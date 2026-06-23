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Американские автоконцерны начнут выпускать ракеты - Трамп
Американские автоконцерны начнут выпускать ракеты - Трамп - 23.06.2026 Украина.ру
Американские автоконцерны начнут выпускать ракеты - Трамп
Американские автоконцерны начнут производить оружие, в том числе крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме
2026-06-23T07:56
2026-06-23T07:56
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"У них (автомобильных компаний - ред.) есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое", - сказал Трамп.По словам американского лидера, власти США разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет.О затягивании украинского конфликта - в материале Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Германия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру
Американские автоконцерны начнут выпускать ракеты - Трамп
07:56 23.06.2026 (обновлено: 07:57 23.06.2026)
Американские автоконцерны начнут производить оружие, в том числе крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме
"У них (автомобильных компаний - ред.) есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое", - сказал Трамп.
По словам американского лидера, власти США разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет.
"Они (оборонные компании - ред.) имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия", - подчеркнул Трамп.