https://ukraina.ru/20220927/1039123805.html

Спикер парламента Зимбабве предложил поддержать инициативы Эрдогана по конфликту на Украине

Спикер парламента Зимбабве предложил поддержать инициативы Эрдогана по конфликту на Украине - 27.09.2022 Украина.ру

Спикер парламента Зимбабве предложил поддержать инициативы Эрдогана по конфликту на Украине

Африканские государства заинтересованы в дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта. Международному сообществу следует поддержать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил 26 сентября в Госдуме России председатель Национального собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда

2022-09-27T13:53

2022-09-27T13:53

2022-09-27T13:53

новости

эрдоган

конфликт

украина

зимбабве

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Международное сообщество обязано урегулировать конфликты и "облегчать искреннее взаимодействие для выхода на прочные решения нынешнего российско-украинского конфликта", заявил Муденда. Муденда попросил международное сообщество поддержать этот подход, чтобы снизить последствия надвигающейся дестабилизации и инфляционной спирали. Диалог по скорейшему разрешению конфликта между Украиной и Россией, по его словам, начался при посредничестве президента Турции Эрдогана.Кризис, вызванный конфликтом, угрожает интересам безопасности двух сторон, добавил Муденда. Он может привести к дестабилизации мирового экономического порядка, волне беженцев.

https://ukraina.ru/20220923/1039031007.html

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новости, эрдоган, конфликт, украина, зимбабве