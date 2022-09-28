Сенатор Косачев: подрыв "Северных потоков" выгоден США и Украине - 28.09.2022 Украина.ру
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Сенатор Косачев: подрыв "Северных потоков" выгоден США и Украине
Сенатор Косачев: подрыв "Северных потоков" выгоден США и Украине - 28.09.2022 Украина.ру
Сенатор Косачев: подрыв "Северных потоков" выгоден США и Украине
Подрыв российских газопроводов "Северного потока" выгоден США и Украине, заявил 28 сентября заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в телеграм-канале
2022-09-28T18:02
2022-09-28T18:02
новости
северный поток
подрыв
европа
газ
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Подрыв трубопроводов "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2" выгоден США и Украине, заявил сенатор Константин Косачев. Украина в результате уничтожения газопроводов станет монополистом поставок российского газа в Европу. Штаты устранят долю российского природного газа как конкурента американскому сжиженному.Европе предстоит выбор: поверить Штатам или провести смелое расследование, в котором Россия готова оказать помощь. Определяться придется сейчас, не откладывая до теплой весны, добавил Косачев.
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новости, северный поток, подрыв, европа, газ
Новости, Северный поток, подрыв, Европа, газ

Сенатор Косачев: подрыв "Северных потоков" выгоден США и Украине

18:02 28.09.2022
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Подрыв российских газопроводов "Северного потока" выгоден США и Украине, заявил 28 сентября заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в телеграм-канале
Подрыв трубопроводов "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2" выгоден США и Украине, заявил сенатор Константин Косачев. Украина в результате уничтожения газопроводов станет монополистом поставок российского газа в Европу. Штаты устранят долю российского природного газа как конкурента американскому сжиженному.
"Сейчас, если я прав, американцы и украинцы будут хором и во весь голос убеждать Европу, что это не так и что подрывы - очередная попытка России расколоть коллективный Запад с примкнувшими новобранцами вкупе. Типа - "если уж они бомбили своих на Запорожской АЭС, с них станет", - написал Косачев.
Европе предстоит выбор: поверить Штатам или провести смелое расследование, в котором Россия готова оказать помощь. Определяться придется сейчас, не откладывая до теплой весны, добавил Косачев.
Северный поток 2 коллаж - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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