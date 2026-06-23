Ловушка для Зеленского: ЕС предлагает Украине членство без гарантий и защиты - 23.06.2026 Украина.ру
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Ловушка для Зеленского: ЕС предлагает Украине членство без гарантий и защиты
Ловушка для Зеленского: ЕС предлагает Украине членство без гарантий и защиты - 23.06.2026 Украина.ру
Ловушка для Зеленского: ЕС предлагает Украине членство без гарантий и защиты
Украина и Молдавия после открытия переговорного процесса о вступлении в Евросоюз будут самостоятельно отвечать за свой прогресс на пути к членству. Об этом 23 июня заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
2026-06-23T10:05
2026-06-23T10:05
новости
украина
молдавия
киев
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
reuters
еврокомиссия
ес
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"Как только открылся первый кластер, каждая страна-кандидат несет ответственность сама за себя. Ведь они должны проводить реформы", — отметила она в соцсети X.Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет оценивать реальные результаты реформ, а не политические декларации или условные сроки.15 июня был открыт первый кластер на пути вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. Владимир Зеленский поприветствовал это решение, но заявил, что Киев заслужил право "двигаться быстрее". Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что оставшиеся пять кластеров планируется открыть в июле.Ранее агентство Reuters писало, что пять стран ЕС хотят ограничить право голоса для Украины, Молдавии и других новых членов объединения. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова называла 2030 год "жизнеспособным сроком" для вступления страны в ЕС.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
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новости, украина, молдавия, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, reuters, еврокомиссия, ес
Новости, Украина, Молдавия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Reuters, Еврокомиссия, ЕС

Ловушка для Зеленского: ЕС предлагает Украине членство без гарантий и защиты

10:05 23.06.2026
 
© ФотоЗеленский: Хочу в ЕС
Зеленский: Хочу в ЕС - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Украина и Молдавия после открытия переговорного процесса о вступлении в Евросоюз будут самостоятельно отвечать за свой прогресс на пути к членству. Об этом 23 июня заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
"Как только открылся первый кластер, каждая страна-кандидат несет ответственность сама за себя. Ведь они должны проводить реформы", — отметила она в соцсети X.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет оценивать реальные результаты реформ, а не политические декларации или условные сроки.
15 июня был открыт первый кластер на пути вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. Владимир Зеленский поприветствовал это решение, но заявил, что Киев заслужил право "двигаться быстрее". Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что оставшиеся пять кластеров планируется открыть в июле.
Ранее агентство Reuters писало, что пять стран ЕС хотят ограничить право голоса для Украины, Молдавии и других новых членов объединения. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова называла 2030 год "жизнеспособным сроком" для вступления страны в ЕС.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
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