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Американский эксперт рассказал об ответственности Вашингтона за кровопролитие на Украине
Американский эксперт рассказал об ответственности Вашингтона за кровопролитие на Украине - 28.09.2022 Украина.ру
Американский эксперт рассказал об ответственности Вашингтона за кровопролитие на Украине
Политика США спровоцировала боевые действия на Украине и помешала Москву и Киеву достичь мирного соглашения вскоре после его начала. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона Теда Карпентера, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
2022-09-28T16:42
2022-09-28T16:42
2022-09-28T16:42
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нато
джо байден
спецоперация
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Лидеры США игнорировали неоднократные предупреждения России о том, что превращение Украины в члена НАТО или даже в неофициального военного партнёра НАТО будет воспринято как прямая угроза безопасности России, указал эксперт.Когда Москва, наконец, ответила на провокации, начав боевые действия на Украине в феврале, администрация президента Джо Байдена решила использовать эту страну в прокси- войне против России, добавил он.Всё это было сделано несмотря на то, что Украина не является жизненно важной для США страной, указывает Карпентер.
https://ukraina.ru/20211220/1032922663.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, сми, нато, джо байден, спецоперация
Новости, США, СМИ, НАТО, Джо Байден, Спецоперация
Американский эксперт рассказал об ответственности Вашингтона за кровопролитие на Украине
Политика США спровоцировала боевые действия на Украине и помешала Москву и Киеву достичь мирного соглашения вскоре после его начала. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона Теда Карпентера, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative