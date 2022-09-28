https://ukraina.ru/20220928/1039186251.html
"Главное – мыть руки": над Украиной нависла угроза распространения обезьяньей оспы
"Главное – мыть руки": над Украиной нависла угроза распространения обезьяньей оспы - 28.09.2022 Украина.ру
"Главное – мыть руки": над Украиной нависла угроза распространения обезьяньей оспы
Четвертый случай обезьяньей оспы зарегистрирован на Украине, сообщил в эфире объединенного телемарафона главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 28 сентября
2022-09-28T16:51
2022-09-28T16:51
2022-09-28T16:53
новости
оспа
обезьяны
украина
руки
эпидемия
угроза
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Однако, по его словам, угрозы эпидемии нет. Тем не менее, медик призвал следовать рекомендациям: регулярно мыть руки, избегать тесного контакта с людьми, походов в сауны и на вечеринки.Случаи обезьяньей оспы были впервые зарегистрированы на Украине в середине сентября. В минздраве сообщали, что зараженные не контактировали друг с другом.Ранее, в августе, в интервью Украина.ру политолог Александр Асафов сказал, что европейские страны своей антироссийской политикой создали предпосылки для массовых волнений и беспорядков, которые будет очень сложно остановить."В данном случае я не знаю, на что надеются элиты — на завершение конфликта на каких-то условиях? Возможно, на новую волну оспы обезьян или какого-нибудь еще очередного штамма ковида, следующего "кентавра" или "ниндзя" еще придумали", - заявил он.
https://ukraina.ru/20220722/1036785074.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, оспа, обезьяны, украина, руки, эпидемия, угроза
Новости, оспа, обезьяны, Украина, руки, эпидемия, угроза
"Главное – мыть руки": над Украиной нависла угроза распространения обезьяньей оспы
16:51 28.09.2022 (обновлено: 16:53 28.09.2022)
Четвертый случай обезьяньей оспы зарегистрирован на Украине, сообщил в эфире объединенного телемарафона главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 28 сентября
В Украине зарегистрировали четвертый случай заражения обезьяньей оспой. Подтвержденный диагноз был зафиксирован вчера.
Однако, по его словам, угрозы эпидемии нет. Тем не менее, медик призвал следовать рекомендациям: регулярно мыть руки, избегать тесного контакта с людьми, походов в сауны и на вечеринки.
Случаи обезьяньей оспы были впервые зарегистрированы на Украине в середине сентября. В минздраве сообщали, что зараженные не контактировали друг с другом.
Ранее, в августе, в интервью Украина.ру политолог Александр Асафов сказал, что европейские страны своей антироссийской политикой создали предпосылки для массовых волнений и беспорядков, которые будет очень сложно остановить.
"В данном случае я не знаю, на что надеются элиты — на завершение конфликта на каких-то условиях? Возможно, на новую волну оспы обезьян или какого-нибудь еще очередного штамма ковида, следующего "кентавра" или "ниндзя" еще придумали", - заявил он.