https://ukraina.ru/20220928/1039188978.html

Газовый разрыв и прощание с Европой. О чём говорили эксперты 28 сентября

Газовый разрыв и прощание с Европой. О чём говорили эксперты 28 сентября - 28.09.2022 Украина.ру

Газовый разрыв и прощание с Европой. О чём говорили эксперты 28 сентября

Диверсии на «Северных потоках» — очень серьезный удар по газовым связям России и Европы, а выгодно произошедшее в первую очередь Великобритании и США. Об этом... Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T17:57

2022-09-28T17:57

2022-09-28T18:05

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Диверсии на «Северных потоках» — очень серьезный удар по газовым связям России и Европы, а выгодно произошедшее в первую очередь Великобритании и США. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 28 сентября.«Европы, которую мы знаем, больше нет»По-прежнему одной из главных тем остаётся ситуация вокруг газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».Накануне компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила Nord Stream AG, оператор первого «Северного потока».Оба газопровода в этот момент не эксплуатировались. «Северный поток» остановили летом из-за сложностей с ремонтом и обслуживанием агрегатов Siemens в условиях санкций. Полностью построенный «Северный поток — 2» так и не запустили, прекратив сертификацию трубы после начала российской специальной военной операции на Украине.Несмотря на отсутствие прокачки, все нитки были заполнены техническим газом.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Политолог-американист Дмитрий Дробницкий уверен: что бы ни стало причиной утечки, это очень серьезный удар по газовым связям России и Европы.«Быстро это на нет не сойдет. Европе придется как-то соображать, а что делать-то? Как дальше жить?Что касается сжиженного газа, идея о том, что Америка хочет заместить российский газ своим, несостоятельна. Нет столько газовозов, чтобы снабдить Европу.Они могут сейчас какие-то трубы из Северной Африки [протягивать], еще какие-то ходы дополнительные, каспийский коридор рассматривается. Там много вариантов есть. Но на деле это годы и годы», — пояснил политолог.Он добавил, что обеспечить нынешнюю Европу с сохранением статус-кво при помощи газовозов невозможно: их в мире менее трех сотен штук, и ни один из них недоступен сейчас для свободного бронирования.«Я одно могу сказать: это очень плохие новости для Европы, это окончательный приговор. Могут быть даже необратимые разрушения конструкций. Европа без трубного газа не выживает в том виде, в котором она есть....Та Европа, которую мы знаем, — без инфляции и с безграничной эмиссией и дешевыми советскими ранее, а теперь — с российскими энергоносителями, – всё, этой Европы больше нет», — заявил Дробницкий.Диверсии на «Потоках» — пиратство и терроризмПолитолог и экономист Михаил Хазин ответил на вопрос, кому выгодно произошедшее с «Потоками».По словам Хазина, очень выгодно Великобритании, просто выгодно — США.«Великобритания — это страна, которая остро нуждается в своей валютной зоне, в своей собственной рыночной периферии. Сегодня вся рыночная периферия Евросоюза — это Германия. По этой причине необходимо разрушать Евросоюз. Для этого Великобритания использовала на сегодня два главных рычага.Первый рычаг — это Польша и Прибалтика. Обращаю внимание, что Польше открыли прямой доступ к газу из Норвегии. Второй — это Италия. Выборы в Италии выиграла Великобритания. Потому что там поднимается вопрос уже о выходе Италии из Евросоюза», — сообщил экономист.Также он предрекает большие экономические проблемы Германии, поскольку её фактически лишили дешевого газа.«Массовые демонстрации начались в Германии с требованием включить "Северный поток — 2". Если бы количество людей на этих демонстрациях увеличилось бы в разы, то, может быть, власти Германии вынуждены были бы уступить. Но чтобы они это не смогли сделать, и подорвали эти газопроводы», — сказал эксперт.При этом с точки зрения международного права, всей системы отношений, международной торговли, которая складывалась после 1944 года, после Бреттон-Вудской конференции это пиратство и терроризм, убеждён эксперт. Однако виновные не будут найдены официально.В целом, считает Хазин, Европейский Союз сегодня — это абсолютно русофобская структура. Поэтому с системно-стратегической точки зрения России выгодно, чтобы это образование разрушилось.«Холодная зима обрушит европейскую экономику»Международная комиссия должна расследовать произошедшее, желательно, чтобы в нее вошли и представители России, говорит политолог-американист Малек Дудаков. Однако он не ждёт, что будет проведено объективное расследование, хотя хотелось бы на это надеяться.«Кто может быть к этому причастен? Да кто угодно из тех, кому выгодна газовая эпопея в Европе. Может быть, Польша, может Украина, Британия, США — самые очевидные подозреваемые в этом деле.Мы слышали, что американские суда и британские аквалангисты были в этих водах. Не хотелось бы кого-то голословно обвинять, это нужно расследовать», — заявил американист.При этом, пояснил он, для США и Британии углубление газового кризиса в Европе — это в первую очередь возможность заработать. А для Польши — возможность нарастить давнее противостояние с Россией, к чему нынешнее руководство в Варшаве стремится.«Если зима будет теплой, газового запаса Европе хватит. Если холодной — не хватит. Тогда мы увидим и веерные отключения, и прочие проблемы, которые обрушат европейскую экономику.Это приведет к политическим потрясениям, и, вполне возможно, к приходу к власти политиков, которые больше настроены с нами сотрудничать», — Дудаков.

https://ukraina.ru/20220928/1039175587.html

https://ukraina.ru/20220928/1039168179.html

https://ukraina.ru/20220928/1039177617.html

https://ukraina.ru/20220928/1039181306.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, северный поток-2, северный поток, европа, сша, великобритания, газ, россия, германия