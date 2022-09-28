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Американский учёный: Украина – последний пункт в списке вызванных Вашингтоном кровавых трагедий
Американский учёный: Украина – последний пункт в списке вызванных Вашингтоном кровавых трагедий - 28.09.2022 Украина.ру
Американский учёный: Украина – последний пункт в списке вызванных Вашингтоном кровавых трагедий
Политические лидеры США и большинство СМИ страны заявляют, что внешняя политика Вашингтона за последние несколько десятилетий была успешной и принесла пользу как стране, так и всему миру. С этими утверждениями полемизирует Тед Карпентер в статье, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
2022-09-28T09:55
2022-09-28T09:55
2022-09-28T09:55
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Автор, занимающий должность старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона, отмечает, что данные утверждения были не совсем верными даже в применении ко временам холодной войны.Карпентер выражает удовлетворение "мирным" концом СССР, который, по его мнению, был вызван конфронтацией с Вашингтоном, однако замечает, что политика США во Вьетнаме в 1960-е – 1970-е и в Афганистане в 1980-е годы прошлого века привела к многочисленным жертвам и страданиям.Решение администрации президента Джо Байдена использовать Украину в качестве пешки в борьбе с Россией сделало её последним пунктом в этом списке, отмечает автор.
https://ukraina.ru/20170407/1018506486.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, сми, новости, холодная война, ссср, балканы, афганистан, ирак, ливия, сирия, йемен
США, СМИ, Новости, холодная война, СССР, Балканы, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Йемен
Американский учёный: Украина – последний пункт в списке вызванных Вашингтоном кровавых трагедий
Политические лидеры США и большинство СМИ страны заявляют, что внешняя политика Вашингтона за последние несколько десятилетий была успешной и принесла пользу как стране, так и всему миру. С этими утверждениями полемизирует Тед Карпентер в статье, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative