https://ukraina.ru/20260623/amerikanskie-avtokontserny-nachnut-vypuskat-rakety---tramp-1080520378.html

Американские автоконцерны начнут выпускать ракеты - Трамп

Американские автоконцерны начнут выпускать ракеты - Трамп - 23.06.2026 Украина.ру

Американские автоконцерны начнут выпускать ракеты - Трамп

Американские автоконцерны начнут производить оружие, в том числе крылатые ракеты Tomahawk и системы ПВО Patriot, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме

2026-06-23T07:56

2026-06-23T07:56

2026-06-23T07:57

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"У них (автомобильных компаний - ред.) есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое", - сказал Трамп.По словам американского лидера, власти США разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия, поэтому автопроизводители, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет.О затягивании украинского конфликта - в материале Зеленский заявил о контракте с Германией на 600 ракет для ПВО и ждёт "зелёный свет" от Трампа на сайте Украина.ру.

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новости, сша, германия, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру