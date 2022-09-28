https://ukraina.ru/20220928/1039190155.html

День после референдумов. Освобожденные регионы просят принять их в Россию. Итоги 28 сентября

День после референдумов. Освобожденные регионы просят принять их в Россию. Итоги 28 сентября - 28.09.2022 Украина.ру

День после референдумов. Освобожденные регионы просят принять их в Россию. Итоги 28 сентября

Накануне 27 сентября завершилось голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ. Подавляющее большинство жителей проголосовали за. Так, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей

2022-09-28T19:00

2022-09-28T19:00

2022-09-28T19:00

эксклюзив

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Донецкая Народная РеспубликаГлава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса совершили подвиг.Вашингтон не будет запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, которые могут присоединиться к России после референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.В среду Пушилин выехал в Москву, чтобы обратиться к президенту России Владимиру Путину о принятии республики в состав РФ. В его пресс-службе сообщили: "для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России".В свою очередь, выступая в Госдуме, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что прошедший в Донбассе референдум ставит перед Министерством экономического развития РФ новый блок задач.Кроме того, Донецкая, как и Луганская народные республики подключились к совместной работе по цифровизации. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.В Минобороны РФ 28 сентября сообщили об успешном отражении попытки ВСУ совершить наступление в районе Красного Лимана (Лимана).Луганская Народная РеспубликаГлава ЛНР Леонид Пасечник, как и Пушилин, прибыл в Москву для того, чтобы обратиться к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение Луганской Народной Республики в состав России."Цивилизованный" в кавычках мир молчит. Ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева на Донбассе. Все эти восемь лет только Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание.Жители Луганщины искренне благодарны Вам за признание независимости Республики в феврале 2022 года. Это решение имело для нас огромное значение. Мы осознаем историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом Российской Федерации. Знаем, что Донбасс – часть России, и уже восемь лет воюем за нашу мечту – вернуться в родную гавань", - сказано в обращении.Вечером 28 сентября в МИД РФ сделали заявление, что "в ближайшее время предстоит этап совместных действий по воплощению в жизнь прошедших референдумов".Также представитель ЛНР в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) Алексей Гетманский рассказал корреспонденту Украина.ру о ходе проведения референдума в республике.Херсонская областьУтром 28 сентября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал итоги прошедших референдумов.Позднее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав РФ.Сальдо подчеркнул законность референдума и то, что он проведен в соответствии с Уставом ООН. Легитимность и прозрачность процедуры голосования подтвердили международные наблюдатели.Председатель Конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в комментарии для РИА Новости заявил, что Конституционный комитет Совета Федерации готов пригласить на своё заседание 3 октября глав территорий, где прошли референдумы.Кроме того, замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов получил российское гражданство. Паспорт вручил ему глава Крыма Сергей Аксенов.Запорожская областьУтром 28 сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины и ждет решения РФ о вхождении в ее состав.Как и Сальдо, он обратился к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав страны."Мы, народ Запорожья, вдохновлены героическим подвигом российских солдат, которые повторяют сегодня подвиг дедов, не страшатся встать на защиту беззащитных людей и жертвуют собой ради всеобщего мира, возможного только в условиях взаимного уважения, многополярности и плюрализма, а не чуждых нам идеалов гегемонии и нетерпимости.Сегодня свобода мысли, слова, совести и вероисповедания под угрозой искоренения в угоду централизованно навязываемых ценностей, зачастую противных не только разуму, но и самой природе, мы, Запорожский народ, ради достижения общей для нас всех цели обеспечить мир и безопасность, верховенство прав и свобод человека, хотим стать одним государством с Российской Федерацией".Также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в Telegram-канале сообщил о том, что в среду жители Запорожья перекрыли Ореховское шоссе в знак протеста против действий киевских властей. Людей не выпускали с украинской на освобожденную территорию региона, чтобы они не принимали участие в референдуме о вхождении Запорожской области в состав России.Ближе к вечеру РИА Новости сообщили о том, что в Мелитополе Запорожской области прогремели 8 взрывов. Известно, что несколько из них были слышны в пригороде. Подробностей о причинах, жертвах и пострадавших на данный момент нет.

https://ukraina.ru/20220928/1039188816.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, днр, лнр, херсонская область, запорожская область, референдум