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"Потребует больших усилий": в Минэкономразвития РФ оценили потенциал Донбасса

"Потребует больших усилий": в Минэкономразвития РФ оценили потенциал Донбасса - 28.09.2022 Украина.ру

"Потребует больших усилий": в Минэкономразвития РФ оценили потенциал Донбасса

Прошедшие референдумы в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР ставят перед Министерством экономического развития РФ новый блок задач. Об этом 28 сентября выступая в Госдуме заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников

2022-09-28T16:54

2022-09-28T16:54

2022-09-28T16:55

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Новые задачи придется решать работникам Минэкономразвития России после присоединения к РФ четырех регионов: Херсонской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР. "Это регионы с огромным потенциалом, раскрытие которого в текущих условиях потребует от нас больших усилий. Мы готовы к плотной совместной работе для решения этих задач", - сказал Решетников во время правительственного часа.С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, ДНР, ЛНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Абсолютное большинство избирателей проголосовали "за". Главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с предложениями принять области и республики Донбасса в состав РФ.

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