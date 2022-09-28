Наступление ВСУ под Красным Лиманом провалилось – Конашенков - 28.09.2022 Украина.ру
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Наступление ВСУ под Красным Лиманом провалилось – Конашенков
Наступление ВСУ под Красным Лиманом провалилось – Конашенков - 28.09.2022 Украина.ру
Наступление ВСУ под Красным Лиманом провалилось – Конашенков
ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Красным Лиманом (Лиманом), она провалилась, украинская армия потеряла более 70 человек убитыми, сообщил в ходе брифинга 28 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
2022-09-28T14:08
2022-09-28T14:08
новости
минобороны рф
конашенков
наступление
всу
красный лиман
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Кроме того, сообщается о ряде ударов по военным объектам Харьковской области, где были уничтожены более 150 военнослужащих ВСУ и сбит украинский самолет СУ-24.В самом Харькове ударом были поражены цеха бронетанкового завода, где находилось на ремонте более 90 танков.Также ВС РФ нанесли удар по заводу "Энергомехкомплект" в Запорожской области, где ремонтировали гаубицы, в том числе и поставленные из США.
https://ukraina.ru/20220922/1038974252.html
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новости, минобороны рф, конашенков, наступление, всу, красный лиман
Новости, Минобороны РФ, Конашенков, наступление, ВСУ, Красный Лиман

Наступление ВСУ под Красным Лиманом провалилось – Конашенков

14:08 28.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкАвиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
Авиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
© Министерство обороны РФ
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ВСУ предприняли неудачную попытку наступления под Красным Лиманом (Лиманом), она провалилась, украинская армия потеряла более 70 человек убитыми, сообщил в ходе брифинга 28 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Кроме того, сообщается о ряде ударов по военным объектам Харьковской области, где были уничтожены более 150 военнослужащих ВСУ и сбит украинский самолет СУ-24.
В самом Харькове ударом были поражены цеха бронетанкового завода, где находилось на ремонте более 90 танков.
Также ВС РФ нанесли удар по заводу "Энергомехкомплект" в Запорожской области, где ремонтировали гаубицы, в том числе и поставленные из США.
Флаг на здании министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 12:19
В Минобороны России сделали заявление по обмену военнопленными с УкраинойВ Россию вернули 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны России
 
НовостиМинобороны РФКонашенковнаступлениеВСУКрасный Лиман
 
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