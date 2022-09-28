https://ukraina.ru/20220928/1039179285.html

Анна Семенович угрожает нацбезопасности Украины — СБУ

Анна Семенович угрожает нацбезопасности Украины — СБУ - 28.09.2022 Украина.ру

Анна Семенович угрожает нацбезопасности Украины — СБУ

Российская певица Анна Семенович внесена в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщила на днях пресс-служба СБУ

2022-09-28T16:20

2022-09-28T16:20

2022-09-28T17:16

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спецоперация

певица

сбу

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Уточняется, что перечень лиц пополняется на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.Еще с 2018 года Семенович находится в базе сайта «Миротворец», на котором оказываются все, кто не симпатизируют киевскому режиму.СБУ обосновало свое решение в отношении Семенович следующим образом:Кроме того, ей в вину вверяется участие в антисанкционных митингах.Помимо Семенович за последнее время в список попали боксер Рой Джонс, оператор Леонид Рудкевич, журналист Владимир Соловьев, музыкант Валерий Сюткин. Всего в списке значится 171 человек, хотя некоторые из них, например, советский актер и режиссер Олег Табаков, уже мертвы.

https://ukraina.ru/20220915/1038760565.html

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новости, спецоперация, певица, сбу, нацбезопасность, украина