Спикер парламента Зимбабве предложил поддержать инициативы Эрдогана по конфликту на Украине - 27.09.2022 Украина.ру
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Спикер парламента Зимбабве предложил поддержать инициативы Эрдогана по конфликту на Украине
Спикер парламента Зимбабве предложил поддержать инициативы Эрдогана по конфликту на Украине - 27.09.2022 Украина.ру
Спикер парламента Зимбабве предложил поддержать инициативы Эрдогана по конфликту на Украине
Африканские государства заинтересованы в дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта. Международному сообществу следует поддержать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил 26 сентября в Госдуме России председатель Национального собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда
2022-09-27T13:53
2022-09-27T13:53
новости
эрдоган
конфликт
украина
зимбабве
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Международное сообщество обязано урегулировать конфликты и "облегчать искреннее взаимодействие для выхода на прочные решения нынешнего российско-украинского конфликта", заявил Муденда. Муденда попросил международное сообщество поддержать этот подход, чтобы снизить последствия надвигающейся дестабилизации и инфляционной спирали. Диалог по скорейшему разрешению конфликта между Украиной и Россией, по его словам, начался при посредничестве президента Турции Эрдогана.Кризис, вызванный конфликтом, угрожает интересам безопасности двух сторон, добавил Муденда. Он может привести к дестабилизации мирового экономического порядка, волне беженцев.
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новости, эрдоган, конфликт, украина, зимбабве
Новости, Эрдоган, конфликт, Украина, Зимбабве

Спикер парламента Зимбабве предложил поддержать инициативы Эрдогана по конфликту на Украине

13:53 27.09.2022
 
© скриншотПредседатель Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда выступает перед депутатами Государственной Думы России
Председатель Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда выступает перед депутатами Государственной Думы России
© скриншот
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Африканские государства заинтересованы в дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта. Международному сообществу следует поддержать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил 26 сентября в Госдуме России председатель Национального собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда
Международное сообщество обязано урегулировать конфликты и "облегчать искреннее взаимодействие для выхода на прочные решения нынешнего российско-украинского конфликта", заявил Муденда.
Муденда попросил международное сообщество поддержать этот подход, чтобы снизить последствия надвигающейся дестабилизации и инфляционной спирали. Диалог по скорейшему разрешению конфликта между Украиной и Россией, по его словам, начался при посредничестве президента Турции Эрдогана.
"В этом духе дипломатические маневры Турции должны получить поддержку международного сообщества. Государства должны подтверждать свой суверенитет в духе сосуществования, не вызывая экзистенциальных озабоченностей у других государств", - сказал Муденда.
Кризис, вызванный конфликтом, угрожает интересам безопасности двух сторон, добавил Муденда. Он может привести к дестабилизации мирового экономического порядка, волне беженцев.
Избрание меры пресечения В. Медведчуку - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 14:47
Медведчук вылетел из Турции в Россию, рассказал ЭрдоганУкраинский политик Виктор Медведчук вылетел из Турции в Россию. Об этом 23 сентября сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, пишут РИА Новости
 
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