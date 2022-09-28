https://ukraina.ru/20220928/1039186251.html

"Главное – мыть руки": над Украиной нависла угроза распространения обезьяньей оспы

"Главное – мыть руки": над Украиной нависла угроза распространения обезьяньей оспы - 28.09.2022 Украина.ру

"Главное – мыть руки": над Украиной нависла угроза распространения обезьяньей оспы

Четвертый случай обезьяньей оспы зарегистрирован на Украине, сообщил в эфире объединенного телемарафона главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 28 сентября

2022-09-28T16:51

2022-09-28T16:51

2022-09-28T16:53

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оспа

обезьяны

украина

руки

эпидемия

угроза

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Однако, по его словам, угрозы эпидемии нет. Тем не менее, медик призвал следовать рекомендациям: регулярно мыть руки, избегать тесного контакта с людьми, походов в сауны и на вечеринки.Случаи обезьяньей оспы были впервые зарегистрированы на Украине в середине сентября. В минздраве сообщали, что зараженные не контактировали друг с другом.Ранее, в августе, в интервью Украина.ру политолог Александр Асафов сказал, что европейские страны своей антироссийской политикой создали предпосылки для массовых волнений и беспорядков, которые будет очень сложно остановить."В данном случае я не знаю, на что надеются элиты — на завершение конфликта на каких-то условиях? Возможно, на новую волну оспы обезьян или какого-нибудь еще очередного штамма ковида, следующего "кентавра" или "ниндзя" еще придумали", - заявил он.

https://ukraina.ru/20220722/1036785074.html

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новости, оспа, обезьяны, украина, руки, эпидемия, угроза