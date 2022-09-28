Васильев: после Крыма мы рассчитывали на решение сегодняшней проблемы
16:38 28.09.2022 (обновлено: 16:39 28.09.2022)
© скриншотГлава фракции "Единой России" в Госдуме РФ Владимир Васильев
© скриншот
Депутаты Госдумы работали над тем, чтобы в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, ДНР, ЛНР. Каждый внес свой вклад, сказал 28 сентября глава фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Владимир Васильев
Крым воссоединился с Россией без выстрелов и без крови, подчеркнул он, но при "мощном противодействии".
"После этого мы надеялись на решение проблемы сегодняшней, вчерашней. Восемь лет работали в "нормандском формате", опирались на те международные решения, которые принимались публично. И которые по сути принимались для того, чтобы не реализовываться. При этом ситуация становилась все хуже, сложнее, трагичнее", - сказал Васильев.
Киевские власти наглели, действия украинских элит вызывают недоумения у всех людей, пользующихся объективной информацией, добавил Васильев. При обстрелах со стороны ВСУ погибли, по его подсчетам, 15 тысяч человек.
25 сентября, 15:50Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдумаВ случае положительного решения по голосованию на референдуме о вступлении Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ предстоит большая работа по синхронизации законодательств Республики и России. Об этом заявил первый зампредседателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин, передает 25 сентября РИА Новости