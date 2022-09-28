Зеленский созвонился с Эрдоганом - 28.09.2022 Украина.ру
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Зеленский созвонился с Эрдоганом
Зеленский созвонился с Эрдоганом - 28.09.2022 Украина.ру
Зеленский созвонился с Эрдоганом
В среду 28 сентября Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины
2022-09-28T17:11
2022-09-28T17:11
новости
турция
эрдоган
владимир зеленский
звонок
зерно
обмен
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По утверждению пресс-службы, стороны обсудили выход с начала действия договоренности из украинских портов 235 судов с агропродукцией. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что практически вся продукция была направлена не в голодающие страны Африки и Юго-Восточной Азии, а в благополучные европейские государства.Также Зеленский и Эрдоган обсудили "ситуацию вокруг ЗАЭС". Турецкий президент "выразил готовность содействовать международным усилиям по предотвращению ядерной угрозы".
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новости, турция, эрдоган, владимир зеленский, звонок, зерно, обмен
Новости, Турция, Эрдоган, Владимир Зеленский, звонок, зерно, обмен

Зеленский созвонился с Эрдоганом

17:11 28.09.2022
 
© AP / Presidential Press Service
- РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP / Presidential Press Service
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В среду 28 сентября Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины
Владимир Зеленский высоко оценил личную роль Реджепа Тайипа Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища на турецкой земле украинским командирам. В свою очередь лидер Турецкой Республики заверил, что для освобожденных будут созданы все необходимые условия, равно как и для родственников, которые будут посещать их в Турции.
По утверждению пресс-службы, стороны обсудили выход с начала действия договоренности из украинских портов 235 судов с агропродукцией. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что практически вся продукция была направлена не в голодающие страны Африки и Юго-Восточной Азии, а в благополучные европейские государства.
Также Зеленский и Эрдоган обсудили "ситуацию вокруг ЗАЭС". Турецкий президент "выразил готовность содействовать международным усилиям по предотвращению ядерной угрозы".
- РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 15:12
Политика Турции: украинцам — слова, русским — улыбки, себе — выгоду
 
НовостиТурцияЭрдоганВладимир Зеленскийзвонокзернообмен
 
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Заголовок открываемого материала
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