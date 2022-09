https://ukraina.ru/20220927/1039144527.html

На контрасте с Ассанжем. Эдвард Сноуден получил российское гражданство

На контрасте с Ассанжем. Эдвард Сноуден получил российское гражданство - 27.09.2022 Украина.ру

На контрасте с Ассанжем. Эдвард Сноуден получил российское гражданство

Президент России подписал указ о приеме в российского гражданство бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который обвиняется в Соединенных Штатах... Украина.ру, 27.09.2022

Президент России подписал указ о приеме в российского гражданство бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который обвиняется в Соединенных Штатах Америки в разглашении государственной тайны.Это событие имело во всем мире большой резонанс, потому что имя Сноудена знают сотни миллионов людей во всех странах мира. Он имеет репутацию одного из знаковых противников системы, которая угрожает сегодня каждому. И борьба за его свободу важна даже для тех, кто не интересуется политическим противостоянием между Россией и США.Однако еще десять лет назад Сноуден был обыкновенным техническим специалистом, который работал специальным агентом в Центральном разведывательном управлении и Агентства национальной безопасности США.Как утверждают биографы, он был на хорошем счету у начальства, что прочило ему неплохие карьерные перспективы. Тем более молодой агент характеризовался в бытовом смысле только положительно: он был склонен к «этическому восприятию действительности», увлекался буддистской культурой, изучая китайский и японский язык, являлся убежденным вегетарианцем, не употреблял алкоголь и даже не пил кофе.Однако в 2013 году Сноуден совершил шаг, которые обеспечил ему восхищение сторонников демократии и ненависть американской элиты. Он встретился с сотрудниками влиятельных изданий The Guardian и The Washington Post, чтобы предоставить им для обнародования сенсационную информацию, устроив эти встречи с большими предосторожностями.Данные, которые передал журналистам никому не известный молодой человек, касались различных аспектов неблаговидной деятельности Пентагона. Но главное — они свидетельствовали о том, что американские спецслужбы ведут тотальную слежку за множеством людей в разных регионах планеты, нарушая этим целый ряд американских и местных законов.Это наблюдение осуществлялось с помощью социальных сетей и уже тогда приобретало тотальный характер. Эдвард Сноуден рассказал о том, что правительства ведущих государств мира следят за миллиардом людей, который проживают в 60 странах — то есть почти за всеми социально-активными представителями человечества, которые каким-то образом попали в поле зрения коллективного Большого Брата.В частности, бывший агент спецслужб сообщил о массовой слежке за переговорами американцев и иностранных граждан посредством телефона и интернета. Специальная программа PRISM позволяла спецслужбам просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, просматривать фотографии, видео, отслеживать пересылаемые файлы и личную переписку. Укрыться от слежки было нельзя, поскольку к ней подключились все сетевые акулы глобального интернета: Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook (запрещено на территории Российской Федерации), YouTube, Skype, AOL и Apple.Сноуден передал журналистам копию секретного судебного постановления, который обязывал одного из крупнейших американских операторов сотовой связи ежедневно передавать в спецслужбы метаданные о всех совершенных в сети звонках. Причем, государственным и частным служащим, причастным к сбору такой информации, запрещалось рассказывать об этом постановлении вплоть до 2038 года.По словам секретного агента, спецслужбы США незаконно проникали в компьютерные сети азиатских стран, включая Китай, что затронуло безопасность миллионов людей. А британская газета The Guardian, ссылаясь на данные Сноудена, сообщила, что спецслужбы Великобритании и США перехватывали телефонные звонки иностранных политиков и чиновников, участвовавших в саммите Большой двадцатки, включая российского президента. А также незаконно просматривали содержание компьютеров иностранных политиков.Действия Сноудена не были мотивированы ни амбициями, ни деньгами, ни действиями в интересах иностранных держав. Он никогда не интересовался конспирологией и оперировал только документально подтвержденными фактами. Бывший секретный агент хотел, чтобы люди знали, в каком мире они живут сегодня на самом деле. При этом он обнародовал далеко не все документы из своих папок, чтобы эти данные не принесли ущерба невинным."Я тщательно изучил каждый документ, чтобы убедиться, что его разглашение послужит законным интересам общества… Есть множество разных документов, разглашение которых имело бы большие последствия, но я не передаю их, поскольку моя цель – открытость, а не причинение вреда людям», — рассказывал об этом Сноуден.Спасаясь от преследований, он бежал из США — вначале в Гонконг, а затем в Россию, где бывшему американскому спецагенту пришлось больше месяца жить в транзитной зоне международного аэропорта «Шереметьево». Все это время правительство Барака Обамы оказывало на Кремль огромное политическое давление, требуя вернуть беглеца на родину, где ему грозило по меньшей мере пожизненное заключение.Однако 1 августа 2013 года Сноуден получил временное убежище на территории Российской Федерации, и это вызвало в Вашингтоне огромное возмущение. И неудивительно. Ведь, как писала тогда газета America Interest, «предоставив Эдварду Сноудену политическое убежище, России удалось поставить США в самое нелепое положение со времён падения СССР».Защитив Сноудена, Москва не просто совершала гуманитарный акт, который по достоинству оценили даже многие критики российского руководства. Согласно бытовавшему в то время мнению комментаторов и экспертов, в этом жесте было заложено предупреждение о том, что отныне страна не будет послушно следовать интересам коллективного Запада.В 2014-м Сноуден получил в России вид на жительство, который затем оформили бессрочным. Сам бывший разведчик скупо рассказывал журналистам о своей новой жизни в Москве, хотя сообщалось, что он обосновался в Москве. К нему приехала с Гавайских островов подруга, с которой они поженились в российском загсе.26 декабря 2020 года Сноуден порадовался рождению сына, и заявил о планах получить гражданство России — объясняя это тем, что его ребенок является россиянином по месту рождения. И сейчас российское руководство пошло навстречу этому пожеланию. Тем более что портить отношения с США, кажется, дальше некуда.Новость о втором гражданстве бывшего американского разведчика широко обсуждается сегодня в различных изданиях и сетях — поскольку само его имя превратилось в элемент мировой поп-культуры. За минувшие годы об Эдварде Сноудене сняли несколько фильмов, сериалов, а на основе его биографии разработали компьютерные игрушки. Немецкие биологи даже назвали в его честь новый вид ракообразного —«за вклад в защиту свободы слова».Судя по содержанию этих дискуссий, большинство их участников рады за судьбу Сноудена — включая принципиальных политических противников россиян. Все понимают, что без эмиграции в Россию его ждала бы судьба Джулиана Ассанжа, легендарного основателя WikiLeaks, которого медленно губят в британской тюрьме, а уже вскоре передадут на расправу в США.Впрочем, в Вашингтоне уже заявили, что официальная позиция относительно бывшего сотрудника американских спецслужб не изменилась после получения им российского гражданства, и Белый дом все так же требует его выдачи.«Господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом», — сообщил об это представитель Госдепа США Нед Прайс.Между тем к борьбе за спасение этого человека подключились самые различные люди, которые понимают важнейшее общественное значение обнародованных благодаря его стараниям документов.Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй заявила: «Дело Сноудена свидетельствует о необходимости защищать лиц, которые раскрыли информацию по вопросам, имеющим последствия для прав человека, а также по вопросам, имеющим важность для обеспечения уважения права на частную жизнь».Поступком бывшего агента восхищаются даже известный американские политики. Так, конгрессмен-демократ от штата Джорджия, легендарный защитник гражданских прав чернокожего населения США Джон Льюис поставил его имя в один ряд с Махатмой Ганди.«В соответствии с философией и учением о ненасилии, в соответствии с учениями (американского писателя-аболициониста) Генри Дэвида Торо и людей, подобных Ганди, если вы верите, что что-то неправильно и несправедливо и если вы хотите действовать вопреки обычаям, традициям, плохим законам, тогда у вас есть совесть, у вас есть право идти против этих законов и платить за это цену.Меня арестовывали 40 раз в 60-е годы. С того момента, как я избрался в конгресс, меня арестовывали четырежды. Иногда надо действовать так, как приказывает совесть», – заявил Льюис.Вопреки мнению Белого дома, этот конгрессмен голосовал за требование свернуть программу тотальной слежки по интернету и телефону. Однако это голосование провалили, и американский Большой Брат все так же следит за каждым из нас.Именно об этом рассказал миру Эдвард Сноуден.

Александр Савко

Александр Савко

