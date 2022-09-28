https://ukraina.ru/20220928/1039191063.html

Все бегут? Куда? Ответы на вопросы о мобилизации в России

Все бегут? Куда? Ответы на вопросы о мобилизации в России - 28.09.2022 Украина.ру

Все бегут? Куда? Ответы на вопросы о мобилизации в России

Корреспонденты Украина.ру побывали в мобилизационном центре в Музее Москвы, где пообщались с мобилизованными и их родителями, узнали, как проходит финальный этап мобилизации перед отправкой в учебный центр, а также выяснили, где искать ответы на вопросы о процессе и куда писать о проблемах, связанных с процессом мобилизации.

2022-09-28T18:40

2022-09-28T18:40

2022-09-28T18:40

мобилизация

сво

спецоперация

видео

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Куда писать о нарушениях: - ТГ-канал Маргариты Симоньян: https://t.me/margaritasimonyan - Бот для тех, кого мобилизовали по ошибке: https://t.me/Act_next_mobilization_botГорячая линия по вопросам мобилизации по номеру 122 Ответы на вопросы о мобилизации: https://объясняем.рф/articles/questions/mobilizatsiya/Федеральный ТГ-бот по вопросам мобилизации: https://t.me/WeexplainRF_botНапомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Под неё подпадают специалисты, необходимые для выполнения задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, механики-водители и ряд других категорий. Приоритет отдаётся тем, кто обладает подходящими военно-учётными специальностями. 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель – денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, сво, спецоперация, видео, видео