

"Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады. По сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями", - отметил Антонов.

По его словам, американские официальные лица запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны Росси.
"Подобная риторика искажает смысл сказанного российским руководством", - отметил он.
Посол выразил надежду, что Россия и США, несмотря на все сложности, не подошли к порогу срыва в пропасть ядерного конфликта. В этой связи Антонов призвал американскую сторону "прекратить угрозы" в адрес Москвы.
Президент Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
 
ядерноеНовостипосолАнтоновСША
 
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