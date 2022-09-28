https://ukraina.ru/20220928/1039187022.html

Зеленский созвонился с Эрдоганом

Зеленский созвонился с Эрдоганом - 28.09.2022 Украина.ру

Зеленский созвонился с Эрдоганом

В среду 28 сентября Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины

2022-09-28T17:11

2022-09-28T17:11

2022-09-28T17:11

новости

турция

эрдоган

владимир зеленский

звонок

зерно

обмен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103296/58/1032965880_0:137:2341:1454_1920x0_80_0_0_4ddc0c133890c8e8a455fa9a8455f287.jpg.webp

По утверждению пресс-службы, стороны обсудили выход с начала действия договоренности из украинских портов 235 судов с агропродукцией. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что практически вся продукция была направлена не в голодающие страны Африки и Юго-Восточной Азии, а в благополучные европейские государства.Также Зеленский и Эрдоган обсудили "ситуацию вокруг ЗАЭС". Турецкий президент "выразил готовность содействовать международным усилиям по предотвращению ядерной угрозы".

https://ukraina.ru/20220926/1039087601.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, турция, эрдоган, владимир зеленский, звонок, зерно, обмен