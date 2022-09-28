Плохие новости для Киева: что говорили об Украине в мире 28 сентября - 28.09.2022 Украина.ру
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Плохие новости для Киева: что говорили об Украине в мире 28 сентября
Плохие новости для Киева: что говорили об Украине в мире 28 сентября - 28.09.2022 Украина.ру
Плохие новости для Киева: что говорили об Украине в мире 28 сентября
Украина.ру, 28.09.2022
2022-09-28T17:22
2022-09-28T17:22
эксклюзив
всу
украина
военная помощь
сша
ес
референдум
наблюдатели
переговоры
днр
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Западу нечем помочь ВСУМИД Украины призвал ЕС, НАТО и G7 усилить давление на Россию и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности поставить танки, боевые самолёты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны.Однако американский телеканал CNBC сообщил, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину."Если мы не нарастим производство, на что уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать Украину. Нам необходимо перевести нашу оборонную промышленность на военные рельсы, но я не вижу никаких признаков того, что мы это сделали", - заявил старший научный сотрудник Университета национальной обороны США (National Defence University) Дэйв де Рош.30 000 снарядов для 155-мм гаубиц, которые военно-промышленный комплекс США производит в мирное время в год, бойцам ВСУ хватает всего на две недели.Аналитики отметили, что западные страны в мирное время сокращают производство дорогостоящих моделей и предпочитают выпускать вооружения по мере необходимости. Загвоздка заключается в том, что для возобновления производства некоторых видов оружия, запасы которых заканчиваются, требуются высококвалифицированные опытные специалисты, а таковые в производственном секторе США в дефиците, причём на протяжении многих лет."Есть ряд систем вооружений, количество которых достигло такого уровня, что, я думаю, министерство обороны США больше не захочет поставлять их Украине. США необходимо поддерживать уровень запасов вооружений исходя из своих военных планов", - сказал старший советник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан.Он пояснил, что некоторые боеприпасы хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие - на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе (прежде всего наземные системы).У Европы тоже заканчиваются оружие и боеприпасы.26 сентября Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что запасы оружия в странах Евросоюза исчерпаны после оказания Украине военной помощи.Референдумы по букве закона и по велению сердцаМеждународные наблюдатели, работавшие на референдуме по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, представили на пресс-конференции в Москве совместную декларацию, её озвучил основатель Международной дипломатической обсерватории итальянец Вито Гриттани.Они сообщили о давлении на участников голосования со стороны Киева, в том числе военными методами."В некоторых местностях в ходе проведения референдумов зафиксированы действия Вооружённых сил Украины с целью запугать жителей, лишить их возможности реализации своего права. Также мы отмечаем беспрецедентное массовое давление СМИ Украины и ряда других зарубежных стран, направленное на воспрепятствование демократическим процедурам", - говорится в документе.Наблюдатели констатировали, что участие в референдумах и голосование осуществлялись на основе свободного волеизъявления граждан, фактов принуждения, давления и подкупа не наблюдалось, а организация процесса была на высоком уровне."Были созданы все условия для свободного волеизъявления граждан в соответствии с международными принципами и стандартами, предусматривающими всеобщее, равное, прямое право на участие в референдуме, тайное голосование, открытость и гласность процедур референдума. Что касается тайного голосования, а также распределения бюллетеней и проведения самого голосования, всё это проходило в соответствии с установленными правилами", - отмечено в декларации.Международные наблюдатели имели доступ ко всей информации, в том числе они ознакомились со всеми документами по мониторингу и процедуре регистрации."Референдумы – это шаг к политическому урегулированию конфликта, а также реализация гарантированного Уставом ООН права на самоопределение народов", – подчеркнули наблюдатели.Шанса вернуть четыре региона у Украины нет, а шанс на мирное соглашение – естьСтарший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан в интервью РИА Новости отметил, что реакция мирового сообщества на референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – такая же, как и на первых этапах украинского конфликта: кто-то поддерживает, противодействует, кто-то сохраняет нейтралитет, какой-то политической тенденции или подавляющей позиции общественного мнения нет."Сильнее других объединены Украина, США и европейские страны, которые резко выступают против референдумов, не признают их легитимными и действительными, другие страны более спокойно наблюдают и, похоже, больше обеспокоены тем, как ситуация будет развиваться после вхождения соответствующих регионов в состав РФ", – сказал Ван Цзайбан.Оценивая шансы Украины вернуть территории, которые провели референдум о присоединении к России, Цзайбан констатировал: "Если говорить о соотношении сил России и Украины, то Украине будет крайне сложно забрать обратно эти четыре региона. Даже в случае, если Соединённые Штаты и Европа продолжат оказывать или даже увеличат помощь Украине, это вряд ли осуществится. &lt;...&gt; Эти 4 региона на востоке Украины исторически были более тесно связаны с Россией, чем другие районы Украины"Западные страны никогда не признают результаты этих референдумов, потому что это противоречит их целям, в особенности Вашингтона, ослабить и расчленить Россию, уверен китайский эксперт."Экономическая и военная помощь Украине со стороны Европы и США препятствовала попыткам России и Украины договориться о политическом урегулировании, после более чем полугодового топтания на месте Украина понесла огромные потери, что подчёркивает некомпетентность и грубость стратегических планов американских и европейских элит", – заявил Цзайбан.При всём этом эксперт считает, что временное окно для политического урегулирования конфликта ещё есть, принимая во внимание исторические отношения между Россией и Украиной, международные отношения РФ в целом и реалии нынешнего конфликта."Может быть достигнута договорённость о том, что Украина признает итоги референдума в Крыму о вхождении полуострова в состав РФ, что в установленные сроки будет предоставлена высокая степень автономии четырём регионам, денацификация, что страна получает нейтральный статус, а Россия обязуется в полной мере участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Россия и Украина также ещё могут достичь долгосрочного специального соглашения о нефтегазовом сотрудничестве", – спрогнозировал Цзайбан.Политическое урегулирование конфликта путём переговоров по-прежнему больше всего соответствует интересам всех сторон, включая Европу, Украину и Россию, подчеркнул старший научный сотрудник.
https://ukraina.ru/20220928/1039118971.html
https://ukraina.ru/20220926/1039078857.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, всу, украина, военная помощь, сша, ес, референдум, наблюдатели, переговоры, днр, лнр, запорожская область, херсонская область
Эксклюзив, ВСУ, Украина, военная помощь, США, ЕС, референдум, наблюдатели, переговоры, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область

Плохие новости для Киева: что говорили об Украине в мире 28 сентября

17:22 28.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Западу нечем помочь ВСУ
МИД Украины призвал ЕС, НАТО и G7 усилить давление на Россию и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности поставить танки, боевые самолёты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны.
Однако американский телеканал CNBC сообщил, что США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину.
"Если мы не нарастим производство, на что уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать Украину. Нам необходимо перевести нашу оборонную промышленность на военные рельсы, но я не вижу никаких признаков того, что мы это сделали", - заявил старший научный сотрудник Университета национальной обороны США (National Defence University) Дэйв де Рош.
30 000 снарядов для 155-мм гаубиц, которые военно-промышленный комплекс США производит в мирное время в год, бойцам ВСУ хватает всего на две недели.
Аналитики отметили, что западные страны в мирное время сокращают производство дорогостоящих моделей и предпочитают выпускать вооружения по мере необходимости.
Загвоздка заключается в том, что для возобновления производства некоторых видов оружия, запасы которых заканчиваются, требуются высококвалифицированные опытные специалисты, а таковые в производственном секторе США в дефиците, причём на протяжении многих лет.
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
04:30
"Израиль на такую авантюру не пойдет": Леонков о том, какая страна может передать Украине ядерное оружиеИзраиль не даст Украине ядерное оружие, но США могут поставить киевскому режиму тактические ядерные боеприпасы, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
"Есть ряд систем вооружений, количество которых достигло такого уровня, что, я думаю, министерство обороны США больше не захочет поставлять их Украине. США необходимо поддерживать уровень запасов вооружений исходя из своих военных планов", - сказал старший советник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан.
Он пояснил, что некоторые боеприпасы хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, другие - на случай обострения ситуации вокруг КНДР или в Европе (прежде всего наземные системы).
У Европы тоже заканчиваются оружие и боеприпасы.26 сентября Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что запасы оружия в странах Евросоюза исчерпаны после оказания Украине военной помощи.
Референдумы по букве закона и по велению сердца
Международные наблюдатели, работавшие на референдуме по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, представили на пресс-конференции в Москве совместную декларацию, её озвучил основатель Международной дипломатической обсерватории итальянец Вито Гриттани.
Они сообщили о давлении на участников голосования со стороны Киева, в том числе военными методами.
"В некоторых местностях в ходе проведения референдумов зафиксированы действия Вооружённых сил Украины с целью запугать жителей, лишить их возможности реализации своего права. Также мы отмечаем беспрецедентное массовое давление СМИ Украины и ряда других зарубежных стран, направленное на воспрепятствование демократическим процедурам", - говорится в документе.
Патрик Вааб интервью
26 сентября, 15:22
Наблюдатель на референдуме Патрик Вааб: Донбасс выбрал Россию, потому что олигархи разграбили Украину
Наблюдатели констатировали, что участие в референдумах и голосование осуществлялись на основе свободного волеизъявления граждан, фактов принуждения, давления и подкупа не наблюдалось, а организация процесса была на высоком уровне.
"Были созданы все условия для свободного волеизъявления граждан в соответствии с международными принципами и стандартами, предусматривающими всеобщее, равное, прямое право на участие в референдуме, тайное голосование, открытость и гласность процедур референдума.
Что касается тайного голосования, а также распределения бюллетеней и проведения самого голосования, всё это проходило в соответствии с установленными правилами", - отмечено в декларации.
Международные наблюдатели имели доступ ко всей информации, в том числе они ознакомились со всеми документами по мониторингу и процедуре регистрации.
"Референдумы – это шаг к политическому урегулированию конфликта, а также реализация гарантированного Уставом ООН права на самоопределение народов", – подчеркнули наблюдатели.
Шанса вернуть четыре региона у Украины нет, а шанс на мирное соглашение – есть
Старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан в интервью РИА Новости отметил, что реакция мирового сообщества на референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – такая же, как и на первых этапах украинского конфликта: кто-то поддерживает, противодействует, кто-то сохраняет нейтралитет, какой-то политической тенденции или подавляющей позиции общественного мнения нет.
"Сильнее других объединены Украина, США и европейские страны, которые резко выступают против референдумов, не признают их легитимными и действительными, другие страны более спокойно наблюдают и, похоже, больше обеспокоены тем, как ситуация будет развиваться после вхождения соответствующих регионов в состав РФ", – сказал Ван Цзайбан.
Александр Артамонов интервью - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 08:04Чем воюют на Украине
В декабре будет перелом на фронте и возвращение Россией потерянных городов — Александр Артамонов
Оценивая шансы Украины вернуть территории, которые провели референдум о присоединении к России, Цзайбан констатировал:
"Если говорить о соотношении сил России и Украины, то Украине будет крайне сложно забрать обратно эти четыре региона. Даже в случае, если Соединённые Штаты и Европа продолжат оказывать или даже увеличат помощь Украине, это вряд ли осуществится.
<...> Эти 4 региона на востоке Украины исторически были более тесно связаны с Россией, чем другие районы Украины"
Западные страны никогда не признают результаты этих референдумов, потому что это противоречит их целям, в особенности Вашингтона, ослабить и расчленить Россию, уверен китайский эксперт.
"Экономическая и военная помощь Украине со стороны Европы и США препятствовала попыткам России и Украины договориться о политическом урегулировании, после более чем полугодового топтания на месте Украина понесла огромные потери, что подчёркивает некомпетентность и грубость стратегических планов американских и европейских элит", – заявил Цзайбан.
При всём этом эксперт считает, что временное окно для политического урегулирования конфликта ещё есть, принимая во внимание исторические отношения между Россией и Украиной, международные отношения РФ в целом и реалии нынешнего конфликта.
"Может быть достигнута договорённость о том, что Украина признает итоги референдума в Крыму о вхождении полуострова в состав РФ, что в установленные сроки будет предоставлена высокая степень автономии четырём регионам, денацификация, что страна получает нейтральный статус, а Россия обязуется в полной мере участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Россия и Украина также ещё могут достичь долгосрочного специального соглашения о нефтегазовом сотрудничестве", – спрогнозировал Цзайбан.
1 сентября, 08:56
Ющенко рассказал, как толпой приезжали лидеры ЕС и пытались уговорить Зеленского пойти на переговорыЛидеры стран Евросоюза безуспешно пытались уговорить Владимира Зеленского начать переговоры для урегулирования конфликта, сказал бывший глава Украины Виктор Ющенко в интервью "Украинской правде"
Политическое урегулирование конфликта путём переговоров по-прежнему больше всего соответствует интересам всех сторон, включая Европу, Украину и Россию, подчеркнул старший научный сотрудник.
 
ЭксклюзивВСУУкраинавоенная помощьСШАЕСреферендумнаблюдателипереговорыДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
 
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Заголовок открываемого материала
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