Аварии на "Северных потоках" снизили шансы Европы благополучно пережить зиму — аналитик - 29.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220929/1039192098.html
Аварии на "Северных потоках" снизили шансы Европы благополучно пережить зиму — аналитик
Аварии на "Северных потоках" снизили шансы Европы благополучно пережить зиму — аналитик - 29.09.2022 Украина.ру
Аварии на "Северных потоках" снизили шансы Европы благополучно пережить зиму — аналитик
Происшествия с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2" ухудшат шансы Европы пережить зиму, но не приведут к экологической катастрофе. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает 29 сентября агентство "Прайм"
2022-09-29T07:27
2022-09-29T07:29
утечка
авария
чп
северный поток
северный поток-2
новости
европа
газ
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_5abe7fc4d3d97f13838257fc540f9874.jpg
По словам эксперта, несмотря на панику климатологов, ситуация не влияет на экологию.Газ "легче воздуха, поэтому он растворяется в атмосфере и фактически ущерба окружающей среде не будет", отметил он.Кроме того, объема "потерянного голубого топлива" недостаточно для существенного влияния на климат.Юшков добавил, что ситуация вокруг трубопроводов лишит европейцев подстраховки на случай отсутствия альтернативных поставщиков сырья, углубления экономического кризиса или холодной зимы.По его словам, европейцы предполагали, что при случае можно будет договориться с Россией о поставках по "Северному потоку" или "Северному потоку —2". А сейчас у них этой возможности уже не будет, подытожил аналитик.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема".Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT.СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли вследствие "взрывов".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.
https://ukraina.ru/20220928/1039163634.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036260293_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_7e02b01dd33ae3abb54a961994be036e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
утечка, авария, чп, северный поток, северный поток-2, новости, европа, газ, экология
утечка, авария, ЧП, Северный поток, Северный поток-2, Новости, Европа, газ, экология

Аварии на "Северных потоках" снизили шансы Европы благополучно пережить зиму — аналитик

07:27 29.09.2022 (обновлено: 07:29 29.09.2022)
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать в
Происшествия с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2" ухудшат шансы Европы пережить зиму, но не приведут к экологической катастрофе. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает 29 сентября агентство "Прайм"
По словам эксперта, несмотря на панику климатологов, ситуация не влияет на экологию.
Газ "легче воздуха, поэтому он растворяется в атмосфере и фактически ущерба окружающей среде не будет", отметил он.
Кроме того, объема "потерянного голубого топлива" недостаточно для существенного влияния на климат.
Юшков добавил, что ситуация вокруг трубопроводов лишит европейцев подстраховки на случай отсутствия альтернативных поставщиков сырья, углубления экономического кризиса или холодной зимы.
По его словам, европейцы предполагали, что при случае можно будет договориться с Россией о поставках по "Северному потоку" или "Северному потоку —2". А сейчас у них этой возможности уже не будет, подытожил аналитик.
Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 12:00
Диверсии на "Северном потоке", реакция Киева на референдумы. Главное на Украине на 12:00 28 сентября
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.
Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.
Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема".
Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT.
СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".

Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли вследствие "взрывов".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.

При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.

В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.
 
утечкааварияЧПСеверный потокСеверный поток-2НовостиЕвропагазэкология
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:49Визит в Москву, протесты студентов. Главное на Украине на утро 29 сентября
09:46Страсти вокруг памятника Екатерине в Одессе
09:36Москва - Киев. Хроника переговоров
09:33При каких условиях возможны переговоры России с Украиной или Америкой - Дмитрий Дробницкий
09:22Что мешает урегулированию украинского кризиса?
09:15Гибельная триада Украины. Весомо и с оттяжкой
09:15Британия связала инциденты на "Северных потоках" с подрывами - Sky News
08:59Украина перестала существовать как проект США — Стремоусов
08:55США предложили помощь Дании в расследовании инцидентов на "Северных потоках"
08:50От Запорожского к Днепрорудненскому: история грабежа и перезапуска уникального железорудного комбината
08:46Пентагон открестился от причастности США к инциденту на "Северном потоке"
08:37Представитель госдепа США Прайс назвал результаты референдумов "полностью сфабрикованными"
08:37Эрдоган предостерег мир от ядерной войны
08:25Пентагон заявил, что поставки новых РСЗО HIMARS киевскому режиму рассчитаны на несколько лет
08:23"Испытывают на прочность": посол рассказал, как США провоцируют столкновение ядерных держав
08:18Мирошник определил сроки вхождения ЛНР в состав России
08:12В Хабаровском крае началась боевая подготовка мобилизованных
08:08Американская сторона не полностью соблюдает ДСНВ — посол
08:02"Мы в тылу. Мы должны вдохновлять": Надежда Бабкина и ее театр открыли новый сезон
08:01Посол РФ Антонов обвинил США в провоцировании столкновения ядерных держав
Лента новостейМолния