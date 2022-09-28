Американский учёный: Украина – последний пункт в списке вызванных Вашингтоном кровавых трагедий - 28.09.2022 Украина.ру
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Американский учёный: Украина – последний пункт в списке вызванных Вашингтоном кровавых трагедий
Американский учёный: Украина – последний пункт в списке вызванных Вашингтоном кровавых трагедий - 28.09.2022 Украина.ру
Американский учёный: Украина – последний пункт в списке вызванных Вашингтоном кровавых трагедий
Политические лидеры США и большинство СМИ страны заявляют, что внешняя политика Вашингтона за последние несколько десятилетий была успешной и принесла пользу как стране, так и всему миру. С этими утверждениями полемизирует Тед Карпентер в статье, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
2022-09-28T09:55
2022-09-28T09:55
сша
сми
новости
холодная война
ссср
балканы
афганистан
ирак
ливия
сирия
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Автор, занимающий должность старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона, отмечает, что данные утверждения были не совсем верными даже в применении ко временам холодной войны.Карпентер выражает удовлетворение "мирным" концом СССР, который, по его мнению, был вызван конфронтацией с Вашингтоном, однако замечает, что политика США во Вьетнаме в 1960-е – 1970-е и в Афганистане в 1980-е годы прошлого века привела к многочисленным жертвам и страданиям.Решение администрации президента Джо Байдена использовать Украину в качестве пешки в борьбе с Россией сделало её последним пунктом в этом списке, отмечает автор.
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сша, сми, новости, холодная война, ссср, балканы, афганистан, ирак, ливия, сирия, йемен
США, СМИ, Новости, холодная война, СССР, Балканы, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Йемен

Американский учёный: Украина – последний пункт в списке вызванных Вашингтоном кровавых трагедий

09:55 28.09.2022
 
США Дядя Сэм коллаж
США Дядя Сэм коллаж
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Политические лидеры США и большинство СМИ страны заявляют, что внешняя политика Вашингтона за последние несколько десятилетий была успешной и принесла пользу как стране, так и всему миру. С этими утверждениями полемизирует Тед Карпентер в статье, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
Автор, занимающий должность старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона, отмечает, что данные утверждения были не совсем верными даже в применении ко временам холодной войны.
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Карпентер выражает удовлетворение "мирным" концом СССР, который, по его мнению, был вызван конфронтацией с Вашингтоном, однако замечает, что политика США во Вьетнаме в 1960-е – 1970-е и в Афганистане в 1980-е годы прошлого века привела к многочисленным жертвам и страданиям.

Деятельность лидеров США после холодной войны была еще хуже. Множество опустошительных кровавых трагедий — прежде всего, на Балканах, в Афганистане (снова), Ираке, Ливии, Сирии и Йемене — отмечают глобальный след дяди Сэма, состоящий из разрушений

Тед Карпентер
Американский исследователь
Решение администрации президента Джо Байдена использовать Украину в качестве пешки в борьбе с Россией сделало её последним пунктом в этом списке, отмечает автор.
 
СШАСМИНовостихолодная войнаСССРБалканыАфганистанИракЛивияСирияЙемен
 
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