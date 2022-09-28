"Он Герой?" Что ответил Сталин однорукому танковому асу - 28.09.2022 Украина.ру
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"Он Герой?" Что ответил Сталин однорукому танковому асу
"Он Герой?" Что ответил Сталин однорукому танковому асу - 28.09.2022 Украина.ру
"Он Герой?" Что ответил Сталин однорукому танковому асу
Украина.ру, 28.09.2022
2022-09-28T23:20
2022-09-28T23:19
1943
1941
великая отечественная война
танки
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28 сентября 1919 года в подольском селе родился Павел Данилович Гудзь – танковый ас, уничтоживший в ноябре 1941 г. в одном бою под Москвой 10 вражеских танков. Два раза он получал тяжёлые ранения, и каждый раз, после лечения, возвращался в строй. На второй раз, будучи инвалидом без кисти руки, с протезом, чтобы вернуться в армию, он написал письмо самому Сталину.Танки вместо творчестваРодился Павел Данилович 28 сентября 1919 года в селе Стуфченцы недалеко от уездного городка Проскурова Подольской губернии (ныне Хмельницкий район Хмельницкой области), в бедной крестьянской семье.Незадолго до окончания семилетки, его отец Данила Леонтьевич Гудзь уехал на Дальний восток, на заработки. Поначалу всё шло отлично, родитель регулярно присылал деньги и даже стал бригадиром портовых грузчиков. Но однажды вместе с деньгами пришло извещение о том, что Данила Леонтьевич погиб на работе в результате несчастного случая. Павел и его мама Степанида Пантелеймоновна остались одни.Вопреки всем трудностям, Павел, с отличием, закончил среднюю школу. В 1933 году он поступил в располагавшееся недалеко от дома в Водычске Культпросвет училище. На его выбор повлиял случай – Павел влюбился в кино после того, как к ним в село приехала кинопередвижка, и решил связать себя с кинематографом. По окончании училища его распределили на работу в местечко Сатанов Каменец-Подольской области в местный Дом культуры.В 1937 году, в 18 лет, Павла назначили инспектором народного образования в Сатановском Райисполкоме. В это же время он стал кандидатом в члены ВКП(б). В партию его приняли в 1941 году.Гудзь занимался творческой работой: ставил в клубе спектакли, которые, надо сказать, пользовались большим успехом, увлекался фотографией и мечтал поступить в киевскую киношколу. Перед ним открывались перспективы творческой или партийной карьеры, но неожиданно для всех, без комсомольской путёвки, по собственному желанию, он вдруг подал документы во 2-е Саратовское танковое училище.Оно готовило кадры для средних и тяжёлых танков Т-28 и Т-35. Незадолго до войны здесь стали обучать и экипажи для тяжёлых танков КВ – Клим Ворошилов.А ведь Павла могли в танковое училище и не зачислить. И в школе, и в Культпросвет училище он изучал украинский язык, русским же практически не владел. При поступлении надо было сдать русский и математику. Последний предмет он написал на отлично, а вот экзамен по русскому (диктант) с треском провалил. Видя такой диссонанс в результатах, приёмная комиссия пригласила Павла на заседание.Председатель спросил его, как он собирается учиться, если не владеет языком? Павел ответил на чистом украинском: "Выучу!" И вдруг председатель поздравил уже КУРСАНТА Гудзя и пожелал ему удачи. От радости Павел выскочил из кабинета, забыв даже поблагодарить приёмную комиссию. Члены комиссии с недоумением посмотрели на своего председателя, на что тот ответил:"А вы обратили внимание, что брюки у него отглажены и чистые, парусиновые ботинки чистые, несмотря на то, что на улице слякоть, рубаха чистая и аккуратно заштопанная, значит, и машину будет беречь, а язык, дело наживное".Через Львов на Красную площадьЛетом 1941 года лейтенант Гудзь с золотой медалью закончил 2-е Саратовское танковое училище по специальности "командира танка КВ". Его распределили служить в Киевский особый военный округ, во Львов, в 63-й танковый полк 32-й танковой дивизии 4-го механизированного корпуса. Корпусом командовал будущий предатель, а пока красный командир генерал Власов.Павел прибыл на место назначения за неделю до начала Великой Отечественной войны, и его сразу назначили на должность командира взвода тяжёлых танков.В субботу 21 июня Гудзь заступил дежурным по части, а уже вечером 22 июня 1941 года старший лейтенант Константин Хорин приказал ему сдать дежурство и своим взводом управления(в составе пяти КВ, двух Т-34 и двух пушечных бронеавтомобилей БА-10) возглавить колонну полка. Ей предстояло выдвинуться в сторону западной границы в район Кристополя (ныне Червоноград).Где-то в районе полудня следующего дня взвод Гудзя в районе Радзехува встретил немецкий авангард. Павел сходу уничтожил орудие противника с расчётом, а весь его взвод в этом бою уничтожил 5 вражеских танков, 3 бронетранспортёра и несколько автомашин.Экипаж Павла снарядом сбил гусеницу с немецкого Pz. III и тараном сбросил обездвиженную машину в кювет. Это был первый танковый таран в дивизии, а по некоторым данным и первый танковый таран в Великой Отечественной Войне.Здесь надо заметить, что механиком-водителем (мехводом) в экипаже Гудзя был Галкин, до недавнего времени испытатель танков на Ленинградском Кировском заводе. За этот бой командира танка представили к ордену Красного Знамени, но получить его Павлу было не суждено: в суматохе первых дней войны представление на него так никто и не оформил.К 29 июня 32-я танковая дивизия оказалась в полукольце окружения. Надо было прорываться на восток, но во Львове к тому времени уже шли бои с просочившимися в город бандеровцами, многие из которых служили в диверсионных подразделениях вермахта. Командование решило прорываться через город днём, построившись так, чтобы впереди шёл танковый авангард, за ним обоз, а замыкали строй основные танковые силы дивизии в составе КВ и Т-34. В результате дивизии удалось пройти через город практически без потерь.В июле дивизия приняла участие в обороне Бердичева. Павел Гудзь был назначен адъютантом 63-го танкового полка. В первых числах августа соединение попало в страшный Уманский котёл, однако остаткам дивизии удалось прорвать кольцо окружения и выйти к своим.10 августа32-ю танковую дивизию, сосредоточенную в районе Прилук, расформировали, как побывавшую в окружении. Оставшиеся после прорыва танки свели в один батальон и передали в распоряжение командующего Киевским укрепрайоном – всё тому же генералу Власову. Личный состав отправился в Гороховец Владимирской области на переформирование. Павла Даниловича приписали к 89-му отдельному танковому батальону, собранному из наиболее отличившихся бойцов и командиров 63-го танкового полка.Вскоре Гудзя вместе с командиром батальона капитаном Константином Хоркиным послали в Москву для получения новых танков. Добирались несколько дней в вагонах-теплушках, по прибытии разместились недалеко от метро "Сокол" в доме на улице Песчаная.Прибывавшие поштучно танки ставили на детской площадке и по мере комплектования рот, сразу же отправляли их на фронт: сначала в распоряжение командования Западного фронта, а позже только в 16-ю армию генерал-лейтенанта Константина Константиновича Рокоссовского.В конце октября прибыла необычно большая партия танков: 5 КВ, 10 Т-34 и 20 лёгких танков Т-60. Вечером 6 ноября капитан Хоркин получил приказ: 5 КВ 7 ноября к 8:00 направить на Красную площадь для участия в параде, а остальные танки немедленно передать в распоряжение 16-й армии.Таким образом, Павел Данилович стал участником парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. Есть кадры кинохроники и фотографии, где лейтенант Гудзь высунувшись по пояс из командирского люка танка, проезжает мимо памятника Пушкину.Один против восемнадцатиВскоре после прохождения по Красной площади КВ отправились на фронт в район Скирманово – Козлово в распоряжение 16-й армии.3 декабря немцам удалось прорваться левее Волоколамского шоссе и захватить деревни Нефедьево и Козино. Двое суток шли ожесточённые бои, но частям 258-го стрелкового полка 78-й стрелковой дивизии немецкий прорыв удалось остановить.Для контрудара 5 декабря полк усилили единственным оставшимся в 89-м отдельном танковом батальоне тяжёлым танком КВ, командовал которым лейтенант Гудзь. Павлу поставили задачу: выбить танки из деревни Нефедьево.Изучив карту местности, он принял решение ночью встать в засаду на окраине деревни, а с рассветом, используя эффект неожиданности, нанести удар. Для воплощения плана лейтенант договорился с артиллеристами в условленное время произвести артналёт, под прикрытием которого он рассчитывал незаметно занять удобную для атаки позицию.Как только стемнело, артиллеристы открыли огонь. Пока рвались снаряды, Гудзь, показывая мехводу дорогу, шёл с фонариком впереди, а следом за ним, на малых оборотах, без фар, продвигался танк. Таким образом, экипаж занял позицию в 300-400 метрах от села за речушкой под кустами и стали ждать.С рассветом Гудзь начал подсчитывать силы врага, всего насчитал 18 танков. Они стояли между изб и на окраине. Как только стало достаточно светло, Павел скомандовал: "Огонь!" Пока немцы метались и приходили в себя, удалось зажечь 4 танка.По бегущим к машинам экипажам танкисты открыли пулемётный огонь. Вражеские танки, что расположились за деревней, стали стрелять в ответ. Один из снарядов угодил в башню КВ, и хотя, броня выдержала удар, наводчика Саблина контузило – он потерял сознание. Гудзь занял его место.Следующими 20 выстрелами удалось поджечь ещё 4 танка. После этого Павел Данилович скомандовал: "Вперёд!", продолжая стрелять с коротких остановок. Перескочив речушку, танк ворвался в деревню, раздавил 4 противотанковых орудия и разбегающихся в разные стороны немецких солдат, а также сжёг ещё два танка.Немцы не выдержали, дрогнули, и стали отступать. Их преследование уже вели части 258-го стрелкового полка. Всего бой продолжался 3 часа.Остановившись, угоревшие от пороховых газов танкисты с трудом покинули машину. За время боя они расстреляли весь боезапас. Огонь вёлся настолько интенсивно, что вентиляторы не успевали удаль всю пороховую гарь. Танк было не узнать: на его броне зияло 29 оспин-попаданий, но ни одного сквозного – броня с честью вынесла выпавшее на её долю испытание. Краска на танке полностью облупилась и не только маскировочная, белая, но и заводская тёмно-зелёная.За этот бой экипаж наградили орденами и медалями, лейтенант Гудзь получил высшую награду страны – орден Ленина.Уже после войны он в Академии бронетанковых войск встречался с Рокоссовским, и Константин Константинович рассказывал ему, как на докладе у Сталина тот попросил рассказать ему о героях Битвы за Москву.Рокоссовский рассказал, в том числе и про подвиг экипажа Гудзя. Внимательно выслушав, Верховный спросил: "Он Герой?", "Нет" ответил Рокоссовский, "Почему не герой? Дать!" сказал Сталин. "Никак нельзя, накануне подписан приказ о награждении орденами и медалями этого геройского экипажа, а лейтенанта Гудзя, представил к ордену Ленина", - вмешался Георгий Константинович Жуков. Сталин что-то проворчал, и резко бросил в сторону Жукова: "Дурак!".Так Павел Данилович не стал Героем Советского Союза.С одной рукой против двух "Тигров"24 января 1942 года ему присвоили звание старшего лейтенанта. В мае Гудзь стал заместителем командира, а после расформирования 89-го отдельного танкового батальона, в июле 1942 года, уже в звании капитана, он стал командиром 574-го танкового батальона входившей в состав Донского фронта 212-й танковой бригады.В ноябре Гудзю присвоили звание майора и назначили на должность заместителя командира 8-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва.В боях под Сталинградом танк Гудзя подбили, он загорелся.Возникла опасность подрыва боекомплекта, но братья по оружию успели вытащить контуженый экипаж. На теле командира насчитали 8 ран: 6 осколочных и две пулевых.В какой-то момент медики сочли его мёртвым и даже успели отправить к покойникам. Однако пришедшие в госпиталь сослуживцы, когда им сказали, что Гудзь умер, не поверили и пошли проверять. Они обнаружили, что Павел Данилович подаёт признаки жизни, и тут же отнесли его к врачам. Осколки и пули пришлось удалять под местным наркозом, так как общий он мог не перенести – настолько был слаб.Окончив лечение в Саратовском военном госпитале, в мае 1943 года, Гудзь вернулся на фронт. Уже в звании подполковника Павла Даниловича назначили командиром 5-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва.В октябре 1943 года состоялся последний бой храброго танкиста.В Запорожье, в районе Днепрогеса, танк Павла Даниловича подбили, трое членов экипажа погибли: стрелок-радист, заряжающий и наводчик. Остались только Гудзь и механик водитель. От удара подполковник потерял сознание, а придя в себя прильнул к перископу и увидел два приближающихся "Тигра". Он хотел пересесть на место наводчика, но тело пронзила острая боль, перед глазами поплыли круги.Он осмотрелся и увидел, что кисть левой руки повисла на одном сухожилии. Не мешкая, он взял у мехвода нож и перерезал его – сначала танкиста пошатнуло, так было больно, но затем боль утихла. Прильнув к прицелу, Павел Данилович увидел как ближайший "Тигр", объезжая неподвижный танк, подставил свой борт. Он нажал на педаль, выстрел и вражеская машина загорелась.Гудзь крикнул мехводу: "Заряжай!", щёлкнул затвор, однако, когда башня закончила поворот, на танкистов уже смотрело чёрное жерло ствола второго "Тигра", последовала вспышка. Павел Данилович машинально нажал на педаль спуска и тут же снова провалился в беспамятство.В себя он пришёл уже затемно, лёжа на земле, рядом сидел мехвод – он вытащил своего командира из горящего танка. Вскоре Гудзь снова оказался в госпитале, но на этот раз уже без всякой надежды вернуться обратно в войска – ему "светила" инвалидность.Письмо СталинуПоправившись и получив протез, неугомонный танкист стал писать прошение об отправке на фронт, ему везде отказывали.Тогда Павел Данилович написал самому Верховному Главнокомандующему, и письмо дошло до адресата. Сталина наложил свою резолюцию: "Принять в строй", после чего бумага пошла по соответствующим инстанциям. Видимо, хозяин Кремля не забыл подвиг отважного танкиста, за который обозвал тогда ещё генерала Жукова дураком.Так в январе 1944 года подполковник Гудзь вернулся на фронт и вновь принял под начало свой 5-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва.В апреле 1944 года в часть с инспекцией приехал маршал бронетанковых войск Яков Николаевич Федоренко. Уже в мае по его распоряжению Павла Даниловича отозвали с фронта и зачислили слушателем командного факультета Военной академии бронетанковых войск. На этом война для заслуженного боевого офицера закончилась.На его счету официально числятся 18, а неофициально – 20 подбитых вражеских танков – он входит в полусотню наиболее результативных советских танковых асов.В 1947 году Павел Данилович с золотой медалью выпустился из Академии, впоследствии работал преподавателем. С апреля 1951 года служил заместителем, а с ноября 1953 года – начальником кафедры тактики высших соединений. Написал или принимал участие в написании более чем 300 научных работ по повышению боеготовности танковых войск.В июне 1958 года его назначили начальником кафедры атомного оружия. Как специалист, Гудзь, принимал участие в испытаниях на Тоцком полигоне, руководил межведомственной комиссией по принятию на вооружение БМП-3.В августе 1970 года его назначили заместителем начальника, а с 1985 года – первым заместителем начальника академии бронетанковых войск. В 1989 году он вышел в отставку.Павел Данилович Гудзь прожил долгую жизнь, он умер только 5 мая 2008 года. Можно только представить, что творилось в душе заслуженного боевого офицера, когда он видел, во что новые власти якобы независимой Украины превращают его родину, как разворовывается доставшаяся им в наследство от СССР армия, едва ли не самая мощная в Европе.Может и хорошо, что он не дожил до тех времён, когда украинские улицы начали переименовывать в тех деятелей, которые исподтишка стреляли в него и его товарищей в 41-м во Львове. Но я верю, что рано или поздно земля, которая рождала когда-то таких героев, очистится от нацистской нечисти, и "…буде син, і буде мати, і будуть люде на землі".
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1943, 1941, великая отечественная война, танки
1943, 1941, Великая Отечественная война, танки

"Он Герой?" Что ответил Сталин однорукому танковому асу

23:20 28.09.2022
 
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Алексей Стаценко
публицист
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28 сентября 1919 года в подольском селе родился Павел Данилович Гудзь – танковый ас, уничтоживший в ноябре 1941 г. в одном бою под Москвой 10 вражеских танков. Два раза он получал тяжёлые ранения, и каждый раз, после лечения, возвращался в строй. На второй раз, будучи инвалидом без кисти руки, с протезом, чтобы вернуться в армию, он написал письмо самому Сталину.
Танки вместо творчества
Родился Павел Данилович 28 сентября 1919 года в селе Стуфченцы недалеко от уездного городка Проскурова Подольской губернии (ныне Хмельницкий район Хмельницкой области), в бедной крестьянской семье.
Незадолго до окончания семилетки, его отец Данила Леонтьевич Гудзь уехал на Дальний восток, на заработки. Поначалу всё шло отлично, родитель регулярно присылал деньги и даже стал бригадиром портовых грузчиков. Но однажды вместе с деньгами пришло извещение о том, что Данила Леонтьевич погиб на работе в результате несчастного случая. Павел и его мама Степанида Пантелеймоновна остались одни.
Вопреки всем трудностям, Павел, с отличием, закончил среднюю школу. В 1933 году он поступил в располагавшееся недалеко от дома в Водычске Культпросвет училище. На его выбор повлиял случай – Павел влюбился в кино после того, как к ним в село приехала кинопередвижка, и решил связать себя с кинематографом. По окончании училища его распределили на работу в местечко Сатанов Каменец-Подольской области в местный Дом культуры.
В 1937 году, в 18 лет, Павла назначили инспектором народного образования в Сатановском Райисполкоме. В это же время он стал кандидатом в члены ВКП(б). В партию его приняли в 1941 году.
Гудзь занимался творческой работой: ставил в клубе спектакли, которые, надо сказать, пользовались большим успехом, увлекался фотографией и мечтал поступить в киевскую киношколу. Перед ним открывались перспективы творческой или партийной карьеры, но неожиданно для всех, без комсомольской путёвки, по собственному желанию, он вдруг подал документы во 2-е Саратовское танковое училище.
Оно готовило кадры для средних и тяжёлых танков Т-28 и Т-35. Незадолго до войны здесь стали обучать и экипажи для тяжёлых танков КВ – Клим Ворошилов.
Каменец-Подольская крепость - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
31 октября 2019, 15:00
Зачистка ненадежного элемента. Как Подолию превращали в «форпост советского украинского патриотизма»31 октября 1934 года в Украинской Советской социалистической республике произошло одной из тех событий, которые меняют сложившуюся историческую картину той или иной местности. Партийные и хозяйственные власти в Киеве узнали о постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «Решения ЦК и СНК об Украине» (о высылке из приграничной полосы семей единоличников)
А ведь Павла могли в танковое училище и не зачислить. И в школе, и в Культпросвет училище он изучал украинский язык, русским же практически не владел. При поступлении надо было сдать русский и математику. Последний предмет он написал на отлично, а вот экзамен по русскому (диктант) с треском провалил. Видя такой диссонанс в результатах, приёмная комиссия пригласила Павла на заседание.
Председатель спросил его, как он собирается учиться, если не владеет языком? Павел ответил на чистом украинском: "Выучу!" И вдруг председатель поздравил уже КУРСАНТА Гудзя и пожелал ему удачи. От радости Павел выскочил из кабинета, забыв даже поблагодарить приёмную комиссию. Члены комиссии с недоумением посмотрели на своего председателя, на что тот ответил:
"А вы обратили внимание, что брюки у него отглажены и чистые, парусиновые ботинки чистые, несмотря на то, что на улице слякоть, рубаха чистая и аккуратно заштопанная, значит, и машину будет беречь, а язык, дело наживное".
Лейтенант П. Д. Гудзь
Лейтенант П. Д. Гудзь
Через Львов на Красную площадь
Летом 1941 года лейтенант Гудзь с золотой медалью закончил 2-е Саратовское танковое училище по специальности "командира танка КВ". Его распределили служить в Киевский особый военный округ, во Львов, в 63-й танковый полк 32-й танковой дивизии 4-го механизированного корпуса. Корпусом командовал будущий предатель, а пока красный командир генерал Власов.
Павел прибыл на место назначения за неделю до начала Великой Отечественной войны, и его сразу назначили на должность командира взвода тяжёлых танков.
В субботу 21 июня Гудзь заступил дежурным по части, а уже вечером 22 июня 1941 года старший лейтенант Константин Хорин приказал ему сдать дежурство и своим взводом управления(в составе пяти КВ, двух Т-34 и двух пушечных бронеавтомобилей БА-10) возглавить колонну полка. Ей предстояло выдвинуться в сторону западной границы в район Кристополя (ныне Червоноград).
Где-то в районе полудня следующего дня взвод Гудзя в районе Радзехува встретил немецкий авангард. Павел сходу уничтожил орудие противника с расчётом, а весь его взвод в этом бою уничтожил 5 вражеских танков, 3 бронетранспортёра и несколько автомашин.
23 июня 2021, 01:00
Гибель 15-го мехкорпуса. Почему Красная армия проиграла гитлеровцам приграничное сражениеВ первый день войны начальник Генерального штаба РККА генерал армии Георгий Константинович Жуков прибыл в Тарнополь в штаб Юго-Западного фронта. От командующего фронтом он потребовал выполнить полученный из Москвы приказ - контратаковать немцев и 23 июня взять Люблин. Так начиналось поражение фронта в приграничном сражении.
Экипаж Павла снарядом сбил гусеницу с немецкого Pz. III и тараном сбросил обездвиженную машину в кювет. Это был первый танковый таран в дивизии, а по некоторым данным и первый танковый таран в Великой Отечественной Войне.
Здесь надо заметить, что механиком-водителем (мехводом) в экипаже Гудзя был Галкин, до недавнего времени испытатель танков на Ленинградском Кировском заводе. За этот бой командира танка представили к ордену Красного Знамени, но получить его Павлу было не суждено: в суматохе первых дней войны представление на него так никто и не оформил.
К 29 июня 32-я танковая дивизия оказалась в полукольце окружения. Надо было прорываться на восток, но во Львове к тому времени уже шли бои с просочившимися в город бандеровцами, многие из которых служили в диверсионных подразделениях вермахта. Командование решило прорываться через город днём, построившись так, чтобы впереди шёл танковый авангард, за ним обоз, а замыкали строй основные танковые силы дивизии в составе КВ и Т-34. В результате дивизии удалось пройти через город практически без потерь.
В июле дивизия приняла участие в обороне Бердичева. Павел Гудзь был назначен адъютантом 63-го танкового полка. В первых числах августа соединение попало в страшный Уманский котёл, однако остаткам дивизии удалось прорвать кольцо окружения и выйти к своим.
10 августа32-ю танковую дивизию, сосредоточенную в районе Прилук, расформировали, как побывавшую в окружении. Оставшиеся после прорыва танки свели в один батальон и передали в распоряжение командующего Киевским укрепрайоном – всё тому же генералу Власову. Личный состав отправился в Гороховец Владимирской области на переформирование. Павла Даниловича приписали к 89-му отдельному танковому батальону, собранному из наиболее отличившихся бойцов и командиров 63-го танкового полка.
Генерал Власов - РИА Новости, 1920, 14.09.2019
14 сентября 2019, 15:20
Украинская предыстория генерала Власова14 сентября 1901 г. родился Андрей Власов. Сегодня его имя чётко ассоциируется с предательством. Однако до трагической Любанской операции Власов был на хорошем счету у высшего военно-политического руководства СССР. Войну он начал в составе Юго-Западного фронта и отличился в приграничном сражении и особенно при обороне Киева.
Вскоре Гудзя вместе с командиром батальона капитаном Константином Хоркиным послали в Москву для получения новых танков. Добирались несколько дней в вагонах-теплушках, по прибытии разместились недалеко от метро "Сокол" в доме на улице Песчаная.
Прибывавшие поштучно танки ставили на детской площадке и по мере комплектования рот, сразу же отправляли их на фронт: сначала в распоряжение командования Западного фронта, а позже только в 16-ю армию генерал-лейтенанта Константина Константиновича Рокоссовского.
В конце октября прибыла необычно большая партия танков: 5 КВ, 10 Т-34 и 20 лёгких танков Т-60. Вечером 6 ноября капитан Хоркин получил приказ: 5 КВ 7 ноября к 8:00 направить на Красную площадь для участия в параде, а остальные танки немедленно передать в распоряжение 16-й армии.
Таким образом, Павел Данилович стал участником парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. Есть кадры кинохроники и фотографии, где лейтенант Гудзь высунувшись по пояс из командирского люка танка, проезжает мимо памятника Пушкину.
Один против восемнадцати
Вскоре после прохождения по Красной площади КВ отправились на фронт в район Скирманово – Козлово в распоряжение 16-й армии.
3 декабря немцам удалось прорваться левее Волоколамского шоссе и захватить деревни Нефедьево и Козино. Двое суток шли ожесточённые бои, но частям 258-го стрелкового полка 78-й стрелковой дивизии немецкий прорыв удалось остановить.
Для контрудара 5 декабря полк усилили единственным оставшимся в 89-м отдельном танковом батальоне тяжёлым танком КВ, командовал которым лейтенант Гудзь. Павлу поставили задачу: выбить танки из деревни Нефедьево.
Изучив карту местности, он принял решение ночью встать в засаду на окраине деревни, а с рассветом, используя эффект неожиданности, нанести удар. Для воплощения плана лейтенант договорился с артиллеристами в условленное время произвести артналёт, под прикрытием которого он рассчитывал незаметно занять удобную для атаки позицию.
Как только стемнело, артиллеристы открыли огонь. Пока рвались снаряды, Гудзь, показывая мехводу дорогу, шёл с фонариком впереди, а следом за ним, на малых оборотах, без фар, продвигался танк. Таким образом, экипаж занял позицию в 300-400 метрах от села за речушкой под кустами и стали ждать.
16 февраля 2021, 01:05
День в истории. 16 февраля: родился полтавчанин, который в 1941-м спас МосквуВ этот день в 1905 году на Полтавщине родился Иван Старчак. В первых числах октября 1941 года несколько сотен бойцов его отряда оказались перед наступавшим врагом единственным заслоном. За отход с него бы никто не спросил - у его людей не было оружия. Но он решил занять оборону и принять бой
С рассветом Гудзь начал подсчитывать силы врага, всего насчитал 18 танков. Они стояли между изб и на окраине. Как только стало достаточно светло, Павел скомандовал: "Огонь!" Пока немцы метались и приходили в себя, удалось зажечь 4 танка.
По бегущим к машинам экипажам танкисты открыли пулемётный огонь. Вражеские танки, что расположились за деревней, стали стрелять в ответ. Один из снарядов угодил в башню КВ, и хотя, броня выдержала удар, наводчика Саблина контузило – он потерял сознание. Гудзь занял его место.
Следующими 20 выстрелами удалось поджечь ещё 4 танка. После этого Павел Данилович скомандовал: "Вперёд!", продолжая стрелять с коротких остановок. Перескочив речушку, танк ворвался в деревню, раздавил 4 противотанковых орудия и разбегающихся в разные стороны немецких солдат, а также сжёг ещё два танка.
Немцы не выдержали, дрогнули, и стали отступать. Их преследование уже вели части 258-го стрелкового полка. Всего бой продолжался 3 часа.
Остановившись, угоревшие от пороховых газов танкисты с трудом покинули машину. За время боя они расстреляли весь боезапас. Огонь вёлся настолько интенсивно, что вентиляторы не успевали удаль всю пороховую гарь. Танк было не узнать: на его броне зияло 29 оспин-попаданий, но ни одного сквозного – броня с честью вынесла выпавшее на её долю испытание. Краска на танке полностью облупилась и не только маскировочная, белая, но и заводская тёмно-зелёная.
бои на московском направлении - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января 2021, 00:32
Лазарь Паперник: «Я бил из снайперской винтовки». Последний бой спецназовца НКВД родом с Западной Украины23 января 1942 года - последний день его жизни. Все товарищи или погибли, или были тяжело ранены - больше никто не стрелял. Немцы взяли руины догоравшего сарая в плотное кольцо и что-то кричали о сдаче в плен. Будет им сдача. Он взял в руки последнюю противотанковую гранату, спрятал под ватником, и встал в полный рост. Ну!.. Давайте!
За этот бой экипаж наградили орденами и медалями, лейтенант Гудзь получил высшую награду страны – орден Ленина.
Уже после войны он в Академии бронетанковых войск встречался с Рокоссовским, и Константин Константинович рассказывал ему, как на докладе у Сталина тот попросил рассказать ему о героях Битвы за Москву.
Рокоссовский рассказал, в том числе и про подвиг экипажа Гудзя. Внимательно выслушав, Верховный спросил: "Он Герой?", "Нет" ответил Рокоссовский, "Почему не герой? Дать!" сказал Сталин. "Никак нельзя, накануне подписан приказ о награждении орденами и медалями этого геройского экипажа, а лейтенанта Гудзя, представил к ордену Ленина", - вмешался Георгий Константинович Жуков. Сталин что-то проворчал, и резко бросил в сторону Жукова: "Дурак!".
Так Павел Данилович не стал Героем Советского Союза.
С одной рукой против двух "Тигров"
24 января 1942 года ему присвоили звание старшего лейтенанта. В мае Гудзь стал заместителем командира, а после расформирования 89-го отдельного танкового батальона, в июле 1942 года, уже в звании капитана, он стал командиром 574-го танкового батальона входившей в состав Донского фронта 212-й танковой бригады.
В ноябре Гудзю присвоили звание майора и назначили на должность заместителя командира 8-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва.
В боях под Сталинградом танк Гудзя подбили, он загорелся.
Дмитрий Лоза
14 апреля, 18:00
День в истории. 14 апреля: под Харьковом родился советский танковый асРовно 100 лет назад в селе Колесниковка Купянского уезда Харьковской губернии в семье украинского крестьянина родился Дмитрий Фёдорович Лоза – человек, которому предстояло стать героем Советского Союза, танкистом, воевавшим в Великую Отечественную войну на весьма специфических танках.
Возникла опасность подрыва боекомплекта, но братья по оружию успели вытащить контуженый экипаж. На теле командира насчитали 8 ран: 6 осколочных и две пулевых.
В какой-то момент медики сочли его мёртвым и даже успели отправить к покойникам. Однако пришедшие в госпиталь сослуживцы, когда им сказали, что Гудзь умер, не поверили и пошли проверять. Они обнаружили, что Павел Данилович подаёт признаки жизни, и тут же отнесли его к врачам. Осколки и пули пришлось удалять под местным наркозом, так как общий он мог не перенести – настолько был слаб.
Окончив лечение в Саратовском военном госпитале, в мае 1943 года, Гудзь вернулся на фронт. Уже в звании подполковника Павла Даниловича назначили командиром 5-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва.
В октябре 1943 года состоялся последний бой храброго танкиста.
В Запорожье, в районе Днепрогеса, танк Павла Даниловича подбили, трое членов экипажа погибли: стрелок-радист, заряжающий и наводчик. Остались только Гудзь и механик водитель. От удара подполковник потерял сознание, а придя в себя прильнул к перископу и увидел два приближающихся "Тигра". Он хотел пересесть на место наводчика, но тело пронзила острая боль, перед глазами поплыли круги.
Танк Т-28 - РИА Новости, 1920, 12.04.2020
12 апреля 2020, 16:20
Александр Бурда — танковый ас из-под Луганска25 января 1944 года к штабу 69-й гвардейской танковой бригады вышли 12 «тигров» — самых мощных танков вермахта. Здесь был только один командирский танк Т-34-76. Его 76-мм пушка пробивала броню «тигра» только в упор — с 200-400 метров. Командир бригады приказал штабу отходить и забрался на свое место в башне. Он знал — сейчас будет его последний бой
Он осмотрелся и увидел, что кисть левой руки повисла на одном сухожилии. Не мешкая, он взял у мехвода нож и перерезал его – сначала танкиста пошатнуло, так было больно, но затем боль утихла. Прильнув к прицелу, Павел Данилович увидел как ближайший "Тигр", объезжая неподвижный танк, подставил свой борт. Он нажал на педаль, выстрел и вражеская машина загорелась.
Гудзь крикнул мехводу: "Заряжай!", щёлкнул затвор, однако, когда башня закончила поворот, на танкистов уже смотрело чёрное жерло ствола второго "Тигра", последовала вспышка. Павел Данилович машинально нажал на педаль спуска и тут же снова провалился в беспамятство.
В себя он пришёл уже затемно, лёжа на земле, рядом сидел мехвод – он вытащил своего командира из горящего танка. Вскоре Гудзь снова оказался в госпитале, но на этот раз уже без всякой надежды вернуться обратно в войска – ему "светила" инвалидность.
Письмо Сталину
Поправившись и получив протез, неугомонный танкист стал писать прошение об отправке на фронт, ему везде отказывали.
Тогда Павел Данилович написал самому Верховному Главнокомандующему, и письмо дошло до адресата. Сталина наложил свою резолюцию: "Принять в строй", после чего бумага пошла по соответствующим инстанциям. Видимо, хозяин Кремля не забыл подвиг отважного танкиста, за который обозвал тогда ещё генерала Жукова дураком.
Так в январе 1944 года подполковник Гудзь вернулся на фронт и вновь принял под начало свой 5-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва.
В апреле 1944 года в часть с инспекцией приехал маршал бронетанковых войск Яков Николаевич Федоренко. Уже в мае по его распоряжению Павла Даниловича отозвали с фронта и зачислили слушателем командного факультета Военной академии бронетанковых войск. На этом война для заслуженного боевого офицера закончилась.
На его счету официально числятся 18, а неофициально – 20 подбитых вражеских танков – он входит в полусотню наиболее результативных советских танковых асов.
Ион Деген - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня 2021, 18:00
«Ты не ранен, ты просто убит». Почему советский танковый ас знаменит не своими победами, а стихамиИон Деген родился 4 июня 1925 года в Могилеве-Подольском. Он начал воевать в 1941 году 16-летним мальчишкой и закончил - в январе 45-го, командуя сводным танковым отрядом прорыва. Войну он знал изнутри со всеми ее бедами и ужасами. Написанные им строки к концу войны знали на всех фронтах, переписывали из блокнота в блокнот
В 1947 году Павел Данилович с золотой медалью выпустился из Академии, впоследствии работал преподавателем. С апреля 1951 года служил заместителем, а с ноября 1953 года – начальником кафедры тактики высших соединений. Написал или принимал участие в написании более чем 300 научных работ по повышению боеготовности танковых войск.
В июне 1958 года его назначили начальником кафедры атомного оружия. Как специалист, Гудзь, принимал участие в испытаниях на Тоцком полигоне, руководил межведомственной комиссией по принятию на вооружение БМП-3.
В августе 1970 года его назначили заместителем начальника, а с 1985 года – первым заместителем начальника академии бронетанковых войск. В 1989 году он вышел в отставку.
Павел Данилович Гудзь прожил долгую жизнь, он умер только 5 мая 2008 года. Можно только представить, что творилось в душе заслуженного боевого офицера, когда он видел, во что новые власти якобы независимой Украины превращают его родину, как разворовывается доставшаяся им в наследство от СССР армия, едва ли не самая мощная в Европе.
Может и хорошо, что он не дожил до тех времён, когда украинские улицы начали переименовывать в тех деятелей, которые исподтишка стреляли в него и его товарищей в 41-м во Львове. Но я верю, что рано или поздно земля, которая рождала когда-то таких героев, очистится от нацистской нечисти, и "…буде син, і буде мати, і будуть люде на землі".
 
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