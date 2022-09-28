https://ukraina.ru/20220928/1039150300.html

Spiegel: США предупреждали Германию о возможных нападениях на газопроводы

Spiegel: США предупреждали Германию о возможных нападениях на газопроводы - 28.09.2022 Украина.ру

Spiegel: США предупреждали Германию о возможных нападениях на газопроводы

Несколько недель назад США предупредили Германию о возможных нападениях на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море, сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники

2022-09-28T08:15

2022-09-28T08:15

2022-09-28T08:15

новости

северный поток

сша

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_6c6b9c72583f76915e104ed2e245955e.jpg.webp

Как заявил высокопоставленный представитель бундесвера, трубопроводы очень важны для энергоснабжения, но при этом до сих пор практически не защищены.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что ЧП на "Северном потоке" является вопросом энергобезопасности целого континента.

https://ukraina.ru/20220927/1039132040.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, северный поток, сша, германия