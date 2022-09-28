https://ukraina.ru/20220928/1039180134.html

Удар по заводу под Харьковом, протесты в Запорожской области. Главное на Украине на 16:00 28 сентября

Удар по заводу под Харьковом, протесты в Запорожской области. Главное на Украине на 16:00 28 сентября - 28.09.2022 Украина.ру

Удар по заводу под Харьковом, протесты в Запорожской области. Главное на Украине на 16:00 28 сентября

Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T16:00

2022-09-28T16:00

2022-09-28T17:35

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Минобороны России заявило об ударе по цехам бронетанкового завода под Харьковом. Вооруженные силы Украины выпустили более 40 боеприпасов за последние три часа по населенным пунктам ДНР. Жители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли Ореховское шоссе.Воздушно-космические силы (ВКС) России в районе Харькова нанесли удар по производственным цехам бронетанкового завода, сообщили в Минобороны.В цехах находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.В Запорожье российские военные ударили по пункту ремонта техники на территории завода «Энергомехкомплект». Там были уничтожены две американские гаубицы M777, четыре пусковые установки РСЗО «Ольха» и 15 военных автомобилей.В районе сел Кондрашовка и Петровка и поселка Двуречная в Харьковской области российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации двух механизированных бригад ВСУ. С украинской стороны погибло более 150 военных, уничтожено 12 единиц бронетехники.ВКС также атаковали пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ (на острове Хортица на Днепре, в черте города Запорожье) и 56-й мотопехотной бригады (вблизи Запорожья).В результате этих ударов уничтожено более 100 человек и 20 единиц военной техники. Вблизи Николаева «массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наемников». Было ликвидировано более 90 бойцов и 18 единиц техники.В Харьковской и Запорожской областях и ДНР нанесены удары по пяти пунктам управления ВСУ, 75 артиллерийским подразделениям и живой силе и военной технике в 167 районах. Вблизи Купянска Харьковской области, Краматорска Донецкой Народной Республики, поселка Коломийцево Днепропетровской области и села Прилиманское Одесской области уничтожено четыре склада боеприпасов, в районе села Веселое Николаевской области — радиолокационная станция ЗРК С-300.Российская авиация сбила самолет Су-24 в Харьковской области. Средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в ДНР, Запорожской и Николаевской областях. В Донецке, ЛНР и Херсонской области в воздухе уничтожены семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». В Харьковской и Херсонской областях перехвачено две баллистические ракеты.Всего с начала проведения спецоперации на Украине было уничтожено: 305 самолетов; 155 вертолетов; 2099 беспилотников; 377 ЗРК; 5143 танка и других боевых бронированных машин; 851 боевая машина РСЗО; 3433 орудия полевой артиллерии и миномета; 5963 единицы специальной военной автомобильной техники.Минобороны РФ также сообщило в среду о провале наступления ВСУ на краснолиманском направлении. Украинская сторона потеряла более 70 человек, четыре танка, шесть БМП и три бронеавтомобиля.Власти ДНР и российское военное ведомство заявили о взятии под контроль Красного Лимана в конце мая. В сентябре власти республики не раз сообщали о напряженной обстановке на краснолиманском направлении.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытались перейти к «очень активным действиям» на краснолиманском направлении — в селах Коровий Яр и Новоселовка и поселке Дробышево, однако атаку удалось отбить.После этого Пушилин не исключил, что ВСУ могут перейти в контрнаступление на севере ДНР. Ситуацию в этом районе он назвал «крайне сложной».Обстрелы освобожденных территорийУкраинские военные нанесли 10 ударов и выпустили более 40 боеприпасов за последние три часа по населенным пунктам ДНР. Об этом сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Согласно информации, которая опубликована в телеграм-канале представительства, с 12:00 до 15:00 украинские войска нанесли пять ударов по Донецку (по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам), по поселкам Каштановое и Минеральное, селам Яковлевка (два раза) и Зайцево.При обстрелах ВСУ применяли артиллерию калибра 155 мм, которую поставляют Киеву страны НАТО, а также орудия калибра 152 мм и 122 мм. В общей сложности за три часа с украинской стороны по ДНР был выпущен 41 боеприпас.Ранее сообщалось, что украинцы также обстреляли отель Park Inn («Парк инн») в центре Донецка. В пресс-службе МИД ДНР уточнили, что там проживали два международных наблюдателя из Германии и один из Италии.«В Park Inn проживали три международных наблюдателя, двое из Германии и один из Италии», — рассказали в ведомстве.В пресс-службе не уточнили, находились ли наблюдатели в гостинице в момент обстрела.Украинские войска также нанесли удар по гостинице близ Херсона, есть пострадавшие, сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев в телеграм-канале министерства.Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли в среду ракетный удар по городу Алёшки близ Херсона, работала система ПВО.По его словам, ракетный удар пришелся по гостинице.«Здесь находились исключительно мирные люди. Военных объектов здесь не было. Очередной привет от украинской власти», — подчеркнул Ильмиев.Забастовка жителей Запорожской областиЖители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли Ореховское шоссе, сообщил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Владимир Рогов в телеграм-канале. «На Запорожье люди, которых не выпускают на освобожденную территорию, в знак протеста заблокировали дорогу и требуют, чтобы их выпустили», — написал он.Рогов заявил, что ранее украинские власти заблокировали возможность выезда жителей в подконтрольную России часть Запорожской области, «чтобы людям не давали принять участие в референдуме».Он обвинил Киев в намеренном создании трудностей на КПП для местных жителей. В мае Совет обороны Запорожской области утвердил особый порядок пересечения линии соприкосновения гражданами Украины. Согласно ему, украинцы должны подавать заявки, которые рассмотрят ответственные лица и внесут заявителей в специальный список.В августе следователи украинского бюро расследований (ГБР) выяснили, что чиновники брали взятки за пересечение линии разграничения. Поэтому в Запорожской области решили создать военную комендатуру, сообщала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Комендант отвечает за гражданскую логистику для пересечения линии соприкосновения.Как сообщала Национальная полиция Украины, в Ореховской территориальной общине на линии соприкосновения работают полицейские.В начале сентября пророссийская ВГА Запорожья запретила провозить коммерческие грузы со стороны подконтрольной Украине части области на подконтрольную России через КПП «Васильевка», сообщил ее глава Евгений Балицкий в телеграме. Он объяснил это случаями провоза контрафактных товаров.Еще через десять дней Балицкий предупредил, что с 1 октября на КПП начнет работать система пропусков. Заявление для оформления пропуска на въезд должна подать принимающая сторона.

https://ukraina.ru/20220928/1039163634.html

https://ukraina.ru/20220928/1039151531.html

https://ukraina.ru/20220927/1039135350.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, днр, лнр, потери всу, всу, обстрелы, запорожская область, граница, удар, референдум