Спикер парламента Зимбабве назвал спецоперацию на Украине упреждающим шагом по защите РФ от НАТО
После распада Советского Союза НАТО продолжило приближаться к границам России. В результате РФ стала окружена противниками времен холодной войны. Об этом 27 сентября заявил спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда, выступая перед депутатами Госдумы России
Руководство НАТО продолжило политику выжженной земли после распада СССР и окончания холодной войны. Под политическое крыло Североатлантического альянса взяли страны бывшего Варшавского договора, позже к ним присоединились Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. Россия оказалась окружена противниками времен холодной войны, заявил Муденда.
Неприкрытые попытки НАТО включить в состав Альянса Украину вызвали опасения России за свою безопасность. Муденда предложил рассматривать специальную военную операцию на Украине "именно в таком ключе".
"Специальная военная операция на Украине - упреждающий шаг, направленный на защиту РФ от неизбежного противника в лице НАТО, который теперь еще и подкреплен американскими гегемонистскими стремлениями к однополярному миру, которым уж точно нельзя доверять", - сказал Муденда.
Россия оправданно ощущает угрозу от присутствия ядерного арсенала НАТО "на расстоянии вытянутой руки от своих границ", добавил Муденда.
13:30Спикер парламента Зимбабве: Африка обеспокоена срывом торговых поставок из-за конфликта на УкраинеАфриканские государства заинтересованы в дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта. Об этом 26 сентября заявил председатель Национального собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда, выступая перед депутатами Госдумы России