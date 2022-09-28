Американский эксперт рассказал об ответственности Вашингтона за кровопролитие на Украине - 28.09.2022 Украина.ру
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Американский эксперт рассказал об ответственности Вашингтона за кровопролитие на Украине
Американский эксперт рассказал об ответственности Вашингтона за кровопролитие на Украине - 28.09.2022 Украина.ру
Американский эксперт рассказал об ответственности Вашингтона за кровопролитие на Украине
Политика США спровоцировала боевые действия на Украине и помешала Москву и Киеву достичь мирного соглашения вскоре после его начала. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона Теда Карпентера, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
2022-09-28T16:42
2022-09-28T16:42
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спецоперация
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Лидеры США игнорировали неоднократные предупреждения России о том, что превращение Украины в члена НАТО или даже в неофициального военного партнёра НАТО будет воспринято как прямая угроза безопасности России, указал эксперт.Когда Москва, наконец, ответила на провокации, начав боевые действия на Украине в феврале, администрация президента Джо Байдена решила использовать эту страну в прокси- войне против России, добавил он.Всё это было сделано несмотря на то, что Украина не является жизненно важной для США страной, указывает Карпентер.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, сми, нато, джо байден, спецоперация
Новости, США, СМИ, НАТО, Джо Байден, Спецоперация

Американский эксперт рассказал об ответственности Вашингтона за кровопролитие на Украине

16:42 28.09.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Перевальск в ЛНР
Последствия обстрела города Перевальск в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Политика США спровоцировала боевые действия на Украине и помешала Москву и Киеву достичь мирного соглашения вскоре после его начала. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона Теда Карпентера, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
Лидеры США игнорировали неоднократные предупреждения России о том, что превращение Украины в члена НАТО или даже в неофициального военного партнёра НАТО будет воспринято как прямая угроза безопасности России, указал эксперт.
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Жёсткий ультиматум России: молчание США и НАТО приближают войнуРоссия застала Запад врасплох, предав огласке проекты предложений по гарантии безопасности и призвав США дать ответ как можно скорее. Если же ответа не будет, в дело может вступить военно-техническая альтернатива
Когда Москва, наконец, ответила на провокации, начав боевые действия на Украине в феврале, администрация президента Джо Байдена решила использовать эту страну в прокси- войне против России, добавил он.

Конфликт уже нанёс огромный ущерб инфраструктуре Украины и унёс тысячи жизней. Хуже того, Вашингтон и Лондон, похоже, саботировали возможное мирное соглашение между Москвой и Киевом

Всё это было сделано несмотря на то, что Украина не является жизненно важной для США страной, указывает Карпентер.
 
НовостиСШАСМИНАТОДжо БайденСпецоперация
 
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