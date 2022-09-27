Спикер парламента Зимбабве назвал спецоперацию на Украине упреждающим шагом по защите РФ от НАТО - 27.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220927/1039125843.html
Спикер парламента Зимбабве назвал спецоперацию на Украине упреждающим шагом по защите РФ от НАТО
Спикер парламента Зимбабве назвал спецоперацию на Украине упреждающим шагом по защите РФ от НАТО - 27.09.2022 Украина.ру
Спикер парламента Зимбабве назвал спецоперацию на Украине упреждающим шагом по защите РФ от НАТО
После распада Советского Союза НАТО продолжило приближаться к границам России. В результате РФ стала окружена противниками времен холодной войны. Об этом 27 сентября заявил спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда, выступая перед депутатами Госдумы России
2022-09-27T14:14
2022-09-27T14:14
новости
госдума
нато
украина
россия
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/62/1034316283_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_6b222a0a9bb5ca88e691e72f4f3d2a52.jpg
Руководство НАТО продолжило политику выжженной земли после распада СССР и окончания холодной войны. Под политическое крыло Североатлантического альянса взяли страны бывшего Варшавского договора, позже к ним присоединились Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. Россия оказалась окружена противниками времен холодной войны, заявил Муденда. Неприкрытые попытки НАТО включить в состав Альянса Украину вызвали опасения России за свою безопасность. Муденда предложил рассматривать специальную военную операцию на Украине "именно в таком ключе".Россия оправданно ощущает угрозу от присутствия ядерного арсенала НАТО "на расстоянии вытянутой руки от своих границ", добавил Муденда.
https://ukraina.ru/20220927/1039123067.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/62/1034316283_244:0:2200:1467_1920x0_80_0_0_6109bc06ce5c16fcdfb475e95007a5b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, госдума, нато, украина, россия, спецоперация
Новости, Госдума, НАТО, Украина, Россия, Спецоперация

Спикер парламента Зимбабве назвал спецоперацию на Украине упреждающим шагом по защите РФ от НАТО

14:14 27.09.2022
 
© NATOНАТО Польские военнослужащие оружие учения Ramstein Legacy 22
НАТО Польские военнослужащие оружие учения Ramstein Legacy 22
© NATO
Читать в
После распада Советского Союза НАТО продолжило приближаться к границам России. В результате РФ стала окружена противниками времен холодной войны. Об этом 27 сентября заявил спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда, выступая перед депутатами Госдумы России
Руководство НАТО продолжило политику выжженной земли после распада СССР и окончания холодной войны. Под политическое крыло Североатлантического альянса взяли страны бывшего Варшавского договора, позже к ним присоединились Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. Россия оказалась окружена противниками времен холодной войны, заявил Муденда.
Неприкрытые попытки НАТО включить в состав Альянса Украину вызвали опасения России за свою безопасность. Муденда предложил рассматривать специальную военную операцию на Украине "именно в таком ключе".
"Специальная военная операция на Украине - упреждающий шаг, направленный на защиту РФ от неизбежного противника в лице НАТО, который теперь еще и подкреплен американскими гегемонистскими стремлениями к однополярному миру, которым уж точно нельзя доверять", - сказал Муденда.
Россия оправданно ощущает угрозу от присутствия ядерного арсенала НАТО "на расстоянии вытянутой руки от своих границ", добавил Муденда.
Председатель Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда выступает перед депутатами Государственной Думы России
13:30
Спикер парламента Зимбабве: Африка обеспокоена срывом торговых поставок из-за конфликта на УкраинеАфриканские государства заинтересованы в дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта. Об этом 26 сентября заявил председатель Национального собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда, выступая перед депутатами Госдумы России
 
НовостиГосдумаНАТОУкраинаРоссияСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:08Нацистов из "Азова"* переодели в пиджаки и приняли в Капитолии
14:58Кто стоит за диверсией на "Северных потоках". Версии и подозреваемые
14:39Лоза о "кастрированной и обрезанной" украинской культуре и артистах, сбежавших из России. Видео
14:14Спикер парламента Зимбабве назвал спецоперацию на Украине упреждающим шагом по защите РФ от НАТО
13:59Госдума сохранила рабочие места за мобилизованными и добровольцами
13:56Выборы в Италии. Краткая справка
13:54Италия — шаг вправо. Политики и эксперты о возможных последствиях парламентских выборов
13:53Спикер парламента Зимбабве предложил поддержать инициативы Эрдогана по конфликту на Украине
13:45Патриарх Кирилл обозначил путь к примирению России и Украины
13:41"Зеленскому нашли замену": эксперты об интервью главкома ВСУ Залужного
13:40Американское издание высмеяло ложь Киева о сотнях уничтоженных из ПТРК танков
13:30Спикер парламента Зимбабве: Африка обеспокоена срывом торговых поставок из-за конфликта на Украине
13:16Победа здравого смысла в Италии
13:02Международный наблюдатель Ксавье Моро: После референдума Россия выбьет ВСУ из Харькова и Одессы
12:46В Казахстане назвали условие выдачи РФ сбежавших от мобилизации
12:29В Николаеве ждут референдума и анонсируют "концерт оркестра Вагнера"
12:20"Нет мира без культуры": Надежда Бабкина о Донбассе и загадочной русской душе
12:07Психологическая война против России: перевооружение в бою
12:00Право на применение ядерного оружия, обстрелы членов избиркома. Главное на Украине на 12:00 27 сентября
11:40Американский писатель рассказал о сфабрикованных "перемогах" киевского режима
Лента новостейМолния