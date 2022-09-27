https://ukraina.ru/20220927/1039123805.html
Спикер парламента Зимбабве предложил поддержать инициативы Эрдогана по конфликту на Украине
Спикер парламента Зимбабве предложил поддержать инициативы Эрдогана по конфликту на Украине - 27.09.2022 Украина.ру
Спикер парламента Зимбабве предложил поддержать инициативы Эрдогана по конфликту на Украине
Африканские государства заинтересованы в дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта. Международному сообществу следует поддержать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил 26 сентября в Госдуме России председатель Национального собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда
2022-09-27T13:53
2022-09-27T13:53
2022-09-27T13:53
новости
эрдоган
конфликт
украина
зимбабве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Международное сообщество обязано урегулировать конфликты и "облегчать искреннее взаимодействие для выхода на прочные решения нынешнего российско-украинского конфликта", заявил Муденда. Муденда попросил международное сообщество поддержать этот подход, чтобы снизить последствия надвигающейся дестабилизации и инфляционной спирали. Диалог по скорейшему разрешению конфликта между Украиной и Россией, по его словам, начался при посредничестве президента Турции Эрдогана.Кризис, вызванный конфликтом, угрожает интересам безопасности двух сторон, добавил Муденда. Он может привести к дестабилизации мирового экономического порядка, волне беженцев.
https://ukraina.ru/20220923/1039031007.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эрдоган, конфликт, украина, зимбабве
Новости, Эрдоган, конфликт, Украина, Зимбабве
Спикер парламента Зимбабве предложил поддержать инициативы Эрдогана по конфликту на Украине
Африканские государства заинтересованы в дипломатическом разрешении российско-украинского конфликта. Международному сообществу следует поддержать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил 26 сентября в Госдуме России председатель Национального собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда
Международное сообщество обязано урегулировать конфликты и "облегчать искреннее взаимодействие для выхода на прочные решения нынешнего российско-украинского конфликта", заявил Муденда.
Муденда попросил международное сообщество поддержать этот подход, чтобы снизить последствия надвигающейся дестабилизации и инфляционной спирали. Диалог по скорейшему разрешению конфликта между Украиной и Россией, по его словам, начался при посредничестве президента Турции Эрдогана.
"В этом духе дипломатические маневры Турции должны получить поддержку международного сообщества. Государства должны подтверждать свой суверенитет в духе сосуществования, не вызывая экзистенциальных озабоченностей у других государств", - сказал Муденда.
Кризис, вызванный конфликтом, угрожает интересам безопасности двух сторон, добавил Муденда. Он может привести к дестабилизации мирового экономического порядка, волне беженцев.