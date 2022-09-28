https://ukraina.ru/20220928/1039171317.html

Наступление ВСУ под Красным Лиманом провалилось – Конашенков

Наступление ВСУ под Красным Лиманом провалилось – Конашенков - 28.09.2022 Украина.ру

Наступление ВСУ под Красным Лиманом провалилось – Конашенков

ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Красным Лиманом (Лиманом), она провалилась, украинская армия потеряла более 70 человек убитыми, сообщил в ходе брифинга 28 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

2022-09-28T14:08

2022-09-28T14:08

2022-09-28T14:08

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минобороны рф

конашенков

наступление

всу

красный лиман

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Кроме того, сообщается о ряде ударов по военным объектам Харьковской области, где были уничтожены более 150 военнослужащих ВСУ и сбит украинский самолет СУ-24.В самом Харькове ударом были поражены цеха бронетанкового завода, где находилось на ремонте более 90 танков.Также ВС РФ нанесли удар по заводу "Энергомехкомплект" в Запорожской области, где ремонтировали гаубицы, в том числе и поставленные из США.

https://ukraina.ru/20220922/1038974252.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, минобороны рф, конашенков, наступление, всу, красный лиман