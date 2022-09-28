https://ukraina.ru/20220928/1039185203.html

Кот о возрождении Новороссии, новых референдумах и Галиции. Видео

Кот о возрождении Новороссии, новых референдумах и Галиции. Видео - 28.09.2022 Украина.ру

Кот о возрождении Новороссии, новых референдумах и Галиции. Видео

Автор книги "Украинцы - мы Русские", декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, русский консерватор Юрий Кот в интервью Украина.ру рассказал о том, что ждёт мирных жителей новых регионов России, а также проанализировал ситуацию, сложившуюся на газопроводе "Северный поток-2", и её последствия:

2022-09-28T16:27

2022-09-28T16:27

2022-09-28T16:27

юрий кот

референдум

сво

видео

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01:02 - Итоги референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях: что это меняет в глобальном смысле? Как изменится жизнь мирных жителей? 04:20 - На территориях, где прошли референдумы, есть ли смысл оставлять в школьной программе украинский язык? 10:20 – Нужно ли создавать "Крымский Федеральный округ"? Какой должна быть структурность новых регионов России?13:08 - Какие ещё регионы проведут референдумы на своих территориях?16:15 - Что будет с оставшейся частью Украины?19:07 - США разрешили Киеву наносить удары по территориям, где прошли референдумы: как следует отвечать на такие заявления?26:50 - Утечка на газопроводе "Северный поток-2": действительно ли США бросают Европу в топку?

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