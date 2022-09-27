https://ukraina.ru/20220927/1039125843.html

Спикер парламента Зимбабве назвал спецоперацию на Украине упреждающим шагом по защите РФ от НАТО

Спикер парламента Зимбабве назвал спецоперацию на Украине упреждающим шагом по защите РФ от НАТО - 27.09.2022 Украина.ру

Спикер парламента Зимбабве назвал спецоперацию на Украине упреждающим шагом по защите РФ от НАТО

После распада Советского Союза НАТО продолжило приближаться к границам России. В результате РФ стала окружена противниками времен холодной войны. Об этом 27 сентября заявил спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда, выступая перед депутатами Госдумы России

2022-09-27T14:14

2022-09-27T14:14

2022-09-27T14:14

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Руководство НАТО продолжило политику выжженной земли после распада СССР и окончания холодной войны. Под политическое крыло Североатлантического альянса взяли страны бывшего Варшавского договора, позже к ним присоединились Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. Россия оказалась окружена противниками времен холодной войны, заявил Муденда. Неприкрытые попытки НАТО включить в состав Альянса Украину вызвали опасения России за свою безопасность. Муденда предложил рассматривать специальную военную операцию на Украине "именно в таком ключе".Россия оправданно ощущает угрозу от присутствия ядерного арсенала НАТО "на расстоянии вытянутой руки от своих границ", добавил Муденда.

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новости, госдума, нато, украина, россия, спецоперация