Сенатор Косачев: подрыв "Северных потоков" выгоден США и Украине

"Сейчас, если я прав, американцы и украинцы будут хором и во весь голос убеждать Европу, что это не так и что подрывы - очередная попытка России расколоть коллективный Запад с примкнувшими новобранцами вкупе. Типа - "если уж они бомбили своих на Запорожской АЭС, с них станет", - написал Косачев.