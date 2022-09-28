https://ukraina.ru/20220928/1039152492.html

Американский учёный: Украина – последний пункт в списке вызванных Вашингтоном кровавых трагедий

Американский учёный: Украина – последний пункт в списке вызванных Вашингтоном кровавых трагедий - 28.09.2022 Украина.ру

Американский учёный: Украина – последний пункт в списке вызванных Вашингтоном кровавых трагедий

Политические лидеры США и большинство СМИ страны заявляют, что внешняя политика Вашингтона за последние несколько десятилетий была успешной и принесла пользу как стране, так и всему миру. С этими утверждениями полемизирует Тед Карпентер в статье, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative

2022-09-28T09:55

2022-09-28T09:55

2022-09-28T09:55

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Автор, занимающий должность старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона, отмечает, что данные утверждения были не совсем верными даже в применении ко временам холодной войны.Карпентер выражает удовлетворение "мирным" концом СССР, который, по его мнению, был вызван конфронтацией с Вашингтоном, однако замечает, что политика США во Вьетнаме в 1960-е – 1970-е и в Афганистане в 1980-е годы прошлого века привела к многочисленным жертвам и страданиям.Решение администрации президента Джо Байдена использовать Украину в качестве пешки в борьбе с Россией сделало её последним пунктом в этом списке, отмечает автор.

https://ukraina.ru/20170407/1018506486.html

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сша, сми, новости, холодная война, ссср, балканы, афганистан, ирак, ливия, сирия, йемен