День после референдумов. Освобожденные регионы просят принять их в Россию. Итоги 28 сентября
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
Накануне 27 сентября завершилось голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ. Подавляющее большинство жителей проголосовали за. Так, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей
Донецкая Народная Республика
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса совершили подвиг.
Ну а теперь вперед, вперед — в Россию! Созидать, строить и, конечно же, побеждать!
Вашингтон не будет запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, которые могут присоединиться к России после референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Киев имеет право защищать себя "на всей своей территории".
В среду Пушилин выехал в Москву, чтобы обратиться к президенту России Владимиру Путину о принятии республики в состав РФ. В его пресс-службе сообщили: "для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России".
В свою очередь, выступая в Госдуме, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что прошедший в Донбассе референдум ставит перед Министерством экономического развития РФ новый блок задач.
Это регионы с огромным потенциалом, раскрытие которого в текущих условиях потребует от нас больших усилий. Мы готовы к плотной совместной работе для решения этих задач.
Кроме того, Донецкая, как и Луганская народные республики подключились к совместной работе по цифровизации. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
В Минобороны РФ 28 сентября сообщили об успешном отражении попытки ВСУ совершить наступление в районе Красного Лимана (Лимана).
Луганская Народная Республика
Глава ЛНР Леонид Пасечник, как и Пушилин, прибыл в Москву для того, чтобы обратиться к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение Луганской Народной Республики в состав России.
"Цивилизованный" в кавычках мир молчит. Ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева на Донбассе. Все эти восемь лет только Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание.
Жители Луганщины искренне благодарны Вам за признание независимости Республики в феврале 2022 года. Это решение имело для нас огромное значение. Мы осознаем историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом Российской Федерации. Знаем, что Донбасс – часть России, и уже восемь лет воюем за нашу мечту – вернуться в родную гавань", - сказано в обращении.
Вечером 28 сентября в МИД РФ сделали заявление, что "в ближайшее время предстоит этап совместных действий по воплощению в жизнь прошедших референдумов".
Также представитель ЛНР в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) Алексей Гетманский рассказал корреспонденту Украина.ру о ходе проведения референдума в республике.
Участившимися обстрелами они хотели не позволить, чтобы могли высказать свое волеизъявление. За четыре дня процентов 60-70 точно пришли и проголосовали. Выборы в любом случае состоятся, победа будет за нами, так что мы не волнуемся.
Херсонская область
Утром 28 сентября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал итоги прошедших референдумов.
Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!
Позднее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав РФ.
Я, как глава Херсонской области, на основании волеизъявления жителей нашего региона, обращаюсь к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом.
Сальдо подчеркнул законность референдума и то, что он проведен в соответствии с Уставом ООН. Легитимность и прозрачность процедуры голосования подтвердили международные наблюдатели.
Председатель Конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в комментарии для РИА Новости заявил, что Конституционный комитет Совета Федерации готов пригласить на своё заседание 3 октября глав территорий, где прошли референдумы.
Мы готовы пригласить глав территорий где прошли референдумы, на заседание комитета. Решение о приглашении на пленарное заседание Совфеда принимает Совет палаты.
Кроме того, замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов получил российское гражданство. Паспорт вручил ему глава Крыма Сергей Аксенов.
Запорожская область
Утром 28 сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины и ждет решения РФ о вхождении в ее состав.
Как и Сальдо, он обратился к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав страны.
"Мы, народ Запорожья, вдохновлены героическим подвигом российских солдат, которые повторяют сегодня подвиг дедов, не страшатся встать на защиту беззащитных людей и жертвуют собой ради всеобщего мира, возможного только в условиях взаимного уважения, многополярности и плюрализма, а не чуждых нам идеалов гегемонии и нетерпимости.
Сегодня свобода мысли, слова, совести и вероисповедания под угрозой искоренения в угоду централизованно навязываемых ценностей, зачастую противных не только разуму, но и самой природе, мы, Запорожский народ, ради достижения общей для нас всех цели обеспечить мир и безопасность, верховенство прав и свобод человека, хотим стать одним государством с Российской Федерацией".
Также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов у себя в Telegram-канале сообщил о том, что в среду жители Запорожья перекрыли Ореховское шоссе в знак протеста против действий киевских властей. Людей не выпускали с украинской на освобожденную территорию региона, чтобы они не принимали участие в референдуме о вхождении Запорожской области в состав России.
Ближе к вечеру РИА Новости сообщили о том, что в Мелитополе Запорожской области прогремели 8 взрывов. Известно, что несколько из них были слышны в пригороде. Подробностей о причинах, жертвах и пострадавших на данный момент нет.
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