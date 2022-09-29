https://ukraina.ru/20220929/1039192098.html

Аварии на "Северных потоках" снизили шансы Европы благополучно пережить зиму — аналитик

Аварии на "Северных потоках" снизили шансы Европы благополучно пережить зиму — аналитик - 29.09.2022 Украина.ру

Аварии на "Северных потоках" снизили шансы Европы благополучно пережить зиму — аналитик

Происшествия с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток — 2" ухудшат шансы Европы пережить зиму, но не приведут к экологической катастрофе. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает 29 сентября агентство "Прайм"

2022-09-29T07:27

2022-09-29T07:27

2022-09-29T07:29

утечка

авария

чп

северный поток

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экология

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По словам эксперта, несмотря на панику климатологов, ситуация не влияет на экологию.Газ "легче воздуха, поэтому он растворяется в атмосфере и фактически ущерба окружающей среде не будет", отметил он.Кроме того, объема "потерянного голубого топлива" недостаточно для существенного влияния на климат.Юшков добавил, что ситуация вокруг трубопроводов лишит европейцев подстраховки на случай отсутствия альтернативных поставщиков сырья, углубления экономического кризиса или холодной зимы.По его словам, европейцы предполагали, что при случае можно будет договориться с Россией о поставках по "Северному потоку" или "Северному потоку —2". А сейчас у них этой возможности уже не будет, подытожил аналитик.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке — 2" на юго-востоке от острова.Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема".Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT.СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли вследствие "взрывов".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.

https://ukraina.ru/20220928/1039163634.html

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утечка, авария, чп, северный поток, северный поток-2, новости, европа, газ, экология