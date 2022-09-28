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"Потребует больших усилий": в Минэкономразвития РФ оценили потенциал Донбасса
"Потребует больших усилий": в Минэкономразвития РФ оценили потенциал Донбасса - 28.09.2022 Украина.ру
"Потребует больших усилий": в Минэкономразвития РФ оценили потенциал Донбасса
Прошедшие референдумы в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР ставят перед Министерством экономического развития РФ новый блок задач. Об этом 28 сентября выступая в Госдуме заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников
2022-09-28T16:54
2022-09-28T16:54
2022-09-28T16:55
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Новые задачи придется решать работникам Минэкономразвития России после присоединения к РФ четырех регионов: Херсонской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР. "Это регионы с огромным потенциалом, раскрытие которого в текущих условиях потребует от нас больших усилий. Мы готовы к плотной совместной работе для решения этих задач", - сказал Решетников во время правительственного часа.С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Абсолютное большинство избирателей проголосовали "за". Главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с предложениями принять области и республики Донбасса в состав РФ.
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новости, донбасс, госдума, россия, экономика
Новости, Донбасс, Госдума, Россия, экономика
"Потребует больших усилий": в Минэкономразвития РФ оценили потенциал Донбасса
16:54 28.09.2022 (обновлено: 16:55 28.09.2022)
Прошедшие референдумы в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР ставят перед Министерством экономического развития РФ новый блок задач. Об этом 28 сентября выступая в Госдуме заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников
Новые задачи придется решать работникам Минэкономразвития России после присоединения к РФ четырех регионов: Херсонской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР.
"Это регионы с огромным потенциалом, раскрытие которого в текущих условиях потребует от нас больших усилий. Мы готовы к плотной совместной работе для решения этих задач", - сказал Решетников во время правительственного часа.
С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Абсолютное большинство избирателей проголосовали "за". Главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с предложениями принять области и республики Донбасса в состав РФ.