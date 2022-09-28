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Американский эксперт рассказал об ответственности Вашингтона за кровопролитие на Украине

Американский эксперт рассказал об ответственности Вашингтона за кровопролитие на Украине - 28.09.2022 Украина.ру

Американский эксперт рассказал об ответственности Вашингтона за кровопролитие на Украине

Политика США спровоцировала боевые действия на Украине и помешала Москву и Киеву достичь мирного соглашения вскоре после его начала. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона Теда Карпентера, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative

2022-09-28T16:42

2022-09-28T16:42

2022-09-28T16:42

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Лидеры США игнорировали неоднократные предупреждения России о том, что превращение Украины в члена НАТО или даже в неофициального военного партнёра НАТО будет воспринято как прямая угроза безопасности России, указал эксперт.Когда Москва, наконец, ответила на провокации, начав боевые действия на Украине в феврале, администрация президента Джо Байдена решила использовать эту страну в прокси- войне против России, добавил он.Всё это было сделано несмотря на то, что Украина не является жизненно важной для США страной, указывает Карпентер.

https://ukraina.ru/20211220/1032922663.html

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2022

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новости, сша, сми, нато, джо байден, спецоперация