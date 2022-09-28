https://ukraina.ru/20220928/1039189732.html
Сенатор Косачев: подрыв "Северных потоков" выгоден США и Украине
Сенатор Косачев: подрыв "Северных потоков" выгоден США и Украине - 28.09.2022 Украина.ру
Сенатор Косачев: подрыв "Северных потоков" выгоден США и Украине
Подрыв российских газопроводов "Северного потока" выгоден США и Украине, заявил 28 сентября заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в телеграм-канале
2022-09-28T18:02
2022-09-28T18:02
2022-09-28T18:02
новости
северный поток
подрыв
европа
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102944/61/1029446120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_001fd2c1be0f8cc48ea0313f5d459c33.jpg
Подрыв трубопроводов "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2" выгоден США и Украине, заявил сенатор Константин Косачев. Украина в результате уничтожения газопроводов станет монополистом поставок российского газа в Европу. Штаты устранят долю российского природного газа как конкурента американскому сжиженному.Европе предстоит выбор: поверить Штатам или провести смелое расследование, в котором Россия готова оказать помощь. Определяться придется сейчас, не откладывая до теплой весны, добавил Косачев.
https://ukraina.ru/20220928/1039167324.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102944/61/1029446120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f52f9ecbd0122869fb0902278398bb9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северный поток, подрыв, европа, газ
Новости, Северный поток, подрыв, Европа, газ
Сенатор Косачев: подрыв "Северных потоков" выгоден США и Украине
Подрыв российских газопроводов "Северного потока" выгоден США и Украине, заявил 28 сентября заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в телеграм-канале
Подрыв трубопроводов "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2" выгоден США и Украине, заявил сенатор Константин Косачев. Украина в результате уничтожения газопроводов станет монополистом поставок российского газа в Европу. Штаты устранят долю российского природного газа как конкурента американскому сжиженному.
"Сейчас, если я прав, американцы и украинцы будут хором и во весь голос убеждать Европу, что это не так и что подрывы - очередная попытка России расколоть коллективный Запад с примкнувшими новобранцами вкупе. Типа - "если уж они бомбили своих на Запорожской АЭС, с них станет", - написал Косачев.
Европе предстоит выбор: поверить Штатам или провести смелое расследование, в котором Россия готова оказать помощь. Определяться придется сейчас, не откладывая до теплой весны, добавил Косачев.