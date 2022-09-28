Анна Семенович угрожает нацбезопасности Украины — СБУ
16:20 28.09.2022 (обновлено: 17:16 28.09.2022)
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкОнлайн-концерт "Русского радио" в Москве Семенович
Российская певица Анна Семенович внесена в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, сообщила на днях пресс-служба СБУ
Уточняется, что перечень лиц пополняется на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Еще с 2018 года Семенович находится в базе сайта «Миротворец», на котором оказываются все, кто не симпатизируют киевскому режиму.
СБУ обосновало свое решение в отношении Семенович следующим образом:
«В марте этого года Семенович стала критиковать украинских артистов только за то, что они осуждают планы Путина по Украине. Также российская певица предложила заменить собой популярного в России Макса Барских после того, как он отказался выступать в стране-агрессоре».
Кроме того, ей в вину вверяется участие в антисанкционных митингах.
Помимо Семенович за последнее время в список попали боксер Рой Джонс, оператор Леонид Рудкевич, журналист Владимир Соловьев, музыкант Валерий Сюткин. Всего в списке значится 171 человек, хотя некоторые из них, например, советский актер и режиссер Олег Табаков, уже мертвы.
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