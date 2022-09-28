https://ukraina.ru/20220928/1039185672.html

Васильев: после Крыма мы рассчитывали на решение сегодняшней проблемы

Васильев: после Крыма мы рассчитывали на решение сегодняшней проблемы - 28.09.2022 Украина.ру

Васильев: после Крыма мы рассчитывали на решение сегодняшней проблемы

Депутаты Госдумы работали над тем, чтобы в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, ДНР, ЛНР. Каждый внес свой вклад, сказал 28 сентября глава фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Владимир Васильев

2022-09-28T16:38

2022-09-28T16:38

2022-09-28T16:39

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Крым воссоединился с Россией без выстрелов и без крови, подчеркнул он, но при "мощном противодействии".Киевские власти наглели, действия украинских элит вызывают недоумения у всех людей, пользующихся объективной информацией, добавил Васильев. При обстрелах со стороны ВСУ погибли, по его подсчетам, 15 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20220925/1039067300.html

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