https://ukraina.ru/20220928/1039181046.html

"Это может стать катастрофой": эксперты об инфраструктурных терактах

"Это может стать катастрофой": эксперты об инфраструктурных терактах - 28.09.2022 Украина.ру

"Это может стать катастрофой": эксперты об инфраструктурных терактах

Эксперты продолжают анализировать причины и последствия диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море. Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T16:36

2022-09-28T16:36

2022-09-28T17:11

эксклюзив

северный поток-2

трубопровод

сша

рф

северный поток

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101537/98/1015379822_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_11f9ead85d407badd65a16ad9a312cd4.jpg

Эксперты продолжают анализировать причины и последствия диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море. Беспрецедентный инфраструктурный теракт (а многие склоняются к такой трактовке) увязывают с новой эскалаций. Уже несколько посольств европейских стран, а также посольство США призвало своих граждан покинуть территорию России. Что это может означать, размышляли эксперты и лидеры мнений в соцсетях. Общественный деятель Петр Юсов предрекает инфраструктурную войну: «Простые европейцы вряд ли будут рады тому, что осенью они одномоментно лишились мощностей по прокачке 220 млрд куб. м газа, причем в разгар энергетического кризиса.Да, "Северный поток – 2" не был введен в эксплуатацию, но он находился под давлением, и из него в любой момент можно было начать отбор энергетического сырья. Что касается "Северного потока – 1", то его не включили в работу после проведения ТО 2 сентября, так как были выявлены утечки масла на турбинах Siemens на насосной станции. Но ремонт турбин и восстановительные работы на дне моря — "немного" разные по сложности задачи.Теперь у европейцев попросту нет этих "палочек-выручалочек", и осознание этого скоро к ним придет вместе с понижением температуры окружающего воздуха.При этом транзит газа через территорию Украины в ходе идущей СВО становится всё более проблематичным по вине Киева. Причем, если транзит через Украину прекратится, то ЕС может вообще оказаться на краю энергетической пропасти.В свою очередь американские предприниматели и чиновники, которые ранее вложились в мощности по производству СПГ на восточном побережье США, празднуют победу и открывают шампанское.Американские СПГ-проекты начали давать стабильную прибыль, так как сжиженный газ в Европу возить гораздо дешевле, чем в Азию. Теперь денежный дождь грозит превратиться для американцев в золотой, а может быть, даже бриллиантовый. И это не считая политических и других выгод, ведь теперь Европа зависит от США в энергетике. Следовательно, Европейская промышленность стала менее конкурентоспособной на дорогом американском СПГ, лишившись дешевого российского трубопроводного сырья.Причем никого не смущает, что за последние полгода военнослужащие США «случайно» стали частыми гостями на датском острове Борнхольм, возле которого проходят упомянутые газопроводы. ЕС был серьезным конкурентом США, но теперь это в прошлом, так же как и европейская самостоятельность — это успех Вашингтона.Нужно добавить, что за 8 месяцев 2022 года промышленное производство только в ФРГ упало в общей сложности на 1,8%, а по отдельным секторам картина значительно хуже. Например, химико-фармацевтический сектор просел на 10%. Кроме того, нужно учесть, что эффект от роста цен на сырье и электричество всегда проявляется позже, т. е. все будет печальней.Такие диверсии могут дать непредсказуемые последствия в нашем «перегретом» мире.Каков будет следующий ответный шаг с нашей стороны?Скорее всего, инфраструктура американских СПГ-проектов в этом веке будет уничтожена с очень высокой вероятностью, и скорее всего так же — не напрямую».Американский тележурналист Такер Карлсен также намекнул на уязвимость американских коммуникационный сетей под Атлантикой: «Каковы могут быть последствия этого?У каждого действия есть противодействие, такой же силы и противоположное по характеру.Взрываете нитки газопровода "Северный поток"? О'кей. Мы переходим на новый уровень. Что, если США вступают в непосредственную войну с крупнейшей в мире ядерной державой? Это не значит, что сразу дойдет до ядерной войны, но вполне могут быть последствия. Давайте предположим, что же это может быть.Если мы действительно подорвали подводный российский газопровод, то почему бы России не повредить подводные интернет-кабели?Что произойдет, если они это сделают? Что будет, если лондонские банки не смогут обмениваться информацией с банками в Нью-Йорке? Возьмем только это, не говоря уже о возможном нарушении наших энергосетей.Что будет, если, скажем, банки не смогут обмениваться информацией хотя бы один день? К каким экономическим последствиям это приведет? Это в конечном итоге отразится и на вашем доме. Это может стать катастрофой. Мы можем скатиться до уровня стран третьего мира».Политик Олег Царев настаивает на абсурдности заявлений о причастности России к диверсии (а такие версии, естественно, есть на Украине): «Когда мы остановили "Северный поток", сославшись на технические неисправности, я задавал вопрос: почему нельзя прямо сказать Европе, что мы отключили вам подачу газа, потому что вы заблокировали наши ЗВР, арестовали активы наших предприятий и бизнесменов, поставляете оружие нашим врагам? Мне в ответ писали, что я ничего не понимаю в дипломатии, торговле газом и вообще наверху лучше знают.Теперь в ответ на обвинения в адрес России в диверсиях на газовых трубопроводах "Северного потока", которая Россия якобы устроила, чтобы сорвать поставку газа Европе, пишут: как можно обвинять Россию?! Ведь если бы Россия захотела перекрыть Европе газ она бы просто закрутила вентиль. По-видимому, это пишут одни и те же люди».Блогер Анатолий Шарий увязывает теракт на трубопроводах с дальнейшим витком эскалации: «Польша, Эстония и Болгария призвали своих граждан как можно скорее покинуть территорию России. Интересно, что МИД Болгарии потребовал от своих граждан покинуть территорию РФ, а тех, кто остается, призывают "избегать мест скопления людей". Это уже похоже на определенное ЗНАНИЕ относительно террористических атак на территории РФ. В принципе, после терактов-подрывов «потоков» на территории ЕС, на которые в руководстве ЕС отреагировали мычанием, я уже не удивляюсь».Российский журналист Максим Юсин прогнозирует драматическое развитие событий:«Взрывы "Северных потоков" — это выстрелы в Сараево. Пути назад теперь, похоже, уже нет. Ни у кого…».

https://ukraina.ru/20220928/1039176387.html

https://ukraina.ru/20220928/1039177617.html

https://ukraina.ru/20220928/1039175587.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, северный поток-2, трубопровод, сша, рф, северный поток, украина