Васильев: после Крыма мы рассчитывали на решение сегодняшней проблемы - 28.09.2022 Украина.ру
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Васильев: после Крыма мы рассчитывали на решение сегодняшней проблемы
Васильев: после Крыма мы рассчитывали на решение сегодняшней проблемы - 28.09.2022 Украина.ру
Васильев: после Крыма мы рассчитывали на решение сегодняшней проблемы
Депутаты Госдумы работали над тем, чтобы в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, ДНР, ЛНР. Каждый внес свой вклад, сказал 28 сентября глава фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Владимир Васильев
2022-09-28T16:38
2022-09-28T16:39
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Крым воссоединился с Россией без выстрелов и без крови, подчеркнул он, но при "мощном противодействии".Киевские власти наглели, действия украинских элит вызывают недоумения у всех людей, пользующихся объективной информацией, добавил Васильев. При обстрелах со стороны ВСУ погибли, по его подсчетам, 15 тысяч человек.
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новости, госдума, референдум, россия, донбасс
Новости, Госдума, референдум, Россия, Донбасс

Васильев: после Крыма мы рассчитывали на решение сегодняшней проблемы

16:38 28.09.2022 (обновлено: 16:39 28.09.2022)
 
© скриншотГлава фракции "Единой России" в Госдуме РФ Владимир Васильев
Глава фракции Единой России в Госдуме РФ Владимир Васильев
© скриншот
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Депутаты Госдумы работали над тем, чтобы в состав России вошли Херсонская и Запорожская области, ДНР, ЛНР. Каждый внес свой вклад, сказал 28 сентября глава фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Владимир Васильев
Крым воссоединился с Россией без выстрелов и без крови, подчеркнул он, но при "мощном противодействии".
"После этого мы надеялись на решение проблемы сегодняшней, вчерашней. Восемь лет работали в "нормандском формате", опирались на те международные решения, которые принимались публично. И которые по сути принимались для того, чтобы не реализовываться. При этом ситуация становилась все хуже, сложнее, трагичнее", - сказал Васильев.
Киевские власти наглели, действия украинских элит вызывают недоумения у всех людей, пользующихся объективной информацией, добавил Васильев. При обстрелах со стороны ВСУ погибли, по его подсчетам, 15 тысяч человек.
Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 15:50
Депутат Госдумы рассказал о предстоящей работе в случае положительных итогов референдумаВ случае положительного решения по голосованию на референдуме о вступлении Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ предстоит большая работа по синхронизации законодательств Республики и России. Об этом заявил первый зампредседателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин, передает 25 сентября РИА Новости
 
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