https://ukraina.ru/20220928/1039187169.html

Плохие новости для Киева: что говорили об Украине в мире 28 сентября

Плохие новости для Киева: что говорили об Украине в мире 28 сентября - 28.09.2022 Украина.ру

Плохие новости для Киева: что говорили об Украине в мире 28 сентября

Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T17:22

2022-09-28T17:22

2022-09-28T17:22

эксклюзив

всу

украина

военная помощь

сша

ес

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наблюдатели

переговоры

днр

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Западу нечем помочь ВСУМИД Украины призвал ЕС, НАТО и G7 усилить давление на Россию и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности поставить танки, боевые самолёты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны.Однако американский телеканал CNBC сообщил, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину."Если мы не нарастим производство, на что уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать Украину. Нам необходимо перевести нашу оборонную промышленность на военные рельсы, но я не вижу никаких признаков того, что мы это сделали", - заявил старший научный сотрудник Университета национальной обороны США (National Defence University) Дэйв де Рош.30 000 снарядов для 155-мм гаубиц, которые военно-промышленный комплекс США производит в мирное время в год, бойцам ВСУ хватает всего на две недели.Аналитики отметили, что западные страны в мирное время сокращают производство дорогостоящих моделей и предпочитают выпускать вооружения по мере необходимости. Загвоздка заключается в том, что для возобновления производства некоторых видов оружия, запасы которых заканчиваются, требуются высококвалифицированные опытные специалисты, а таковые в производственном секторе США в дефиците, причём на протяжении многих лет."Есть ряд систем вооружений, количество которых достигло такого уровня, что, я думаю, министерство обороны США больше не захочет поставлять их Украине. США необходимо поддерживать уровень запасов вооружений исходя из своих военных планов", - сказал старший советник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан.Он пояснил, что некоторые боеприпасы хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие - на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе (прежде всего наземные системы).У Европы тоже заканчиваются оружие и боеприпасы.26 сентября Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что запасы оружия в странах Евросоюза исчерпаны после оказания Украине военной помощи.Референдумы по букве закона и по велению сердцаМеждународные наблюдатели, работавшие на референдуме по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, представили на пресс-конференции в Москве совместную декларацию, её озвучил основатель Международной дипломатической обсерватории итальянец Вито Гриттани.Они сообщили о давлении на участников голосования со стороны Киева, в том числе военными методами."В некоторых местностях в ходе проведения референдумов зафиксированы действия Вооружённых сил Украины с целью запугать жителей, лишить их возможности реализации своего права. Также мы отмечаем беспрецедентное массовое давление СМИ Украины и ряда других зарубежных стран, направленное на воспрепятствование демократическим процедурам", - говорится в документе.Наблюдатели констатировали, что участие в референдумах и голосование осуществлялись на основе свободного волеизъявления граждан, фактов принуждения, давления и подкупа не наблюдалось, а организация процесса была на высоком уровне."Были созданы все условия для свободного волеизъявления граждан в соответствии с международными принципами и стандартами, предусматривающими всеобщее, равное, прямое право на участие в референдуме, тайное голосование, открытость и гласность процедур референдума. Что касается тайного голосования, а также распределения бюллетеней и проведения самого голосования, всё это проходило в соответствии с установленными правилами", - отмечено в декларации.Международные наблюдатели имели доступ ко всей информации, в том числе они ознакомились со всеми документами по мониторингу и процедуре регистрации."Референдумы – это шаг к политическому урегулированию конфликта, а также реализация гарантированного Уставом ООН права на самоопределение народов", – подчеркнули наблюдатели.Шанса вернуть четыре региона у Украины нет, а шанс на мирное соглашение – естьСтарший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан в интервью РИА Новости отметил, что реакция мирового сообщества на референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – такая же, как и на первых этапах украинского конфликта: кто-то поддерживает, противодействует, кто-то сохраняет нейтралитет, какой-то политической тенденции или подавляющей позиции общественного мнения нет."Сильнее других объединены Украина, США и европейские страны, которые резко выступают против референдумов, не признают их легитимными и действительными, другие страны более спокойно наблюдают и, похоже, больше обеспокоены тем, как ситуация будет развиваться после вхождения соответствующих регионов в состав РФ", – сказал Ван Цзайбан.Оценивая шансы Украины вернуть территории, которые провели референдум о присоединении к России, Цзайбан констатировал: "Если говорить о соотношении сил России и Украины, то Украине будет крайне сложно забрать обратно эти четыре региона. Даже в случае, если Соединённые Штаты и Европа продолжат оказывать или даже увеличат помощь Украине, это вряд ли осуществится. <...> Эти 4 региона на востоке Украины исторически были более тесно связаны с Россией, чем другие районы Украины"Западные страны никогда не признают результаты этих референдумов, потому что это противоречит их целям, в особенности Вашингтона, ослабить и расчленить Россию, уверен китайский эксперт."Экономическая и военная помощь Украине со стороны Европы и США препятствовала попыткам России и Украины договориться о политическом урегулировании, после более чем полугодового топтания на месте Украина понесла огромные потери, что подчёркивает некомпетентность и грубость стратегических планов американских и европейских элит", – заявил Цзайбан.При всём этом эксперт считает, что временное окно для политического урегулирования конфликта ещё есть, принимая во внимание исторические отношения между Россией и Украиной, международные отношения РФ в целом и реалии нынешнего конфликта."Может быть достигнута договорённость о том, что Украина признает итоги референдума в Крыму о вхождении полуострова в состав РФ, что в установленные сроки будет предоставлена высокая степень автономии четырём регионам, денацификация, что страна получает нейтральный статус, а Россия обязуется в полной мере участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Россия и Украина также ещё могут достичь долгосрочного специального соглашения о нефтегазовом сотрудничестве", – спрогнозировал Цзайбан.Политическое урегулирование конфликта путём переговоров по-прежнему больше всего соответствует интересам всех сторон, включая Европу, Украину и Россию, подчеркнул старший научный сотрудник.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

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