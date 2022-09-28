https://ukraina.ru/20220928/1039150300.html
Spiegel: США предупреждали Германию о возможных нападениях на газопроводы
Spiegel: США предупреждали Германию о возможных нападениях на газопроводы - 28.09.2022 Украина.ру
Spiegel: США предупреждали Германию о возможных нападениях на газопроводы
Несколько недель назад США предупредили Германию о возможных нападениях на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море, сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники
2022-09-28T08:15
2022-09-28T08:15
2022-09-28T08:15
новости
северный поток
сша
германия
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Как заявил высокопоставленный представитель бундесвера, трубопроводы очень важны для энергоснабжения, но при этом до сих пор практически не защищены.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что ЧП на "Северном потоке" является вопросом энергобезопасности целого континента.
https://ukraina.ru/20220927/1039132040.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, северный поток, сша, германия
Новости, Северный поток, США, Германия
Spiegel: США предупреждали Германию о возможных нападениях на газопроводы
Несколько недель назад США предупредили Германию о возможных нападениях на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море, сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники
"Несколько недель назад Соединенные Штаты предупредили правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море", — отмечает издание, уточнив, что такую информацию Берлину передавала американская разведывательная служба ЦРУ летом.
Как заявил высокопоставленный представитель бундесвера, трубопроводы очень важны для энергоснабжения, но при этом до сих пор практически не защищены.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что ЧП на "Северном потоке" является вопросом энергобезопасности целого континента.